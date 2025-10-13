‘Şarm el-Şeyh zirvesi, uluslararası toplumun Gazze'de kan dökülmesini durdurma arzusundaki birliğini ortaya koyuyor’

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/sarm-el-seyh-zirvesi-uluslararasi-toplumun-gazzede-kan-dokulmesini-durdurma-arzusundaki-birligini-1100156438.html
Farklı ülkelerden siyaset bilimciler, Mısır’ın Şarm el-Şey kentinde düzenlenen ve 20’ye yakın ülke liderinin katıldığı barış zirvesinin stratejik ve siyasi önemini Sputnik'e yorumladı:Eski Mısır Dışişleri Bakanı Mohamed Orabi:Mısırlı güvenlik uzmanı Khaled Okasha:Lübnanlı siyaset bilimci ve akademisyen Ayman Omar:
Mısır’ın Şarm el-Şey kentinde düzenlenen ve 20’ye yakın ülke liderinin katıldığı barış zirvesini yorumlayan uluslararası siyaset bilimcileri, etkinliğin stratejik ve siyasi önemine dikkat çekti.
Farklı ülkelerden siyaset bilimciler, Mısır’ın Şarm el-Şey kentinde düzenlenen ve 20’ye yakın ülke liderinin katıldığı barış zirvesinin stratejik ve siyasi önemini Sputnik'e yorumladı:
Eski Mısır Dışişleri Bakanı Mohamed Orabi:
Zirve, uluslararası toplumun Gazze'de kan dökülmesini durdurma arzusundaki birliğini ortaya koyuyor. BM Genel Sekreteri’nin ve Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin katılımı, anlaşmayı hukuki ve siyasi açıdan önemli kılıyor.
Mısır, bugünkü anlaşmanın temel parametrelerini 2 yıl önce geliştirilen 6 temel ilke olarak daha başta belirledi. Bu ilkelerin temelinde Başkan Trump'ın girişiminin 21 maddesi oluşturuldu; bunların arasında zorunlu göçün sona erdirilmesi, insani yardımların ulaştırılmasının sağlanması ve tam bir ateşkes yer alıyor.
Mısırlı güvenlik uzmanı Khaled Okasha:
Geniş çaplı uluslararası katılım, anlaşmaları defalarca ihlal eden İsrail üzerinde ciddi bir siyasi baskı yaratıyor.
Zirveye yakın zamanda Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelerin liderlerinin de katılması, girişimin iki devletli çözümün gerçekleşmesi yolunda atılmış bir adım olarak önemini pekiştiriyor.
Lübnanlı siyaset bilimci ve akademisyen Ayman Omar:
Dünya liderlerinin katılımı ‘uluslararası garantiler şemsiyesi’ oluşturuyor, ancak anlaşmanın gerçek başarısı, daha sonraki kontrol mekanizmalarına ve insani destekten siyasi taahhütlere kadar somut adımlara dönüştürülmesine bağlı.
Şarm el-Şeyh zirvesi yolun sonu değil, bir başlangıç noktasıdır. Filistin devletinin kurulması, bildirilerin gerçek eyleme dönüştürülmesi için uzun vadeli çabalar, siyasi irade ve uluslararası destek gerektirecek.