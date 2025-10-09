https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/filistinli-siyaset-bilimci-filistinliler-sarm-el-seyhte-varilan-ateskes-anlasmasini-uzun-zamandir-1100069695.html
Filistinli siyaset bilimci: Filistinliler, Şarm el-Şeyh’te varılan ateşkes anlaşmasını uzun zamandır bekliyordu
Filistinli siyaset bilimci: Filistinliler, Şarm el-Şeyh’te varılan ateşkes anlaşmasını uzun zamandır bekliyordu
Mustafa İbrahim, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde varılan ateşkes anlaşmasının Filistinlilerin iki yıldır büyük bir umutla beklediği bir dönüm noktası olduğunu belirterek, şunları ifade etti:
Filistinli siyaset bilimci Mustafa İbrahim, Filistinlilerin Şarm el-Şeyh’te varılan ateşkes anlaşmasını büyük bir sevinçle karşılarken, son iki yılda yaşanan kayıplar ve yıkımlar nedeniyle derin bir hüzün yaşadığını belirtti.
Mustafa İbrahim, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde varılan ateşkes anlaşmasının Filistinlilerin iki yıldır büyük bir umutla beklediği bir dönüm noktası olduğunu belirterek, şunları ifade etti:
Bu, Filistinlilerin uzun süredir beklediği anlardan biri. Son iki yıldır bu anı büyük bir özlemle bekliyorlardı. Şarm el-Şeyh’te, Mısır Arap Cumhuriyeti’nde bu hedeflere ulaşıldı. Gazze’deki Filistinlileri saran büyük bir sevinç var. Ancak bu sevinç, evlerini ve sevdiklerini kaybetmenin, defalarca yerinden edilmenin, son iki yılda çekilen büyük acıların ve İsrail askeri makinesinin eylemleriyle yok etme savaşının neden olduğu yıkımların getirdiği kederle bir arada yaşanıyor.