Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/filistinli-siyaset-bilimci-filistinliler-sarm-el-seyhte-varilan-ateskes-anlasmasini-uzun-zamandir-1100069695.html
Filistinli siyaset bilimci: Filistinliler, Şarm el-Şeyh’te varılan ateşkes anlaşmasını uzun zamandır bekliyordu
Filistinli siyaset bilimci: Filistinliler, Şarm el-Şeyh’te varılan ateşkes anlaşmasını uzun zamandır bekliyordu
Sputnik Türkiye
Filistinli siyaset bilimci Mustafa İbrahim, Filistinlilerin Şarm el-Şeyh’te varılan ateşkes anlaşmasını büyük bir sevinçle karşılarken, son iki yılda yaşanan... 09.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-09T21:08+0300
2025-10-09T21:06+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
filistin
ortadoğu
gazze
i̇srail
mısır
şarm el şeyh
anlaşma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100054368_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_a52584aa6daba68c9abb2e0c763d45fe.jpg
Mustafa İbrahim, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde varılan ateşkes anlaşmasının Filistinlilerin iki yıldır büyük bir umutla beklediği bir dönüm noktası olduğunu belirterek, şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/kremlin-israil-ve-hamasin-gazze-planinin-ilk-asamasini-onaylamasindan-memnunuz-1100051492.html
filistin
gazze
i̇srail
mısır
şarm el şeyh
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100054368_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_62004d8d08fa7fc838ed24cce59ca38d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
filistin, ortadoğu, gazze, i̇srail, mısır, şarm el şeyh, anlaşma
filistin, ortadoğu, gazze, i̇srail, mısır, şarm el şeyh, anlaşma

Filistinli siyaset bilimci: Filistinliler, Şarm el-Şeyh’te varılan ateşkes anlaşmasını uzun zamandır bekliyordu

21:08 09.10.2025
© AA / Abed Rahim KhatibFilistinliler, Gazze’de yürürlüğe girmesi beklenen ateşkesi kutladı
Filistinliler, Gazze’de yürürlüğe girmesi beklenen ateşkesi kutladı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2025
© AA / Abed Rahim Khatib
Abone ol
Filistinli siyaset bilimci Mustafa İbrahim, Filistinlilerin Şarm el-Şeyh’te varılan ateşkes anlaşmasını büyük bir sevinçle karşılarken, son iki yılda yaşanan kayıplar ve yıkımlar nedeniyle derin bir hüzün yaşadığını belirtti.
Mustafa İbrahim, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde varılan ateşkes anlaşmasının Filistinlilerin iki yıldır büyük bir umutla beklediği bir dönüm noktası olduğunu belirterek, şunları ifade etti:
Bu, Filistinlilerin uzun süredir beklediği anlardan biri. Son iki yıldır bu anı büyük bir özlemle bekliyorlardı. Şarm el-Şeyh’te, Mısır Arap Cumhuriyeti’nde bu hedeflere ulaşıldı. Gazze’deki Filistinlileri saran büyük bir sevinç var. Ancak bu sevinç, evlerini ve sevdiklerini kaybetmenin, defalarca yerinden edilmenin, son iki yılda çekilen büyük acıların ve İsrail askeri makinesinin eylemleriyle yok etme savaşının neden olduğu yıkımların getirdiği kederle bir arada yaşanıyor.
Lá cờ Тổng thống trên mái vòm Cung điện Thượng viện của Điện Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2025
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Kremlin: İsrail ve Hamas'ın Gazze planının ilk aşamasını onaylamasından memnunuz
12:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала