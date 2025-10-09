Filistinli siyaset bilimci: Filistinliler, Şarm el-Şeyh’te varılan ateşkes anlaşmasını uzun zamandır bekliyordu

Bu, Filistinlilerin uzun süredir beklediği anlardan biri. Son iki yıldır bu anı büyük bir özlemle bekliyorlardı. Şarm el-Şeyh’te, Mısır Arap Cumhuriyeti’nde bu hedeflere ulaşıldı. Gazze’deki Filistinlileri saran büyük bir sevinç var. Ancak bu sevinç, evlerini ve sevdiklerini kaybetmenin, defalarca yerinden edilmenin, son iki yılda çekilen büyük acıların ve İsrail askeri makinesinin eylemleriyle yok etme savaşının neden olduğu yıkımların getirdiği kederle bir arada yaşanıyor.