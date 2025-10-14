Beyaz Saray, Gazze anlaşmasını paylaştı

Biz, aşağıda imzası bulunanlar, iki yılı aşkın süredir süren derin acı ve kayıpları sona erdiren, bölge için umut, güvenlik ve barış ile refah vizyonunun tanımladığı yeni bir dönemin kapılarını açan Trump Barış Anlaşması’nın tüm taraflarca tarihi bir kararlılıkla hayata geçirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Gazze’deki savaşı sonlandırmak ve Orta Doğu’da kalıcı barışı tesis etmek için gösterdiği samimi çabalarından dolayı Başkan Donald Trump’ı destekliyor ve yanında olduğumuzu beyan ediyoruz. Bu anlaşmayı, bölgede yaşayan Filistinliler ve İsrailliler dahil olmak üzere tüm halklar için barış, güvenlik, istikrar ve fırsat sağlayacak şekilde uygulamayı taahhüt ediyoruz. Kalıcı barışın, Filistinlilerin ve İsraillilerin refah içinde yaşadığı, temel insan haklarının korunduğu, güvenliklerinin garanti altına alındığı ve onurlarının yüceltildiği bir düzenle mümkün olacağına inanıyoruz. Gerçek ilerlemenin, iş birliği ve sürekli diyalog yoluyla ortaya çıktığını ve uluslar ve halklar arasındaki bağların güçlendirilmesinin bölgesel ve küresel barışla istikrarın kalıcı çıkarlarına hizmet ettiğini teyit ediyoruz. Bu bölgenin, Hristiyanlık, İslam ve Yahudilik başta olmak üzere kökleri bu topraklarla iç içe geçmiş inanç toplulukları açısından derin tarihî ve manevi bir öneme sahip olduğunu kabul ediyoruz. Bu kutsal bağlara saygı gösterilmesi ve kültürel-manevi miras alanlarının korunması, barışçıl bir birlikte yaşam taahhüdümüzün temel unsuru olacaktır Aşırılığın ve radikalleşmenin her türünü ortadan kaldırma kararlılığında birleşmiş bulunuyoruz. Şiddet ve ırkçılığın normalleştiği, radikal ideolojilerin toplumsal yaşamın dokusunu tehdit ettiği bir toplum asla gelişemez. Aşırılığı besleyen koşulları ortadan kaldırmayı ve eğitim, fırsat eşitliği ve karşılıklı saygı temelinde kalıcı barışı teşvik etmeyi taahhüt ediyoruz Gelecekteki anlaşmazlıkları diplomatik yollarla ve müzakereyle çözme, güç kullanmaktan veya uzun süreli çatışmalardan kaçınma irademizi beyan ediyoruz. Orta Doğu’nun, süregelen savaş döngülerini, sonuçsuz müzakereleri veya eksik uygulanmış anlaşmaları daha fazla taşıyamayacağına inanıyoruz. Son iki yılda yaşanan trajediler, gelecek nesillerin geçmişin hatalarından daha iyisini hak ettiğini hatırlatmaktadır Bu bölgeyi, herkesin ırk, din veya etnik kökenine bakılmaksızın barış, güvenlik ve ekonomik refah içinde kendi hayallerini gerçekleştirebileceği bir yer hâline getirmeyi hedefliyoruz Karşılıklı saygı ve ortak kader ilkeleri üzerine inşa edilmiş kapsamlı bir barış, güvenlik ve ortak refah vizyonunu kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu ruhla, Gazze Şeridi’nde kapsamlı ve kalıcı barış düzenlemelerinin sağlanmasında kaydedilen ilerlemeyi ve İsrail ile bölge ülkeleri arasındaki dostane, karşılıklı fayda esasına dayalı ilişkileri memnuniyetle karşılıyoruz. Bu mirası uygulamak ve sürdürmek, gelecek nesillerin barış içinde birlikte yükselebileceği kurumsal temelleri inşa etmek için ortak hareket etmeyi taahhüt ediyoruz Kalıcı bir barış geleceğine kendimizi adıyoruz Donald J. Trump Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Abdel Fattah El-Sisi Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tamim bin Hamad Al-Thani Katar Devleti Emiri Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı