Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/beyaz-saray-gazze-anlasmasini-paylasti-1100161741.html
Beyaz Saray, Gazze anlaşmasını paylaştı
Beyaz Saray, Gazze anlaşmasını paylaştı
Sputnik Türkiye
Gazze’deki ateşkes anlaşması kapsamında Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen törende anlaşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD... 14.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-14T00:12+0300
2025-10-14T00:12+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
gazze
i̇srail
i̇srail-filistin
i̇srail-filistin sorunu
i̇srail ordusu
mısır
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0d/1100161570_0:0:850:478_1920x0_80_0_0_0a884b9406ab868d4b5a3e08e1a5f405.jpg
Beyaz Saray, Mısır'da düzenlenen Şarm el-Şeyh Anlaşması'nın içeriğini paylaştı.Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani birlikte anlaşmayı imzaladı.'Kalıcı bir barış geleceğine kendimizi adıyoruz'Gazze’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Şarm el-Şeyh Anlaşması'nın detayları şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/gazzedeki-savasin-sona-ermesinin-ardindan-ensarullahin-olasi-politika-secenekleri-neler-uzmanlar-1100159836.html
gazze
i̇srail
mısır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0d/1100161570_107:0:744:478_1920x0_80_0_0_342149e83f7332c971cc9267cdd3bc1d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gazze, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail-filistin sorunu, i̇srail ordusu, mısır
gazze, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail-filistin sorunu, i̇srail ordusu, mısır

Beyaz Saray, Gazze anlaşmasını paylaştı

00:12 14.10.2025
© AAGazze Anlaşması
Gazze Anlaşması - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2025
© AA
Abone ol
Gazze’deki ateşkes anlaşması kapsamında Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen törende anlaşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Başkanı Trump ve Katar Emiri Al Sani birlikte imzaladı. Beyaz Saray, anlaşmanın içeriğini kamuoyuyla paylaştı.
Beyaz Saray, Mısır'da düzenlenen Şarm el-Şeyh Anlaşması'nın içeriğini paylaştı.
Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani birlikte anlaşmayı imzaladı.

'Kalıcı bir barış geleceğine kendimizi adıyoruz'

Gazze’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Şarm el-Şeyh Anlaşması'nın detayları şu şekilde:

Biz, aşağıda imzası bulunanlar, iki yılı aşkın süredir süren derin acı ve kayıpları sona erdiren, bölge için umut, güvenlik ve barış ile refah vizyonunun tanımladığı yeni bir dönemin kapılarını açan Trump Barış Anlaşması’nın tüm taraflarca tarihi bir kararlılıkla hayata geçirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Gazze’deki savaşı sonlandırmak ve Orta Doğu’da kalıcı barışı tesis etmek için gösterdiği samimi çabalarından dolayı Başkan Donald Trump’ı destekliyor ve yanında olduğumuzu beyan ediyoruz. Bu anlaşmayı, bölgede yaşayan Filistinliler ve İsrailliler dahil olmak üzere tüm halklar için barış, güvenlik, istikrar ve fırsat sağlayacak şekilde uygulamayı taahhüt ediyoruz. Kalıcı barışın, Filistinlilerin ve İsraillilerin refah içinde yaşadığı, temel insan haklarının korunduğu, güvenliklerinin garanti altına alındığı ve onurlarının yüceltildiği bir düzenle mümkün olacağına inanıyoruz. Gerçek ilerlemenin, iş birliği ve sürekli diyalog yoluyla ortaya çıktığını ve uluslar ve halklar arasındaki bağların güçlendirilmesinin bölgesel ve küresel barışla istikrarın kalıcı çıkarlarına hizmet ettiğini teyit ediyoruz. Bu bölgenin, Hristiyanlık, İslam ve Yahudilik başta olmak üzere kökleri bu topraklarla iç içe geçmiş inanç toplulukları açısından derin tarihî ve manevi bir öneme sahip olduğunu kabul ediyoruz. Bu kutsal bağlara saygı gösterilmesi ve kültürel-manevi miras alanlarının korunması, barışçıl bir birlikte yaşam taahhüdümüzün temel unsuru olacaktır Aşırılığın ve radikalleşmenin her türünü ortadan kaldırma kararlılığında birleşmiş bulunuyoruz. Şiddet ve ırkçılığın normalleştiği, radikal ideolojilerin toplumsal yaşamın dokusunu tehdit ettiği bir toplum asla gelişemez. Aşırılığı besleyen koşulları ortadan kaldırmayı ve eğitim, fırsat eşitliği ve karşılıklı saygı temelinde kalıcı barışı teşvik etmeyi taahhüt ediyoruz Gelecekteki anlaşmazlıkları diplomatik yollarla ve müzakereyle çözme, güç kullanmaktan veya uzun süreli çatışmalardan kaçınma irademizi beyan ediyoruz. Orta Doğu’nun, süregelen savaş döngülerini, sonuçsuz müzakereleri veya eksik uygulanmış anlaşmaları daha fazla taşıyamayacağına inanıyoruz. Son iki yılda yaşanan trajediler, gelecek nesillerin geçmişin hatalarından daha iyisini hak ettiğini hatırlatmaktadır Bu bölgeyi, herkesin ırk, din veya etnik kökenine bakılmaksızın barış, güvenlik ve ekonomik refah içinde kendi hayallerini gerçekleştirebileceği bir yer hâline getirmeyi hedefliyoruz Karşılıklı saygı ve ortak kader ilkeleri üzerine inşa edilmiş kapsamlı bir barış, güvenlik ve ortak refah vizyonunu kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu ruhla, Gazze Şeridi’nde kapsamlı ve kalıcı barış düzenlemelerinin sağlanmasında kaydedilen ilerlemeyi ve İsrail ile bölge ülkeleri arasındaki dostane, karşılıklı fayda esasına dayalı ilişkileri memnuniyetle karşılıyoruz. Bu mirası uygulamak ve sürdürmek, gelecek nesillerin barış içinde birlikte yükselebileceği kurumsal temelleri inşa etmek için ortak hareket etmeyi taahhüt ediyoruz Kalıcı bir barış geleceğine kendimizi adıyoruz Donald J. Trump Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Abdel Fattah El-Sisi Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tamim bin Hamad Al-Thani Katar Devleti Emiri Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2025
DÜNYA
Gazze'deki savaşın sona ermesinin ardından Ensarullah'ın olası politika seçenekleri neler: Uzmanlar yanıtladı
Dün, 21:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала