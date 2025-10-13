Trump İsrail Parlamentosu Knesset'te konuşuyor: Yeni bir Ortadoğu'nun şafağındayız
14:09 13.10.2025 (güncellendi: 14:47 13.10.2025)
© AP Photo / Evan VucciTrump
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail parlamentosun Knesset'teki konuşmasında 'Yeni bir Ortadoğu'nun şafağındayız" dedi. Konuşması sırasında Trump'ı protesto eden iki Arap milletvekili, meclis salonundan çıkarıldı. Trump, ayrıca Mısır'da yapılacak liderler toplantısı için 'Ben biraz geciktim' dedi.
Trump, Knesset'te yaklaşık 2 buçuk dakika ayakta alkışlanarak karşılandı. Parlamento kürsüsünde Trump'a İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog da eşlik etti ve ABD Başkanı'nı alkışladı.
ABD Başkanı'nın konuşmasından satır başları şöyle:
Muhteşem bir gün yaşıyoruz.
20 rehine evlerine geldi. Uzun zaman süren savaş sonrası sonunda döndüler.
Bu, İsrail için ve bölgedeki tüm ulusların uyum içinde yaşayacağı bir çağ ve mükemmel bir çağ olacak.
Yeni bir Ortadoğu'nun şafağındayız.
Aynı zamanda tüm Arap ve Müslüman ülkelerin liderlerine de teşekkür ediyorum. Birçok yardım aldık, kendilerine çok teşekkür ediyoruz.
'Ortadoğu'nun altın çağı olacak'
Gerçekten dünya için büyük bir zafer oldu. Tüm uluslar bir araya geldi ve barışın ortakları olarak çalıştılar.
Bu, olağandışı bir zaman oldu. Bundan sonra nesiller, bu anı, her şeyin iyi yönde değişmeye başladığı bir an olarak hatırlayacak.
Ortadoğu'nun altın çağı olacak ve birlikte yaptık bunu.
Rubio'ya övgü: En iyi dışişleri bakanı
Marco, (Rubio) en iyi dışişleri bakanı. Biraz 'pislikti', onda harika bir lider gördüm. Şu anda harika gidiyor.
Aynı zamanda Hegseth burada, eski Savunma Bakanı, yeni Savaş Bakanı.
'Kızım din değiştirdi ve mutlu'
Trump, konuşması sırasında kızı Ivanka Trump’ın ‘din değiştirdiğini’ söyledi. İkisi çok mutlular. (Yahudi damadı Jared Kushner'e gönderme yapıyor).
'Bugün itibarıyla artık 8 savaş bitirdim'
Dün 7 savaş bitirdim diyordum. Bugün artık 8 savaş bitirdim diyebilirim.
Sekiz savaşı bitirdiğiniz zaman savaşı bitirmediğiniz anlaşılıyor.
'Dünyanın en iyi silahlarını yaptık'
Amerika, şu anda tarihteki en iyi ordu. Dünyanın en iyi silahlarını yaptık ve bizde onlardan çok var. İsrail'e de çokça silah veriyoruz.
'Bibi gelip, adını bile duymadığım silahları istiyor'
Bibi çoğu zaman bana gelir ve 'bana bu silahı verir misin?' der. Adını bile duymadığım silahlar.
Ortadoğu'da yıllardır kaos hüküm sürüyordu. Artık bu sona eriyor.
Arap milletvekillerinden protesto
Trump, konuşma yaptığı sırada Filistin kökenli iki Arap milletvekili sırasında protesto edildi. Milletvekili salondan apar topar çıkarıldı. ABD Başkanı, protesto için "Etkileyici" ifadesini kullandı.
© AP Photo / Evan VucciPresident Donald Trump Israel's parliament
President Donald Trump Israel's parliament
© AP Photo / Evan Vucci
'İran'a 14 bomba attık'
İran'a toplamda 14 bomba attık ve nükleer silahlardan arındırdık. Bu nükleer silahı geliştirmeye iki ay zaman kalmış olabilirdi. Bu bizim son şansımızdı.
Böyle bir saldırı olmasaydı, bugün burada olmazdık.
İsrail ve Ortadoğu'nun üzerinden büyük bir karabulutu kaldırmış olduk.
'Ben biraz geciktim'
Trump, konuşmasında kendisinden önce konuşan Netanyahu'nun oldukça uzun konuştuğnu söyleyerek Mısır'daki liderler toplantısına geç kalacağını da ekledi:
Ben biraz geciktim.
Tüm bölgedeki herkes artık burada muhteşem bir potansiyel olduğunu görüyor.
'Gelecek yıl Nobel'e aday göstereceğiz'
İsrail, Trump'ı gelecek yılki Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceğini açıkladı.
Nobel Ödülleri Komitesi, adayları her yılın Ocak ayı sonuna kadar kabul ettiği için Netanyahu'nun bu yıl yaptığı öneri aslında 2025 yılı için geçerli olmamıştı.
'Tarihte yerini alacak bir dev'
Knesset Başkanı Amir Ohana, 20 dakikadan fazla konuşma yaparak ABD Başkanı Donald Trump'ı 'tarihte yerini alacak bir dev' olarak nitelendirdi ve Yahudi halkının onu 'binlerce yıl sonra bile' hatırlayacağını söyledi.
'Bir kralı görünce dua edilmesi gerektiğini' söyleyen Ohana, kipasını takarak Trump'a İsrail'i ziyaret ettiği için teşekkür etti.
© Chip SomodevillaIvanka Trump
Ivanka Trump
© Chip Somodevilla
Trump'ın yanı sıra Knesset'teki oturuma, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD'nin İsrail büyükelçisi Mike Huckabee, kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner de katıldı.