https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/son-dakika-haberler-trump-knessette-konusuyor--1100140035.html

Trump İsrail Parlamentosu Knesset'te konuşuyor: Yeni bir Ortadoğu'nun şafağındayız

Trump İsrail Parlamentosu Knesset'te konuşuyor: Yeni bir Ortadoğu'nun şafağındayız

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, İsrail Parlamentosu Knesset'te konuşma yapıyor. Detaylar ve son dakika gelişmeleri haberde...

2025-10-13T14:09+0300

2025-10-13T14:09+0300

2025-10-13T14:47+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

donald trump

i̇srail parlamentosu (knesset)

i̇srail

abd

ivanka trump

jared kushner

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0d/1100140168_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_3bbec806c69dc33ca6720fe644fc4f0a.jpg

Trump, Knesset'te yaklaşık 2 buçuk dakika ayakta alkışlanarak karşılandı. Parlamento kürsüsünde Trump'a İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog da eşlik etti ve ABD Başkanı'nı alkışladı. ABD Başkanı'nın konuşmasından satır başları şöyle: 'Ortadoğu'nun altın çağı olacak'Rubio'ya övgü: En iyi dışişleri bakanı'Kızım din değiştirdi ve mutlu' 'Bugün itibarıyla artık 8 savaş bitirdim' 'Dünyanın en iyi silahlarını yaptık''Bibi gelip, adını bile duymadığım silahları istiyor' Arap milletvekillerinden protestoTrump, konuşma yaptığı sırada Filistin kökenli iki Arap milletvekili sırasında protesto edildi. Milletvekili salondan apar topar çıkarıldı. ABD Başkanı, protesto için "Etkileyici" ifadesini kullandı.'İran'a 14 bomba attık' 'Ben biraz geciktim'Trump, konuşmasında kendisinden önce konuşan Netanyahu'nun oldukça uzun konuştuğnu söyleyerek Mısır'daki liderler toplantısına geç kalacağını da ekledi: 'Gelecek yıl Nobel'e aday göstereceğiz' İsrail, Trump'ı gelecek yılki Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceğini açıkladı.'Tarihte yerini alacak bir dev' Knesset Başkanı Amir Ohana, 20 dakikadan fazla konuşma yaparak ABD Başkanı Donald Trump'ı 'tarihte yerini alacak bir dev' olarak nitelendirdi ve Yahudi halkının onu 'binlerce yıl sonra bile' hatırlayacağını söyledi.'Bir kralı görünce dua edilmesi gerektiğini' söyleyen Ohana, kipasını takarak Trump'a İsrail'i ziyaret ettiği için teşekkür etti.Trump'ın yanı sıra Knesset'teki oturuma, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD'nin İsrail büyükelçisi Mike Huckabee, kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner de katıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/rehine-takasi-basladi-ilk-rehineler-kizilhaca-teslim-edildi-1100129594.html

i̇srail

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

trump, knesset, ivanka trump, jared kushner, huckabee