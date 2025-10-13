https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/dunya-tehlikeli-bolgeye-giriyor-ilk-yikici-iklim-donum-noktasina-ulasti-1100150794.html

Dünya 'tehlikeli bölgeye' giriyor, ilk yıkıcı iklim dönüm noktasına ulaştı

Dünya 'tehlikeli bölgeye' giriyor, ilk yıkıcı iklim dönüm noktasına ulaştı

Sputnik Türkiye

23 ülkeden 160 bilim insanının hazırladığı rapora göre küresel ısınma ‘mümkün olan en kısa sürede’ 1.2 dereceye düşürülmezse, sıcak su mercan resifleri başta ekosistemin kritik kaynakları tükenecek.

2025-10-13T16:25+0300

2025-10-13T16:25+0300

2025-10-13T16:25+0300

yaşam

dünya

i̇klim

antarktika

grönland

exeter

küresel ısınma

mercan resifi

çevre

amazon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0d/1100150638_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e2247e368585a1fe6ebfd9494a2b1cd5.jpg

Yeni rapor, dünyanın ayrıca Amazon ormanlarının çöküşü, büyük okyanus akıntılarının durması ve buz tabakalarının kaybı gibi diğer dönüm noktalarına da ‘yaklaştığı’ uyarısı yapıyor.Dünyanın mercan resifleri, deniz canlılarının yaklaşık dörtte birine ev sahipliği yapıyor ancak küresel ısınmaya en hassas ekosistemlerden biri olarak görülüyor.Rapor, “Küresel ortalama yüzey sıcaklığını mümkün olan en kısa sürede 1.2 dereceye ve daha sonra en az 1 dereceye düşürmezsek, sıcak su resiflerini koruyamayacağız” uyarısında bulunuyor.‘Dünya tehlikeli bir bölgeye giriyor’Avustralya Deniz Bilimleri Enstitüsü, küresel verilerin ‘bölgesel farklılıkları maskelediği’ ve küresel sıcaklıkların henüz dengelenmediği uyarısında bulunarak, ‘hala dar bir eylem penceresinin mevcut olduğunu’ belirtti.Exeter Üniversitesi Küresel Sistemler Enstitüsü’nden Prof. Tim Lenton, Batı Antarktika buz tabakası ve Grönland buz örtüsünün dönüm noktasına ‘tehlikeli biçimde yakın’ olduğunu, hızla buz kaybettiklerini ve bunun deniz seviyesini yükselttiğini söylerken ekledi:Lenton ayrıca, Amazon yağmur ormanlarının iklim krizi ve ormansızlaşma nedeniyle düşünüldüğünden daha hızlı biçimde dönüm noktasına yaklaştığını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/nasadan-bilim-insanlari-gelecege-dair-urkutucu-senaryoyu-paylasti-dunya-giderek-karariyor-1099904980.html

antarktika

grönland

exeter

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dünya, iklim, tehlikeli bölge, sıcaklık, küresel ısınma, dönüm noktası, ekosistem, yıkıcı dönem noktası,