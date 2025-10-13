https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/dunya-tehlikeli-bolgeye-giriyor-ilk-yikici-iklim-donum-noktasina-ulasti-1100150794.html
Dünya 'tehlikeli bölgeye' giriyor, ilk yıkıcı iklim dönüm noktasına ulaştı
23 ülkeden 160 bilim insanının hazırladığı rapora göre küresel ısınma ‘mümkün olan en kısa sürede’ 1.2 dereceye düşürülmezse, sıcak su mercan resifleri başta ekosistemin kritik kaynakları tükenecek.
Yeni rapor, dünyanın ayrıca Amazon ormanlarının çöküşü, büyük okyanus akıntılarının durması ve buz tabakalarının kaybı gibi diğer dönüm noktalarına da ‘yaklaştığı’ uyarısı yapıyor.Dünyanın mercan resifleri, deniz canlılarının yaklaşık dörtte birine ev sahipliği yapıyor ancak küresel ısınmaya en hassas ekosistemlerden biri olarak görülüyor.Rapor, “Küresel ortalama yüzey sıcaklığını mümkün olan en kısa sürede 1.2 dereceye ve daha sonra en az 1 dereceye düşürmezsek, sıcak su resiflerini koruyamayacağız” uyarısında bulunuyor.‘Dünya tehlikeli bir bölgeye giriyor’Avustralya Deniz Bilimleri Enstitüsü, küresel verilerin ‘bölgesel farklılıkları maskelediği’ ve küresel sıcaklıkların henüz dengelenmediği uyarısında bulunarak, ‘hala dar bir eylem penceresinin mevcut olduğunu’ belirtti.Exeter Üniversitesi Küresel Sistemler Enstitüsü’nden Prof. Tim Lenton, Batı Antarktika buz tabakası ve Grönland buz örtüsünün dönüm noktasına ‘tehlikeli biçimde yakın’ olduğunu, hızla buz kaybettiklerini ve bunun deniz seviyesini yükselttiğini söylerken ekledi:Lenton ayrıca, Amazon yağmur ormanlarının iklim krizi ve ormansızlaşma nedeniyle düşünüldüğünden daha hızlı biçimde dönüm noktasına yaklaştığını ifade etti.
23 ülkeden 160 bilim insanının hazırladığı rapora göre küresel ısınma ‘mümkün olan en kısa sürede’ 1.2 dereceye düşürülmezse, sıcak su mercan resifleri başta ekosistemin kritik kaynakları tükenecek. Uzmanlara göre, 'dünya tehlikeli bölgeye' giriyor.
Yeni rapor, dünyanın ayrıca Amazon ormanlarının çöküşü, büyük okyanus akıntılarının durması ve buz tabakalarının kaybı gibi diğer dönüm noktalarına da ‘yaklaştığı’ uyarısı yapıyor.
Bilim insanları ‘dönüm noktası’
ifadesini, bir ekosistemin geri dönüşü olmayan ağır bir bozulmaya ulaştığı kritik eşiği tanımlamak için kullanıyor.
Dünyanın mercan resifleri, deniz canlılarının yaklaşık dörtte birine ev sahipliği yapıyor ancak küresel ısınmaya en hassas ekosistemlerden biri olarak görülüyor.
Rapor, “Küresel ortalama yüzey sıcaklığını mümkün olan en kısa sürede 1.2 dereceye ve daha sonra en az 1 dereceye düşürmezsek, sıcak su resiflerini koruyamayacağız” uyarısında bulunuyor.
‘Dünya tehlikeli bir bölgeye giriyor’
Avustralya Deniz Bilimleri Enstitüsü, küresel verilerin ‘bölgesel farklılıkları maskelediği’ ve küresel sıcaklıkların henüz dengelenmediği uyarısında bulunarak, ‘hala dar bir eylem penceresinin mevcut olduğunu’ belirtti.
Exeter Üniversitesi Küresel Sistemler Enstitüsü’nden Prof. Tim Lenton, Batı Antarktika buz tabakası ve Grönland buz örtüsünün dönüm noktasına ‘tehlikeli biçimde yakın’ olduğunu, hızla buz kaybettiklerini ve bunun deniz seviyesini yükselttiğini söylerken ekledi:
Mevcut projeksiyonlara göre 2030 civarında 1.5 derece eşiğini aşacağız. Bu da dünyayı daha yüksek riskli bir tehlike bölgesine sokuyor.
Lenton ayrıca, Amazon yağmur ormanlarının iklim krizi ve ormansızlaşma nedeniyle düşünüldüğünden daha hızlı biçimde dönüm noktasına yaklaştığını ifade etti.