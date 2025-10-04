https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/nasadan-bilim-insanlari-gelecege-dair-urkutucu-senaryoyu-paylasti-dunya-giderek-karariyor-1099904980.html

NASA'dan bilim insanları geleceğe dair ürkütücü senaryoyu paylaştı: Dünya giderek kararıyor

NASA'dan bilim insanları geleceğe dair ürkütücü senaryoyu paylaştı: Dünya giderek kararıyor

Sputnik Türkiye

NASA ve NOAA verilerine göre, son 24 yılda Dünya’nın ışık yansıtma gücü azaldı. Özellikle Kuzey Yarımküre’nin hızla karardığı tespit edildi. Buzulların... 04.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-04T11:35+0300

2025-10-04T11:35+0300

2025-10-04T11:35+0300

yaşam

nasa

abd ulusal okyanus ve atmosfer i̇daresi (noaa)

kuzey yarımküre

dünya

bilim

bilim haberleri

bilim insanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/05/1098373594_2:0:1280:719_1920x0_80_0_0_2221fe31aa2302da7141a916270b70f8.jpg

Uluslararası Havacılık ve Uzay Ajansı NASA ile NOAA’nın uyduları, 24 yıldır Dünya’nın yansıttığı ışığı ölçüyordu. Son yayımlanan rapor, gezegenimizin giderek karardığını gözler önüne serdi. Araştırma, PNAS dergisinde yayımlandı.Kuzey Yarımküre daha hızlı kararıyorNASA Langley Araştırma Merkezi’nden Norman Loeb liderliğinde yapılan çalışmaya göre, hem kuzey hem güney yarımkürede kararma görülse de, bu durum Kuzey Yarımküre’de çok daha hızlı ilerliyor.Buzullar eriyor, bulutlar azalıyorBilim insanları, kuzeydeki kararmayı buzulların erimesi ve bulut örtüsünün azalmasına bağlıyor. Atmosferdeki aerosollerin azalması, bulut oluşumunu düşürerek daha fazla ışığın kaybolmasına yol açıyor.İklim dengesi tehlikedeUzmanlara göre bu asimetrik kararma, yalnızca gökyüzünde değil, yağış düzenlerinde de ciddi bozulmalar yaratabilir. Dünya’nın ışığı yansıtma özelliğini kaybetmesi, iklim krizinin daha da derinleşeceğine işaret ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/insan-zihni-en-parlak-donemine-60-yasina-yaklasirken-ulasiyor-1099879993.html

kuzey yarımküre

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nasa, abd ulusal okyanus ve atmosfer i̇daresi (noaa), kuzey yarımküre, dünya, bilim, bilim haberleri, bilim insanı