NASA'dan bilim insanları geleceğe dair ürkütücü senaryoyu paylaştı: Dünya giderek kararıyor
NASA'dan bilim insanları geleceğe dair ürkütücü senaryoyu paylaştı: Dünya giderek kararıyor
NASA ve NOAA verilerine göre, son 24 yılda Dünya’nın ışık yansıtma gücü azaldı. Özellikle Kuzey Yarımküre’nin hızla karardığı tespit edildi. Buzulların... 04.10.2025, Sputnik Türkiye
Uluslararası Havacılık ve Uzay Ajansı NASA ile NOAA’nın uyduları, 24 yıldır Dünya’nın yansıttığı ışığı ölçüyordu. Son yayımlanan rapor, gezegenimizin giderek karardığını gözler önüne serdi. Araştırma, PNAS dergisinde yayımlandı.Kuzey Yarımküre daha hızlı kararıyorNASA Langley Araştırma Merkezi’nden Norman Loeb liderliğinde yapılan çalışmaya göre, hem kuzey hem güney yarımkürede kararma görülse de, bu durum Kuzey Yarımküre’de çok daha hızlı ilerliyor.Buzullar eriyor, bulutlar azalıyorBilim insanları, kuzeydeki kararmayı buzulların erimesi ve bulut örtüsünün azalmasına bağlıyor. Atmosferdeki aerosollerin azalması, bulut oluşumunu düşürerek daha fazla ışığın kaybolmasına yol açıyor.İklim dengesi tehlikedeUzmanlara göre bu asimetrik kararma, yalnızca gökyüzünde değil, yağış düzenlerinde de ciddi bozulmalar yaratabilir. Dünya’nın ışığı yansıtma özelliğini kaybetmesi, iklim krizinin daha da derinleşeceğine işaret ediyor.
Uluslararası Havacılık ve Uzay Ajansı NASA ile NOAA’nın uyduları, 24 yıldır Dünya’nın yansıttığı ışığı ölçüyordu. Son yayımlanan rapor, gezegenimizin giderek karardığını gözler önüne serdi. Araştırma, PNAS dergisinde yayımlandı.
Kuzey Yarımküre daha hızlı kararıyor
NASA Langley Araştırma Merkezi’nden Norman Loeb liderliğinde yapılan çalışmaya göre, hem kuzey hem güney yarımkürede kararma görülse de, bu durum Kuzey Yarımküre’de çok daha hızlı ilerliyor.
Buzullar eriyor, bulutlar azalıyor
Bilim insanları, kuzeydeki kararmayı buzulların erimesi ve bulut örtüsünün azalmasına bağlıyor. Atmosferdeki aerosollerin azalması, bulut oluşumunu düşürerek daha fazla ışığın kaybolmasına yol açıyor.
Uzmanlara göre bu asimetrik kararma, yalnızca gökyüzünde değil, yağış düzenlerinde de ciddi bozulmalar yaratabilir. Dünya’nın ışığı yansıtma özelliğini kaybetmesi, iklim krizinin daha da derinleşeceğine işaret ediyor.