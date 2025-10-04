Türkiye
NASA'dan bilim insanları geleceğe dair ürkütücü senaryoyu paylaştı: Dünya giderek kararıyor
NASA'dan bilim insanları geleceğe dair ürkütücü senaryoyu paylaştı: Dünya giderek kararıyor
NASA ve NOAA verilerine göre, son 24 yılda Dünya'nın ışık yansıtma gücü azaldı. Özellikle Kuzey Yarımküre'nin hızla karardığı tespit edildi. Buzulların... 04.10.2025
Uluslararası Havacılık ve Uzay Ajansı NASA ile NOAA’nın uyduları, 24 yıldır Dünya’nın yansıttığı ışığı ölçüyordu. Son yayımlanan rapor, gezegenimizin giderek karardığını gözler önüne serdi. Araştırma, PNAS dergisinde yayımlandı.Kuzey Yarımküre daha hızlı kararıyorNASA Langley Araştırma Merkezi’nden Norman Loeb liderliğinde yapılan çalışmaya göre, hem kuzey hem güney yarımkürede kararma görülse de, bu durum Kuzey Yarımküre’de çok daha hızlı ilerliyor.Buzullar eriyor, bulutlar azalıyorBilim insanları, kuzeydeki kararmayı buzulların erimesi ve bulut örtüsünün azalmasına bağlıyor. Atmosferdeki aerosollerin azalması, bulut oluşumunu düşürerek daha fazla ışığın kaybolmasına yol açıyor.İklim dengesi tehlikedeUzmanlara göre bu asimetrik kararma, yalnızca gökyüzünde değil, yağış düzenlerinde de ciddi bozulmalar yaratabilir. Dünya’nın ışığı yansıtma özelliğini kaybetmesi, iklim krizinin daha da derinleşeceğine işaret ediyor.
11:35 04.10.2025
NASA ve NOAA verilerine göre, son 24 yılda Dünya’nın ışık yansıtma gücü azaldı. Özellikle Kuzey Yarımküre’nin hızla karardığı tespit edildi. Buzulların erimesi, bulut örtüsünün azalması ve atmosferdeki değişimler bu duruma neden olurken, uzmanlar bunun yağış düzenlerini bozabileceği uyarısında bulundu.
Uluslararası Havacılık ve Uzay Ajansı NASA ile NOAA’nın uyduları, 24 yıldır Dünya’nın yansıttığı ışığı ölçüyordu. Son yayımlanan rapor, gezegenimizin giderek karardığını gözler önüne serdi. Araştırma, PNAS dergisinde yayımlandı.

Kuzey Yarımküre daha hızlı kararıyor

NASA Langley Araştırma Merkezi’nden Norman Loeb liderliğinde yapılan çalışmaya göre, hem kuzey hem güney yarımkürede kararma görülse de, bu durum Kuzey Yarımküre’de çok daha hızlı ilerliyor.

Buzullar eriyor, bulutlar azalıyor

Bilim insanları, kuzeydeki kararmayı buzulların erimesi ve bulut örtüsünün azalmasına bağlıyor. Atmosferdeki aerosollerin azalması, bulut oluşumunu düşürerek daha fazla ışığın kaybolmasına yol açıyor.

İklim dengesi tehlikede

Uzmanlara göre bu asimetrik kararma, yalnızca gökyüzünde değil, yağış düzenlerinde de ciddi bozulmalar yaratabilir. Dünya’nın ışığı yansıtma özelliğini kaybetmesi, iklim krizinin daha da derinleşeceğine işaret ediyor.
