Avukat Rezan Epözdemir hakkında istenen ceza belli oldu

Avukat Rezan Epözdemir hakkında istenen ceza belli oldu

Rüşvet suçundan tutuklu Avukat Rezan Epözdemir için 4 ila 12 yıl hapis istendi. 13.10.2025, Sputnik Türkiye

Avukat Rezan Epözdemir hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık Avukat Epözdemir’in 'rüşvete aracılık etmek' suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapsini istedi. Rezan Epözdemir neden tutuklandı?Epözdemir, 'rüşvet', 'FETÖ’ye yardım' ve 'casusluk' suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Savcılık, Epözdemir’i ihraç savcı Cengiz Çallı'yla maddi ilişkilerine ilişkin iddialar üzerine rüşvet suçundan tutuklamıştı.

