Avukat Rezan Epözdemir hakkında istenen ceza belli oldu
Avukat Rezan Epözdemir hakkında istenen ceza belli oldu
Rüşvet suçundan tutuklu Avukat Rezan Epözdemir için 4 ila 12 yıl hapis istendi. 13.10.2025, Sputnik Türkiye
Avukat Rezan Epözdemir hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık Avukat Epözdemir’in 'rüşvete aracılık etmek' suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapsini istedi. Rezan Epözdemir neden tutuklandı?Epözdemir, 'rüşvet', 'FETÖ’ye yardım' ve 'casusluk' suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Savcılık, Epözdemir’i ihraç savcı Cengiz Çallı'yla maddi ilişkilerine ilişkin iddialar üzerine rüşvet suçundan tutuklamıştı.
Avukat Rezan Epözdemir hakkında istenen ceza belli oldu

17:53 13.10.2025 (güncellendi: 18:25 13.10.2025)
Rüşvet suçundan tutuklu Avukat Rezan Epözdemir için 4 ila 12 yıl hapis istendi.
Avukat Rezan Epözdemir hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Savcılık Avukat Epözdemir’in 'rüşvete aracılık etmek' suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapsini istedi.

Rezan Epözdemir neden tutuklandı?

Epözdemir, 'rüşvet', 'FETÖ’ye yardım' ve 'casusluk' suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Savcılık, Epözdemir’i ihraç savcı Cengiz Çallı'yla maddi ilişkilerine ilişkin iddialar üzerine rüşvet suçundan tutuklamıştı.
TÜRKİYE
Avukat Rezan Epözdemir 'rüşvete aracılık etmek' suçundan tutuklandı
14 Ağustos, 04:37
