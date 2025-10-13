https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/avukat-rezan-epozdemir-hakkinda-istenen-ceza-belli-oldu-1100153562.html
Avukat Rezan Epözdemir hakkında istenen ceza belli oldu
Avukat Rezan Epözdemir hakkında istenen ceza belli oldu
Sputnik Türkiye
Rüşvet suçundan tutuklu Avukat Rezan Epözdemir için 4 ila 12 yıl hapis istendi. 13.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-13T17:53+0300
2025-10-13T17:53+0300
2025-10-13T18:25+0300
türki̇ye
avukat
rezan epözdemir
mahkeme
mahkeme kararı
ceza
rüşvet
rüşvet teklifi
rüşvetçilik
rüşvetle mücadele çalışma grubu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098578120_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c59267b67bf3c5cc893c71f16b1c57c8.jpg
Avukat Rezan Epözdemir hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık Avukat Epözdemir’in 'rüşvete aracılık etmek' suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapsini istedi. Rezan Epözdemir neden tutuklandı?Epözdemir, 'rüşvet', 'FETÖ’ye yardım' ve 'casusluk' suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Savcılık, Epözdemir’i ihraç savcı Cengiz Çallı'yla maddi ilişkilerine ilişkin iddialar üzerine rüşvet suçundan tutuklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/avukat-rezan-epozdemir-tutuklandi-1098579666.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098578120_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7976630b213e51968ed6f0f4d0c0346f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avukat, rezan epözdemir, mahkeme, mahkeme kararı, ceza, rüşvet, rüşvet teklifi, rüşvetçilik, rüşvetle mücadele çalışma grubu
avukat, rezan epözdemir, mahkeme, mahkeme kararı, ceza, rüşvet, rüşvet teklifi, rüşvetçilik, rüşvetle mücadele çalışma grubu
Avukat Rezan Epözdemir hakkında istenen ceza belli oldu
17:53 13.10.2025 (güncellendi: 18:25 13.10.2025)
Rüşvet suçundan tutuklu Avukat Rezan Epözdemir için 4 ila 12 yıl hapis istendi.
Avukat Rezan Epözdemir hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Savcılık Avukat Epözdemir’in 'rüşvete aracılık etmek' suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapsini istedi.
Rezan Epözdemir neden tutuklandı?
Epözdemir, 'rüşvet', 'FETÖ’ye yardım' ve 'casusluk' suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Savcılık, Epözdemir’i ihraç savcı Cengiz Çallı'yla maddi ilişkilerine ilişkin iddialar üzerine rüşvet suçundan tutuklamıştı.