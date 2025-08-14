https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/avukat-rezan-epozdemir-tutuklandi-1098579666.html

Avukat Rezan Epözdemir 'rüşvete aracılık etmek' suçundan tutuklandı

Avukat Rezan Epözdemir sevk ediliği hakimlikçe 'rüşvete aracılık etmek' suçundan tutuklandı. 14.08.2025

Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınarak, 'FETÖ/PDY'ye yardım' ve 'siyasal ve askeri casusluk' suçlarından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.Epözdemir, 'Rüşvet vermeye aracılık etme' suçundan sevk ediliği hakimlikçe tutuklandı.Savcılığın sevk yazısına ulaşıldıSevk yazısında, 2024 yılı sonlarında ulusal basında yer alan bir fotoğrafta, aralarında şüphelinin ve bazı yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı kişilerin bir yemekte buluştukları değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.Soruşturma kapsamında şüpheli Epözdemir'in alınan HTS içeriklerine göre soruşturma konusu fotoğrafın çekildiği yerde, olay günü olan 21 Haziran 2024'te, saat 20.26 ile 23.04 arasında bulunduğunun tespit edildiği kaydedilen yazıda, 'Söz konusu yemekte yer alan yabancı uyruklu şahıslardan Michael Rubın isimli şahsın Amerika'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine faaliyet yürüttüğü, yine Amerikan Dış İstihbarat Servisi ile bağlantılı olduğu ve çalışmalarının bu servis tarafından yönlendirildiğinin değerlendirildiği'ne ilişkin tespitlere yer verildi.Fotoğraftaki Dan Arbell'in İsrail Devleti Dışişleri ve dolaylı olarak Dış İstihbarat Servisi MOSSAD ile bağlantılı olduğu belirtilen yazıda, "Şahsın 2009-2012 yıllarında İsrail'in Washington Büyükelçiliğinde misyon şefi olarak görevler aldığı ve yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde yürütülen faaliyetlerde adının geçtiği" aktarıldı.Yazıda, Epözdemir'in söz konusu kişilerle görüşmesinin hayatın olağan akışına uygun olarak değerlendirilemeyeceği ifade edilen yazıda, Epözdemir'in savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olarak değerlendirileceği belirtildi.Neler olmuştu?Avukat Rezan Epözdemir, "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.Gizlilik kararı verilen "rüşvet" soruşturması kapsamında ifadesi alınan tanık A.D, Epözdemir'in rüşvet aldığı 3 farklı eylem olduğuna ilişkin iddiada bulunmuştu.Tanık A.D, Epözdemir'in vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 yılındaki olayda, Epözdemir ile C.Ç'nin, bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesinde, kalan 75 bin dolarlık kısmı da tahliye sonrasında olmak üzere 150 bin dolar rüşvet aldıklarını, bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının C.Ç. tarafından 7 Temmuz 2021'de Epözdemir'e götürüldüğünü öne sürmüştü.Yine dosya kapsamındaki "WhatsApp" kayıtlarının da 7 Temmuz 2021'de 75 bin dolar rüşvet alındığını doğruladığı vurgulanmıştı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Epözdemir, İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

