Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak

13 Ekim 2025 Pazartesi

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara'nın Başkent Oluşu'nun 102. Yıl Dönümü nedeniyle yarın bazı yolların kapanacağını duyurdu.13 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 08.30’dan programın sona ermesine kadar trafiğe kapatılacak yollar arasında Cumhuriyet Caddesi’nin Baruthane Kavşağı'yla Ulus Kavşağı arasındaki bölümü ve Çapa Sokağı çift yönlü olarak yer alıyor.İhtiyaç duyulması halinde ayrıca; Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı (Osmanlı Kavşağı – Ulus Kavşağı arası), Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak ve Alitaş Sokak'la yürüyüş güzergahına bağlanan diğer yollar da çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

