Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/ankarada-bazi-yollar-yarin-trafige-kapatilacak-1100125998.html
Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak
Sputnik Türkiye
Ankara’nın Başkent Oluşu’nun 102. Yıl Dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenecek etkinlikler nedeniyle, 13 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 08.30’dan programın... 12.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-12T19:27+0300
2025-10-12T19:31+0300
türki̇ye
ankara
ankara büyükşehir belediyesi
ankara valiliği
başkent
trafik kazası
trafik cezası
trafik polisi
trafik para cezası
trafik ihlali
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098875086_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e95dbd7965bb56e2d802dbf226afe7f5.jpg
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara'nın Başkent Oluşu'nun 102. Yıl Dönümü nedeniyle yarın bazı yolların kapanacağını duyurdu.13 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 08.30’dan programın sona ermesine kadar trafiğe kapatılacak yollar arasında Cumhuriyet Caddesi’nin Baruthane Kavşağı'yla Ulus Kavşağı arasındaki bölümü ve Çapa Sokağı çift yönlü olarak yer alıyor.İhtiyaç duyulması halinde ayrıca; Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı (Osmanlı Kavşağı – Ulus Kavşağı arası), Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak ve Alitaş Sokak'la yürüyüş güzergahına bağlanan diğer yollar da çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/ankara-valiligi-uyardi-gok-gurultulu-saganak-geliyor-1099991644.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098875086_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c7072b5c029018f4f10e5d1115cee8dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ankara, ankara büyükşehir belediyesi, ankara valiliği, başkent, trafik kazası, trafik cezası, trafik polisi, trafik para cezası, trafik ihlali, trafik cezaları, trafik, trafik kontrolü
ankara, ankara büyükşehir belediyesi, ankara valiliği, başkent, trafik kazası, trafik cezası, trafik polisi, trafik para cezası, trafik ihlali, trafik cezaları, trafik, trafik kontrolü

Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak

19:27 12.10.2025 (güncellendi: 19:31 12.10.2025)
© AAAnkara trafik
Ankara trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2025
© AA
Abone ol
Ankara’nın Başkent Oluşu’nun 102. Yıl Dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenecek etkinlikler nedeniyle, 13 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 08.30’dan programın sona ermesine kadar bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara'nın Başkent Oluşu'nun 102. Yıl Dönümü nedeniyle yarın bazı yolların kapanacağını duyurdu.
13 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 08.30’dan programın sona ermesine kadar trafiğe kapatılacak yollar arasında Cumhuriyet Caddesi’nin Baruthane Kavşağı'yla Ulus Kavşağı arasındaki bölümü ve Çapa Sokağı çift yönlü olarak yer alıyor.
İhtiyaç duyulması halinde ayrıca; Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı (Osmanlı Kavşağı – Ulus Kavşağı arası), Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak ve Alitaş Sokak'la yürüyüş güzergahına bağlanan diğer yollar da çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
Meteoroloji'den üç bölge içi sağanak uyarısı: Güneyde sıcaklıklar 30 dereceyi zorlayacak - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2025
YAŞAM
Ankara Valiliği uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
7 Ekim, 15:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала