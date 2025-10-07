https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/ankara-valiligi-uyardi-gok-gurultulu-saganak-geliyor-1099991644.html
Ankara Valiliği uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Ankara Valiliği bu akşam için sağanak uyarısı yaptı ve 'tedbirli olun' uyarısında bulundu. 07.10.2025, Sputnik Türkiye
Ankara için valilikten sağanak yağış uyarısı yapıldı.Ankara için sağanak uyarısıValiliğin sosyal medya hesabından yapılan duyuru şöyle:
ankara
15:22 07.10.2025 (güncellendi: 15:59 07.10.2025)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden alınan son verilere göre; 07.10.2025 Salı günü akşam saatlerinden itibaren Ankara’nın kuzeybatısında beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.