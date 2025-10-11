https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/rus-ordusu-harkov-bolgesindeki-bir-petrol-rafinerisini-hedef-aldi-ingiliz-subaylar-imha-edildi-1100104742.html

‘Rus ordusu, Harkov bölgesindeki bir petrol rafinerisini hedef aldı, İngiliz subaylar imha edildi’

‘Rus ordusu, Harkov bölgesindeki bir petrol rafinerisini hedef aldı, İngiliz subaylar imha edildi’

Sputnik Türkiye

Nikolayev yeraltı grubu koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Harkov bölgesine bağlı Çuguyev'deki petrol rafinerisinde bulunan İngiliz ve Ukraynalı... 11.10.2025

Ukrayna’nın Nikolayev kentindeki Rusya yanlısı direniş grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, saldırıda yaralanan ve ölenler arasında İngiliz subayların bulunduğunu, bu kişilerin helikopterlerle Harkov’a tahliye edildiğini belirtti.Lebedev, “Yaralılar ve ölüler arasında İngiliz subaylar ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin karargah subayları var. Saldırı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bir saldırı girişimi için gizlice tankları doldurduğu,şehir çevresindeki hangarlara çok sayıda askeri teçhizat ile personel yığdığı gece saatlerinde gerçekleşti” dedi.Lebedev ayrıca, gece saatlerinde özellikle yabancı insansız hava araçlarını yöneten ve topçu birimlerinde görev yapan yabancı uzmanların bulunduğu alanlara yönelik birkaç saldırı olduğunu, rafineriye yapılan saldırının ardından 58 ağır yaralı yabancı askerin tahliye edildiği bilgisini paylaştı.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sivil hedeflere yönelik saldırılarına yanıt olarak, Rus ordusu düzenli olarak askeri personel, teçhizat ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu alanların yanı sıra Ukrayna altyapısına (enerji, savunma sanayii, askeri komuta ve iletişim tesisleri) saldırılar gerçekleştiriyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun meskun binalara ve sosyal tesislere saldırı düzenlemediğini her fırsatta dile getiriyor.

