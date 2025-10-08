Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Zaporojye’de bir yerleşim daha Rus askerlerin kontrolüne geçti
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Zaporojye’de bir yerleşim daha Rus askerlerin kontrolüne geçti
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Zaporojye Bölgesi’nde Novogrigorovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. 08.10.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Bakanlığı açıklamasına göre, Doğu Askeri Grubu'na bağlı birlikler ise aktif ve kararlı eylemler sonucu Zaporojye Bölgesi'nde Novasilevskoye yerleşimini kontrol altına aldı.
12:24 08.10.2025 (güncellendi: 12:27 08.10.2025)
Ayrıntılar geliyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Zaporojye Bölgesi’nde Novogrigorovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığı açıklamasına göre, Doğu Askeri Grubu'na bağlı birlikler ise aktif ve kararlı eylemler sonucu Zaporojye Bölgesi'nde Novasilevskoye yerleşimini kontrol altına aldı.
