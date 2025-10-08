https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-zaporojyede-bir-yerlesim-daha-rus-askerlerin-kontrolune-gecti-1100018350.html

Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Zaporojye’de bir yerleşim daha Rus askerlerin kontrolüne geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Zaporojye Bölgesi’nde Novogrigorovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. 08.10.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Bakanlığı açıklamasına göre, Doğu Askeri Grubu'na bağlı birlikler ise aktif ve kararlı eylemler sonucu Zaporojye Bölgesi'nde Novasilevskoye yerleşimini kontrol altına aldı.

