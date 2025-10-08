https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-zaporojyede-bir-yerlesim-daha-rus-askerlerin-kontrolune-gecti-1100018350.html
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Zaporojye’de bir yerleşim daha Rus askerlerin kontrolüne geçti
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Zaporojye’de bir yerleşim daha Rus askerlerin kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Zaporojye Bölgesi’nde Novogrigorovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. 08.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-08T12:24+0300
2025-10-08T12:24+0300
2025-10-08T12:27+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
ukrayna
donbass
ukrayna silahlı kuvvetleri
özel askeri harekat
zaporojye
kayıp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/0d/1080679635_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_0eb0443c8f2bf8c11370f78a2fff6e3e.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Bakanlığı açıklamasına göre, Doğu Askeri Grubu'na bağlı birlikler ise aktif ve kararlı eylemler sonucu Zaporojye Bölgesi'nde Novasilevskoye yerleşimini kontrol altına aldı.
rusya
ukrayna
donbass
zaporojye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/0d/1080679635_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_0d3032839f48e988d9a4a3d4a5540a4e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, donbass, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, zaporojye, kayıp, bilgilendirme
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, donbass, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, zaporojye, kayıp, bilgilendirme
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Zaporojye’de bir yerleşim daha Rus askerlerin kontrolüne geçti
12:24 08.10.2025 (güncellendi: 12:27 08.10.2025)
Ayrıntılar geliyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Zaporojye Bölgesi’nde Novogrigorovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığı açıklamasına göre, Doğu Askeri Grubu'na bağlı birlikler ise aktif ve kararlı eylemler sonucu Zaporojye Bölgesi'nde Novasilevskoye yerleşimini kontrol altına aldı.