Orban, Brüksel'in askeri planlarına karşı imza kampanyası başlattığını duyurdu: 'Buna seyirci kalamayız!'
Orban, Brüksel'in askeri planlarına karşı imza kampanyası başlattığını duyurdu: 'Buna seyirci kalamayız!'
11.10.2025
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkede Avrupa Birliği liderlerinin askeri politikalarına karşı imza kampanyası başlattığını açıkladı.Orban sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önümüzde sıcak bir sonbahar var. Avrupa hızla savaşa yaklaşıyor. Birkaç hafta önce Kopenhag’da Brüksel’in askeri planı açıklandı: Avrupa ödeyecek, Ukraynalılar savaşacak, Rusya ise yıpratılacak” ifadelerini kullandı.Macaristan’ın bu durumu istemediğini ve bu nedenle AB’nin ülkesine karşı itibarsızlaştırma kampanyası başlattığını belirten Orban, “İtiraf etmek gerekirse, bu kampanya geniş bir yelpazeye sahip: casusluk suçlamaları, sahte haber skandalları ve hukuki manipülasyonlar” dedi.Orban açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Daha önce Macaristan hükümeti, Ukrayna’daki çatışma ve AB’nin planları konusunda ülke vatandaşlarının görüşlerini, özellikle Brüksel’in askeri planlarına karşı açılan imza kampanyasının sonuçlarını dikkate alarak pozisyonunu belirleyeceğini açıklamıştı. Toplanan imzaların AB liderlerine sunulması bekleniyor.İlk imza Orban'dan: 'Bundan uzak durmalıyız'Macaristan Başbakanı Orban, ülkede AB liderlerinin askeri planlarına karşı açılan imza kampanyasında ilk imzayı atan kişi oldu. Brüksel’e gönderilecek söz konusu belge için 11 Ekim’de Budapeşte’de imza toplama noktası açıldı.Başkentteki bir meydanda halka seslenen Orban, AB’nin Avrupa genelinde oluşturduğu askeri tehlikeye karşı 'Macaristan’ın birlik ve güç göstermesi gerektiğini' söyledi.Orban açıklamasında, Brüksel’in hazırladığı planın, “Ruslara karşı savaşı başlatacağız, Ukraynalılara gerekli tüm araçları ve parayı vereceğiz ve savaş alanında zafer kazanacağız" esaslarına dayandığını dile getirdi.Orban, Macaristan hükümetinin bu planları desteklemeyeceğini ve kendisini Rusya ile askeri bir çatışmaya çekilmesine izin vermeyeceğini vurgulayarak, “Bundan uzak durmalıyız!” dedi.Orban konuşmasında ayrıca, 23-24 Ekim tarihlerinde Brüksel’de yapılacak AB zirvesinde, bu tehlikeli askeri stratejinin hayata geçirilmesine olanak sağlayacak kararların alınmasını engellemeye çalışacağını dile getirerek, hükümetin bu konuda vatandaşlarının desteğine güvendiğini ifade etti.Macar lider konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
