Nebenzya: ABD'nin Venezüella açıklarındaki askeri faaliyetleri barışı tehdit ediyor

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD'nin Venezüella açıklarındaki askeri faaliyetlerinin bölgesel ve uluslararası barış... 10.10.2025

BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, ABD'nin Venezüella açıklarındaki askeri hareketliliğinin bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliği tehlikeye attığını belirterek, bu eylemleri rejim değişikliği amacıyla ‘renkli devrimler ve hibrit savaşlar’ın klasik araçları olarak nitelendirdi.Nebenzya, “Güvenlik Konseyi bugün, birkaç aydır benzeri görülmemiş bir baskı ve askeri müdahale tehdidi altında olan egemen devlet Venezüella'nın talebi üzerine toplandı. Durum her geçen gün daha da gerginleşiyor. Bu ülkenin kıyılarına sadece birkaç kilometre uzaklıkta, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği doğrudan tehdit eden büyük çaplı bir ABD askeri faaliyeti gözlemleniyor” dedi.ABD’nin Venezüella'da rejim değişikliği istediğini belirten Nebenzya, “Bugün, tek amacı ABD’nin güdümüne girmek istemeyen rejimleri değiştirmek olan bağımsız bir devletin hükümetine karşı küstahça bir siyasi, askeri ve psikolojik baskı kampanyasına tanık oluyoruz. Bu, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen klasik renkli devrimler ve hibrit savaş araçlarıyla yapılıyor” diye konuştu.Nebenzya, Rusya'nın ABD'nin Venezüella yakınlarındaki sivil gemilere yönelik saldırılarını kınadığını vurgulayarak, “Rusya, sivil gemilere yönelik saldırıları uluslararası hukuk ve insan haklarının açık bir ihlali olarak şiddetle kınıyor. Bu tür eylemler, ABD’nin her şeyi yapabileceğini ve diğer ülkelerin yalnızca ABD’nin izin verdiği ölçüde hareket edebileceğini savunan meşhur Amerikan istisnacılığı teorisiyle tamamen örtüşüyor” ifadelerini kullandı.

