Venezüella'daki gerilimi uzmanı değerlendirdi: Karayiplerde yeni bir cephe açılır mı?

Bu yapı, Venezüella içinde daha çok yerel suç, kaçakçılık, gasp, haraç toplama gibi faaliyetlerle ilişkilendiriliyordu. 2023’te Venezüella makamları, Tren de Aragua’yı Tocoron’daki operasyonla “çözdüklerini” ve çetenin “Venezüella içindeki faaliyetlerinin” büyük ölçüde kırıldığını açıklamıştı.

Ancak Trump döneminden itibaren, ABD yönetimi, Tren de Aragua söylemini bir tür “korkunç, yaygın kartel/terör örgütü” örneği haline getirdi. 2025’te ABD Dışişleri Bakanlığı, Tren de Aragua’yı “yabancı terör örgütü” olarak ilan etti. ABD, son zamanlarda bu örgüte ait olduğunu ifade ettiği teknelere saldırılar düzenlediğini söylüyor.