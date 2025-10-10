https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/msbden-gazze-gorev-gucu-aciklamasi-turk-silahli-kuvvetlerimiz-kendisine-tevdi-edilecek-her-turlu-1100078854.html

MSB'den Gazze Görev Gücü açıklaması: 'Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır'

MSB'den Gazze'deki ateşkese ilişkin yapılan açıklamada "Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır" denildi.İlk mesajı Erdoğan vermiştiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasının sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde Türkiye'nin de yer alacağını açıklamasının ardından gözler, Türkiye'nin bu göreve nasıl bir katkı sunacağına çevrildi.MSB duyurduMilli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, yaptıkları açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugüne kadar çeşitli coğrafyalarda çok sayıda uluslararası misyonda görev aldığını hatırlattı.Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar uluslararası barış ve güvenliğin korunması amacıyla muhtelif kuruluşlarca farklı coğrafyalarda teşkil edilen çok sayıda misyonda görev ifa etmiş, profesyonelliği ve hakkaniyetli tutumuyla tüm tarafların takdirini kazanmıştır." ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca "Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır" ifadelerine yer verildi.

