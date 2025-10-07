Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/trabzondan-sonra-artvinde-de-ortaya-cikti-balikcilar-insansiz-deniz-aracina-denk-geldi-sahil-1099982259.html
Trabzon'dan sonra Artvin'de de ortaya çıktı: Balıkçılar insansız deniz aracına denk geldi, Sahil Güvenlik devreye girdi
Trabzon'dan sonra Artvin'de de ortaya çıktı: Balıkçılar insansız deniz aracına denk geldi, Sahil Güvenlik devreye girdi
Sputnik Türkiye
Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında deniz yüzeyinde insansız deniz aracı bulundu. 07.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-07T14:09+0300
2025-10-07T14:09+0300
türki̇ye
türkiye
artvin
sahil güvenlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099988475_0:326:2730:1862_1920x0_80_0_0_91fc6fe729cd436e5df6b8efd60cdb52.jpg
Trabzon'da balıkçıların bulduğu insansız deniz aracının ardından, Artvin açıklarında da insansız deniz aracı bulundu.Artvin'de insansız deniz aracı bulunduSabah saatlerinde Hopa açıklarında bir teknedeki balıkçılar deniz yüzeyinde bir cisim olduğunu görerek, durumu Hopa Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi.Sahil Güvenlik sevk edildiİhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.Ekiplerin yaptığı incelemede cismin insansız deniz aracı olduğu belirlendi.Ekipler tarafından denizde çevre emniyeti alındı.Trabzon'un ardından 2. insansız deniz aracıYapılan ilk değerlendirmelere göre, insansız deniz aracının 29 Eylül 2025'te Trabzon'un Çarşıbaşı açıklarında bulunan insansız deniz aracıyla aynı model olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/trabzondaki-insansiz-deniz-araci-bu-sabah-imha-edildi-1099822004.html
türki̇ye
artvin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099988475_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_331fd0e50ce34e68cba3629f7e01a868.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, artvin, sahil güvenlik
türkiye, artvin, sahil güvenlik

Trabzon'dan sonra Artvin'de de ortaya çıktı: Balıkçılar insansız deniz aracına denk geldi, Sahil Güvenlik devreye girdi

14:09 07.10.2025
© AAinsansız deniz aracı
insansız deniz aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2025
© AA
Abone ol
Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında deniz yüzeyinde insansız deniz aracı bulundu.
Trabzon'da balıkçıların bulduğu insansız deniz aracının ardından, Artvin açıklarında da insansız deniz aracı bulundu.

Artvin'de insansız deniz aracı bulundu

Sabah saatlerinde Hopa açıklarında bir teknedeki balıkçılar deniz yüzeyinde bir cisim olduğunu görerek, durumu Hopa Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi.

Sahil Güvenlik sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede cismin insansız deniz aracı olduğu belirlendi.
Ekipler tarafından denizde çevre emniyeti alındı.

Trabzon'un ardından 2. insansız deniz aracı

Yapılan ilk değerlendirmelere göre, insansız deniz aracının 29 Eylül 2025'te Trabzon'un Çarşıbaşı açıklarında bulunan insansız deniz aracıyla aynı model olduğu belirtildi.
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında balıkçılar tarafından insansız deniz aracı bulundu, liman güvenlik gerekçesiyle giriş çıkışa kapatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2025
TÜRKİYE
Trabzon'daki insansız deniz aracı bu sabah imha edildi
1 Ekim, 13:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала