Trabzon'dan sonra Artvin'de de ortaya çıktı: Balıkçılar insansız deniz aracına denk geldi, Sahil Güvenlik devreye girdi
Trabzon'dan sonra Artvin'de de ortaya çıktı: Balıkçılar insansız deniz aracına denk geldi, Sahil Güvenlik devreye girdi
Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında deniz yüzeyinde insansız deniz aracı bulundu. 07.10.2025
Trabzon'da balıkçıların bulduğu insansız deniz aracının ardından, Artvin açıklarında da insansız deniz aracı bulundu.Artvin'de insansız deniz aracı bulunduSabah saatlerinde Hopa açıklarında bir teknedeki balıkçılar deniz yüzeyinde bir cisim olduğunu görerek, durumu Hopa Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi.Sahil Güvenlik sevk edildiİhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.Ekiplerin yaptığı incelemede cismin insansız deniz aracı olduğu belirlendi.Ekipler tarafından denizde çevre emniyeti alındı.Trabzon'un ardından 2. insansız deniz aracıYapılan ilk değerlendirmelere göre, insansız deniz aracının 29 Eylül 2025'te Trabzon'un Çarşıbaşı açıklarında bulunan insansız deniz aracıyla aynı model olduğu belirtildi.
