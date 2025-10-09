Türkiye
Erdoğan'dan ateşkes mesajı: 'Büyük memnuniyet duyuyoruz, görev gücünde yer alacağız'
Erdoğan'dan ateşkes mesajı: 'Büyük memnuniyet duyuyoruz, görev gücünde yer alacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün imzalar atıldı. İlk baştan itibaren katkı verdiğimiz anlaşmadan büyük memnuniyet duyuyoruz. Yardımların Gazze'ye ulaştırılması...
2025-10-09T14:55+0300
2025-10-09T15:51+0300
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas ile İsrail arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına ilişkin konuştu. Erdoğan ateşkes konusunda ne mesaj verdi?Erdoğan memnuniyet duyduklarını dile getirdi
14:55 09.10.2025 (güncellendi: 15:51 09.10.2025)
© TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün imzalar atıldı. İlk baştan itibaren katkı verdiğimiz anlaşmadan büyük memnuniyet duyuyoruz. Yardımların Gazze'ye ulaştırılması, rehine takası, saldırıların durması önemli. Sahadaki uygulamaları takip edecek görev gücünde yer alacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas ile İsrail arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına ilişkin konuştu.

Erdoğan ateşkes konusunda ne mesaj verdi?

Erdoğan memnuniyet duyduklarını dile getirdi
Bugün imzalar atıldı. İlk baştan itibaren katkı verdiğimiz anlaşmadan büyük memnuniyet duyuyoruz. Yardımların Gazze'ye ulaştırılması, rehine takası, saldırıların durması önemli. Sahadaki uygulamaları takip edecek görev gücünde yer alacağız
