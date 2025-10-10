https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/montelladan-turk-vatandasligi-aciklamasi-resmiyet-kazanmadan-paylasmiyorum-1100100612.html
Montella'dan Türk vatandaşlığı açıklaması: 'Resmiyet kazanmadan paylaşmıyorum'
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Vasil Levski Ulusal Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında Türk vatandaşlığıyla ilgili... 10.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-10T22:02+0300
2025-10-10T22:02+0300
2025-10-10T22:02+0300
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında Türkiye yarın deplasmanda Bulgaristan'la karşılaşacak.A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella maç öncesi Vasil Levski Ulusal Stadı’nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Montella, gazetecilerin sorduğu Türk vatandaşlığıyla ilgili soruya da yanıt verdi.Montella, “Gerçekleşirse çok büyük onur duyarım, bu benim için bir gurur meselesi. İsimle alakalı birkaç şakalaştık ama resmiyet kazanmadan paylaşmıyorum” dedi.
2025
