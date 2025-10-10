Türkiye
Montella'dan Türk vatandaşlığı açıklaması: 'Resmiyet kazanmadan paylaşmıyorum'
Montella'dan Türk vatandaşlığı açıklaması: 'Resmiyet kazanmadan paylaşmıyorum'
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Vasil Levski Ulusal Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında Türk vatandaşlığıyla ilgili... 10.10.2025, Sputnik Türkiye
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında Türkiye yarın deplasmanda Bulgaristan'la karşılaşacak.A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella maç öncesi Vasil Levski Ulusal Stadı’nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Montella, gazetecilerin sorduğu Türk vatandaşlığıyla ilgili soruya da yanıt verdi.Montella, “Gerçekleşirse çok büyük onur duyarım, bu benim için bir gurur meselesi. İsimle alakalı birkaç şakalaştık ama resmiyet kazanmadan paylaşmıyorum” dedi.
türkiye, bulgaristan, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), türk milli takımı
Montella'dan Türk vatandaşlığı açıklaması: 'Resmiyet kazanmadan paylaşmıyorum'

22:02 10.10.2025
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Vasil Levski Ulusal Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında Türk vatandaşlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Montella, vatandaşlığın gerçekleşmesi durumunda büyük gurur duyacağını belirtti ve resmiyet kazanmadan ismini paylaşmayacağını ifade etti.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında Türkiye yarın deplasmanda Bulgaristan'la karşılaşacak.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella maç öncesi Vasil Levski Ulusal Stadı’nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Montella, gazetecilerin sorduğu Türk vatandaşlığıyla ilgili soruya da yanıt verdi.
Montella, “Gerçekleşirse çok büyük onur duyarım, bu benim için bir gurur meselesi. İsimle alakalı birkaç şakalaştık ama resmiyet kazanmadan paylaşmıyorum” dedi.
Montella: Kolay olmayacak ama biz Dünya Kupası’nda olacağız - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2025
SPOR
Montella: Kolay olmayacak ama biz Dünya Kupası’nda olacağız
8 Eylül, 07:25
