https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/montella-kolay-olmayacak-ama-biz-dunya-kupasinda-olacagiz-1099180279.html

Montella: Kolay olmayacak ama biz Dünya Kupası’nda olacağız

Montella: Kolay olmayacak ama biz Dünya Kupası’nda olacağız

Sputnik Türkiye

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya'ya 6-0 yenilen A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, farklı... 08.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-08T07:25+0300

2025-09-08T07:25+0300

2025-09-08T07:25+0300

spor

vincenzo montella

dünya kupası

a milli futbol takımı

i̇spanya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099180379_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_97df4378af62bbbfb0ef03a3fc689e67.jpg

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Montella, "Son yıllarda beraber birçok ilke imza attığımızı konuştuk. Bunu FIFA sıralamasında yükselerek yaptık. Duygusal yönde baktığımızda bu maçı futbolcularımız daha fazla hissettiği ve duyguyu kontrol edemedikleri için performanslarının altında kalmış olabilirler. Böyle bir mağlubiyetten sonra çok üzgünüz. İlk yarıda fırsatlar yakaladık, rakip geldikçe gol buldu. Böyle olunca kendinize inancınızı da kaybediyorsunuz. Maçın genelinde kazandığımız ikili mücadele yoktu. Avusturya maçında olduğu gibi bu maçtan da gerekli dersleri çıkaracağız ve tekrar ayağa kalkacağız" ifadelerini kullandı."İspanya'nın kalitesini hepimiz biliyorduk""Bizim hedefimiz ve inancımız değişmeyecek, Dünya Kupası’na katılmak için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullanan Montella şöyle konuştu:Milli takımın gelişiminin sürdüğünü aktaran İtalyan teknik adam, "Hedefimiz tabii ki her zaman gelişmek biz bunu son iki senede gösterdik. Bu maçtan sonra yaptığımız her şeyi yıkmamın anlamı yok. Gelişen ve gelişime açık bir futbolcu grubumuz var. Tabii ki hedefimiz Dünya Kupası, oraya ulaşmak istiyoruz. Bu seviyede çocukluktan gelen bir çalışma periyoduna sahip bir takıma karşı mücadele ettiğinizde kendi eksiklerinizi görüp daha fazla çalışıp kendinizi geliştirebilirsiniz. Belki kolay olmayacak ama biz Dünya Kupası’nda bulunacağız" değerlendirmesinde bulundu.Montella, "Farklı yenilgiden sonra görevden alınma gibi bir endişe duyuyor musunuz?" sorusuna, "Hayır herhangi bir endişem yok. Sadece ekim ayına odaklanıyoruz, o iki maçın ne kadar önemli olduğunu, en azından ikinciliği garantilemek için mücadelemizi vereceğiz, çünkü hedefimiz Dünya Kupası’na gitmek" yanıtını verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/ali-koc-konustu-jose-mourinho-neden-gonderildi-1099180018.html

i̇spanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vincenzo montella, dünya kupası, a milli futbol takımı, i̇spanya