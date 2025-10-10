https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/icisleri-bakani-ali-yerlikaya-uyardi-son-21-gun-1100088427.html

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyardı: 'Son 21 gün'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyardı: 'Son 21 gün'

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için sadece 21 gün kaldığını belirterek 'süre uzatılmayacak' uyarısında bulundu. 10.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-10T14:16+0300

2025-10-10T14:16+0300

2025-10-10T14:16+0300

türki̇ye

ali yerlikaya

merkezi nüfus i̇daresi sistemi (merni̇s)

ehliyet

eski ehliyet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/18/1062652202_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_72ad5221464a5add06990f6e56ba7b0e.jpg

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için artık başvuru süresinin bu ayın sonunda dolacağını ve hala 2 milyona yakın kişinin yenileme yapmadığını belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Son 21 gün. Süre uzatılmayacak' paylaşımı yaparak uyardı. 2 milyona yakın kişi hala yenilemediEkim ayı içinde sadece 43 bin 251 kişinin eski tip sürücü belgesini yenilediğini hatırlatan Bakan Yerlikaya şunları ifade etti: Ehliyet yenileme ne kadar? Yenilemeyenler ne kadar ödeyecek?Bugün itibarıyla ehliyet yenileme ücreti sadece 15 TL. Ancak bu süreyi kaçıranlar için maliyet oldukça yüksek olacak. B sınıfı ehliyet yenileme bedeli 7 bin 438 TL olarak uygulanacak.Ehliyet yenileme başvurusu nereden ve nasıl yapılır?Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgesini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.Vatandaşlar, ehliyet yenileme işlemi için Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak ve gerekli evrakları teslim ederek başvurularını tamamlayabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/ehliyet-yenileme-sistemi-turkiye-genelinde-coktu-mu--1098280463.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ali yerlikaya, merkezi nüfus i̇daresi sistemi (merni̇s), ehliyet, eski ehliyet