İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyardı: 'Son 21 gün'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyardı: 'Son 21 gün'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için sadece 21 gün kaldığını belirterek 'süre uzatılmayacak' uyarısında bulundu.
Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için artık başvuru süresinin bu ayın sonunda dolacağını ve hala 2 milyona yakın kişinin yenileme yapmadığını belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Son 21 gün. Süre uzatılmayacak' paylaşımı yaparak uyardı. 2 milyona yakın kişi hala yenilemediEkim ayı içinde sadece 43 bin 251 kişinin eski tip sürücü belgesini yenilediğini hatırlatan Bakan Yerlikaya şunları ifade etti: Ehliyet yenileme ne kadar? Yenilemeyenler ne kadar ödeyecek?Bugün itibarıyla ehliyet yenileme ücreti sadece 15 TL. Ancak bu süreyi kaçıranlar için maliyet oldukça yüksek olacak. B sınıfı ehliyet yenileme bedeli 7 bin 438 TL olarak uygulanacak.Ehliyet yenileme başvurusu nereden ve nasıl yapılır?Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgesini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.Vatandaşlar, ehliyet yenileme işlemi için Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak ve gerekli evrakları teslim ederek başvurularını tamamlayabilecek.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için sadece 21 gün kaldığını belirterek 'süre uzatılmayacak' uyarısında bulundu.
Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için artık başvuru süresinin bu ayın sonunda dolacağını ve hala 2 milyona yakın kişinin yenileme yapmadığını belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Son 21 gün. Süre uzatılmayacak' paylaşımı yaparak uyardı.

2 milyona yakın kişi hala yenilemedi

Ekim ayı içinde sadece 43 bin 251 kişinin eski tip sürücü belgesini yenilediğini hatırlatan Bakan Yerlikaya şunları ifade etti:
"Halen 1 milyon 990 bin 221 vatandaşımız eski tip sürücü belgesi kullanıyor. Değişim hızı maalesef çok düşük. 31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli “harç değerli kağıt” ve “hizmet bedelinden” yararlanamayacaktır. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim."

Ehliyet yenileme ne kadar? Yenilemeyenler ne kadar ödeyecek?

Bugün itibarıyla ehliyet yenileme ücreti sadece 15 TL. Ancak bu süreyi kaçıranlar için maliyet oldukça yüksek olacak. B sınıfı ehliyet yenileme bedeli 7 bin 438 TL olarak uygulanacak.

Ehliyet yenileme başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgesini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.
Vatandaşlar, ehliyet yenileme işlemi için Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak ve gerekli evrakları teslim ederek başvurularını tamamlayabilecek.
