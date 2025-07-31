https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/ehliyet-yenileme-sistemi-turkiye-genelinde-coktu-mu--1098280463.html

Ehliyet yenileme sistemi Türkiye genelinde çöktü mü?

Ehliyet yenileme sistemi Türkiye genelinde çöktü mü?

Sputnik Türkiye

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için başvuru süresi bugün bitiyor. Sosyal medyada çok sayıda kişi ise sistemlerin çöktüğünü ve işlemlerinin... 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T15:12+0300

2025-07-31T15:12+0300

2025-07-31T15:13+0300

türki̇ye

merkezi nüfus i̇daresi sistemi (merni̇s)

ehliyet

eski ehliyet

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Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen indirimli başvuru süresi bugün mesai bitimiyle sona erecek. İşlerini son güne bırakanlar nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluştururken sistemin çöktüğü iddia edildi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı sistemlerin açılmadığını ve işlemlerinin yapılamadığını dile getirdi. Randevu bulamayanlar da sürenin uzatılmasını istedi.Üç kez uzatıldı yine son güne kaldı1 Ocak 2016'da başlayan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi sürecinde, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için değişim süresi daha önce üç kez uzatıldı.Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşları işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda sık sık uyardı. Ancak indirimli başvuru süresinin dolmasına saatler kala birçok kişi nüfus müdürlüklerine başvurdu. Artan başvuru nedeniyle müdürlüklerde yoğunluk oluştu, sistem çöktü.7 bin lira ödememek isteyenler akın ettiEski tip sürücü belgeleri bugün mesai bitimine kadar 15 lira karşılığında yenilenebiliyor. Ancak bu süreyi kaçıranlar, yarından itibaren B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 lira 60 kuruş ödeyecek ayrıca, eski belgeler geçersiz sayılacak.Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/ehliyet-yenilemek-icin-son-tarih-ucret-7-bin-438-tlye-cikacak-1098264688.html

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