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Ehliyet yenileme sistemi Türkiye genelinde çöktü mü?
Ehliyet yenileme sistemi Türkiye genelinde çöktü mü?
Sputnik Türkiye
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için başvuru süresi bugün bitiyor. Sosyal medyada çok sayıda kişi ise sistemlerin çöktüğünü ve işlemlerinin... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T15:12+0300
2025-07-31T15:13+0300
türki̇ye
merkezi nüfus i̇daresi sistemi (merni̇s)
ehliyet
eski ehliyet
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Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen indirimli başvuru süresi bugün mesai bitimiyle sona erecek. İşlerini son güne bırakanlar nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluştururken sistemin çöktüğü iddia edildi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı sistemlerin açılmadığını ve işlemlerinin yapılamadığını dile getirdi. Randevu bulamayanlar da sürenin uzatılmasını istedi.Üç kez uzatıldı yine son güne kaldı1 Ocak 2016'da başlayan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi sürecinde, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için değişim süresi daha önce üç kez uzatıldı.Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşları işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda sık sık uyardı. Ancak indirimli başvuru süresinin dolmasına saatler kala birçok kişi nüfus müdürlüklerine başvurdu. Artan başvuru nedeniyle müdürlüklerde yoğunluk oluştu, sistem çöktü.7 bin lira ödememek isteyenler akın ettiEski tip sürücü belgeleri bugün mesai bitimine kadar 15 lira karşılığında yenilenebiliyor. Ancak bu süreyi kaçıranlar, yarından itibaren B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 lira 60 kuruş ödeyecek ayrıca, eski belgeler geçersiz sayılacak.Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/ehliyet-yenilemek-icin-son-tarih-ucret-7-bin-438-tlye-cikacak-1098264688.html
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ehliyet yenileme, ehliyet yenileme son gün, ehliyet yenileme sistemi çöktü mü, ehliyet yenileme parası
ehliyet yenileme, ehliyet yenileme son gün, ehliyet yenileme sistemi çöktü mü, ehliyet yenileme parası

Ehliyet yenileme sistemi Türkiye genelinde çöktü mü?

15:12 31.07.2025 (güncellendi: 15:13 31.07.2025)
© Mehmet Futsiehliyet yenileme
ehliyet yenileme - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
© Mehmet Futsi
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Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için başvuru süresi bugün bitiyor. Sosyal medyada çok sayıda kişi ise sistemlerin çöktüğünü ve işlemlerinin yapılamadığını belirterek şikayetçi oldu.
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen indirimli başvuru süresi bugün mesai bitimiyle sona erecek. İşlerini son güne bırakanlar nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluştururken sistemin çöktüğü iddia edildi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı sistemlerin açılmadığını ve işlemlerinin yapılamadığını dile getirdi. Randevu bulamayanlar da sürenin uzatılmasını istedi.

Üç kez uzatıldı yine son güne kaldı

1 Ocak 2016'da başlayan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi sürecinde, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için değişim süresi daha önce üç kez uzatıldı.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşları işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda sık sık uyardı. Ancak indirimli başvuru süresinin dolmasına saatler kala birçok kişi nüfus müdürlüklerine başvurdu. Artan başvuru nedeniyle müdürlüklerde yoğunluk oluştu, sistem çöktü.

7 bin lira ödememek isteyenler akın etti

Eski tip sürücü belgeleri bugün mesai bitimine kadar 15 lira karşılığında yenilenebiliyor. Ancak bu süreyi kaçıranlar, yarından itibaren B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 lira 60 kuruş ödeyecek ayrıca, eski belgeler geçersiz sayılacak.
Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.
ehliyet - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
EKONOMİ
Ehliyet yenilemek için son tarih: Ücret 7 bin 438 TL'ye çıkacak
09:53
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