https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/tbmmde-terorsuz-turkiye-komisyonu-113-kisiyi-dinledi-kim-ne-istedi-1100050454.html

TBMM’de ‘Terörsüz Türkiye’ Komisyonu 113 kişiyi dinledi: Kim ne istedi?

TBMM’de ‘Terörsüz Türkiye’ Komisyonu 113 kişiyi dinledi: Kim ne istedi?

Sputnik Türkiye

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 14 toplantıda 113 kişiyi dinledi. Komisyonda konuşanlar sürecin olumlu sonuçlanması konusunda... 09.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-09T13:10+0300

2025-10-09T13:10+0300

2025-10-09T13:10+0300

türki̇ye

türkiye

numan kurtulmuş

ali yerlikaya

i̇brahim kalın

tbmm

cumartesi anneleri

aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099882412_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cac08296e0f9dd7369433156aa09390d.jpg

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin önerisiyle TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugüne kadar 14 toplantı gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan 51 kişilik komisyon, 113 kişiyi davet ederek dinledi.Artık dinleme faslının sonuna gelindiTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 14’üncü toplantının sonunda yaptığı açıklama ile komisyonda dinleme faslının sonuna gelindiğini ifade etti. Kurtulmuş, “Artık dinleme faslının sonuna geliyoruz. Bundan sonra raporları hazırlamak için partilerin ve milletvekili arkadaşlarımızın çalışmalarını bekleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.Meclise davet edilenler arasında Milli Savunma Bakanı, MİT Başkanı, İçişleri Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, eski TBMM başkanları, şehit aileleri, gaziler, Cumartesi Anneleri, Barış Anneleri, bölgede faaliyet gösteren sivil toplum örgütü temsilcileri, barolar ve terörle mücadeleye katılan askerler yer aldı.Tek kapalı toplantıTBMM’de kurulan komisyon, 14 toplantının sadece birini basına kapalı olarak gerçekleştirdi. Basına kapalı olan bu toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, komisyon üyelerine süreç hakkında bilgi verdi.Şehit aileleri komisyondan ne istedi?Komisyonun üçüncü toplantısında şehit yakınları ve gaziler dinlendi. Şehit ailelerinden önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir, bakanlığının şehit aileleri ve gaziler için yaptığı çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi. Komisyonda konuşan şehit yakınları ve gazilerin temsilcileri ise sürece şartlı destek verdiklerini ifade ettiler. Şehit aileleri şartlarını “Suç işleyen, kurşun sıkan, bomba atan kimse cezasını çekmelidir. Öcalan’ın serbest kalmasını kabul etmiyoruz.” sözleriyle açıkladılar. Çocukları için nöbet tutan Diyarbakır Anneleri ise PKK’nın elinde olan çocuklarının kendilerine teslim edilmesini istedi.Barış ve Cumartesi Anneleri komisyona geldiTBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, şehit aileleri ve gazilerden sonra Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri'ni dinledi. Süreçle ilgili devletin adım atması, Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması ve komisyonca dinlenmesi taleplerini dile getiren Barış Anneleri, "Çocuklarımızı değil, silahlarımızı toprağa gömelim. Asker anaları, gerilla anaları birbirimize sarılalım" ifadelerini kullandılar.Barolar ve hukukçular ne dedi?Komisyon altıncı toplantısında Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile Doğu-Güneydoğu illerinin de aralarında bulunduğu bazı baro başkanlarını kabul etti. Baroların temsilcileri, hukuki konularda adım atılmasını talep ederken, AİHM ve AYM kararlarının uygulanmamasına yönelik isteklerini dile getirdi.Eski başkanlar: Süreç hızlanmalıTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, hayattaki 13 eski Meclis Başkanından 10’unu dinledi. Eski başkanlar, terör sorununun çözümü, PKK’nın silah bırakması ve anayasa düzenlemelerine ilişkin tecrübelerini paylaştı. Eski başkanlar, sürecin hızlandırılmasını ve komisyonun dinlemeleri bitirerek yasal düzenlemeler yapması gerektiğini ifade ettiler.Sendikalar ne önerdi?Komisyon sekizinci ve dokuzuncu toplantısında TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş, KESK, TOBB, TZOB, TESK, TİSK, TÜSİAD ve MÜSİAD temsilcileri dinledi. Katılımcılar, terörün sona ermesi için şeffaflık, birlik, adalet ve diyalog vurgusu yaptı.Akademisyenlerin önerisiKomisyonun 10’uncu toplantısında “çatışma çözümü” alanında çalışma yapan akademisyen ve uzmanlar dinlendi. Komisyona sunum yapan akademisyenler, sürece ilişkin bir tarafın kazandığı, bir tarafın kaybettiği hissiyatının önlenmesi, hassasiyetleri dikkate alan yapıcı ve çözümcü bir dil kullanılması, siyasi aktörlerin eleştiriler karşısında sağlam durması, çok sayıda aktörün sürece katılımının sağlanması yönünde önerilerini sıraladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/terorsuz-turkiye-komisyonunda-emekli-askerler-dinlenecek-1099969848.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

tbmm komisyonu, milli dayanışma kardeşlik ve demokrasi komisyonu, devlet bahçeli önerisi, numan kurtulmuş açıklaması, şehit aileleri talepleri, barış anneleri, terörsüz türkiye, tbmm raporu, tbmm komisyonu 113 kişiyi dinledi: terörsüz türkiye süreci tamamlanıyor, bahçeli’nin önerisiyle kurulan komisyon dinleme sürecini bitirdi, milli dayanışma komisyonu dinleme aşamasını tamamladı: kim ne dedi, tbmm komisyon raporu, milli dayanışma kardeşlik ve demokrasi komisyonu raporu