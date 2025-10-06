https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/terorsuz-turkiye-komisyonunda-emekli-askerler-dinlenecek-1099969848.html
'Terörsüz Türkiye' komisyonunda emekli askerler dinlenecek
'Terörsüz Türkiye' komisyonunda emekli askerler dinlenecek
Sputnik Türkiye
TBMM’de 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 8 Ekim Çarşamba günü 14. toplantısını... 06.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-06T22:17+0300
2025-10-06T22:17+0300
2025-10-06T22:17+0300
türki̇ye
türkiye
terör
terör saldırısı
terör örgütü
terör örgütleri listesi
terör eylemi
terör suçu
terör örgütleri
terör örgütü üyeliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/05/1098366206_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5d18d4ffbb80db8c3dbda1bf82fbf2f5.jpg
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 8 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında toplanıyor.Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantının ilk oturumunda, emekli askerlerin oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri dinlenecek. Görüşmelere Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) ve Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) temsilcileri katılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/tbmmde-terorsuz-turkiye-komisyonu-8-toplantisini-gerceklestirdi-1099301354.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/05/1098366206_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b1782ed5a5e7a63730ac4adafdecbf47.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, terör, terör saldırısı, terör örgütü, terör örgütleri listesi, terör eylemi, terör suçu, terör örgütleri, terör örgütü üyeliği, terör finansmanı, pkk, pkk fesih kararı
türkiye, terör, terör saldırısı, terör örgütü, terör örgütleri listesi, terör eylemi, terör suçu, terör örgütleri, terör örgütü üyeliği, terör finansmanı, pkk, pkk fesih kararı
'Terörsüz Türkiye' komisyonunda emekli askerler dinlenecek
TBMM’de 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 8 Ekim Çarşamba günü 14. toplantısını gerçekleştirecek. Toplantının ilk oturumunda, emekli askerlerin oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri dinlenecek.
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 8 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında toplanıyor.
Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantının ilk oturumunda, emekli askerlerin oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri dinlenecek. Görüşmelere Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) ve Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) temsilcileri katılacak.