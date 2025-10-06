https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/terorsuz-turkiye-komisyonunda-emekli-askerler-dinlenecek-1099969848.html

'Terörsüz Türkiye' komisyonunda emekli askerler dinlenecek

'Terörsüz Türkiye' komisyonunda emekli askerler dinlenecek

Sputnik Türkiye

TBMM’de 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 8 Ekim Çarşamba günü 14. toplantısını... 06.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-06T22:17+0300

2025-10-06T22:17+0300

2025-10-06T22:17+0300

türki̇ye

türkiye

terör

terör saldırısı

terör örgütü

terör örgütleri listesi

terör eylemi

terör suçu

terör örgütleri

terör örgütü üyeliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/05/1098366206_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5d18d4ffbb80db8c3dbda1bf82fbf2f5.jpg

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 8 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında toplanıyor.Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantının ilk oturumunda, emekli askerlerin oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri dinlenecek. Görüşmelere Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) ve Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) temsilcileri katılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/tbmmde-terorsuz-turkiye-komisyonu-8-toplantisini-gerceklestirdi-1099301354.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, terör, terör saldırısı, terör örgütü, terör örgütleri listesi, terör eylemi, terör suçu, terör örgütleri, terör örgütü üyeliği, terör finansmanı, pkk, pkk fesih kararı