'Terörsüz Türkiye' komisyonunda emekli askerler dinlenecek
'Terörsüz Türkiye' komisyonunda emekli askerler dinlenecek
TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 8 Ekim Çarşamba günü 14. toplantısını... 06.10.2025
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 8 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanıyor.Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantının ilk oturumunda, emekli askerlerin oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri dinlenecek. Görüşmelere Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) ve Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) temsilcileri katılacak.
'Terörsüz Türkiye' komisyonunda emekli askerler dinlenecek

22:17 06.10.2025
© Sputnik / Ahmet Bolat-TBMMTerörsüz Türkiye Komisyonu
Terörsüz Türkiye Komisyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2025
© Sputnik / Ahmet Bolat-TBMM
TBMM’de 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 8 Ekim Çarşamba günü 14. toplantısını gerçekleştirecek. Toplantının ilk oturumunda, emekli askerlerin oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri dinlenecek.
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 8 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında toplanıyor.
Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantının ilk oturumunda, emekli askerlerin oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri dinlenecek. Görüşmelere Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) ve Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) temsilcileri katılacak.
