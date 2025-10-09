Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/tbmm-baskani-kurtulmus-israil-anlasmaya-uymali-1100069557.html
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail anlaşmaya uymalı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail anlaşmaya uymalı
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tokat’ta düzenlenen 'Sivil Toplum Buluşması' programında yaptığı konuşmada Gazze ateşkesi ve Milli Dayanışma Komisyonu hakkında... 09.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-09T20:40+0300
2025-10-09T20:40+0300
türki̇ye
türkiye
numan kurtulmuş
i̇srail
tokat
gazze
tbmm
terör
terör saldırısı
terör örgütü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100069386_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e65e44760d4209e9dbde4d662edd5e84.jpg
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tokat’ta düzenlenen 'Sivil Toplum Buluşması' programında konuştu.Kurtulmuş, “Anlaşmaya İsrail tarafından uyulmasını, bu konuda özellikle ABD başta olmak üzere etkili ülkelerin de baskı yapmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na da değinen Kurtulmuş, “Bu komisyondan milletimizin birliğini, beraberliğini zedeleyecek hiçbir sonuç çıkmayacak, hiçbir karar alınmayacaktır” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/tbmmde-terorsuz-turkiye-komisyonu-113-kisiyi-dinledi-kim-ne-istedi-1100050454.html
türki̇ye
i̇srail
tokat
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100069386_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5b979d34d8f0a48ce42d091462329e90.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, numan kurtulmuş, i̇srail, tokat, gazze, tbmm, terör, terör saldırısı, terör örgütü, terör örgütleri listesi, terör eylemi, terör örgütü üyeliği
türkiye, numan kurtulmuş, i̇srail, tokat, gazze, tbmm, terör, terör saldırısı, terör örgütü, terör örgütleri listesi, terör eylemi, terör örgütü üyeliği

TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail anlaşmaya uymalı

20:40 09.10.2025
© AANuman Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2025
© AA
Abone ol
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tokat’ta düzenlenen 'Sivil Toplum Buluşması' programında yaptığı konuşmada Gazze ateşkesi ve Milli Dayanışma Komisyonu hakkında değerlendirmelerde bulundu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tokat’ta düzenlenen 'Sivil Toplum Buluşması' programında konuştu.
Kurtulmuş, “Anlaşmaya İsrail tarafından uyulmasını, bu konuda özellikle ABD başta olmak üzere etkili ülkelerin de baskı yapmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na da değinen Kurtulmuş, “Bu komisyondan milletimizin birliğini, beraberliğini zedeleyecek hiçbir sonuç çıkmayacak, hiçbir karar alınmayacaktır” dedi.
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2025
TÜRKİYE
TBMM’de ‘Terörsüz Türkiye’ Komisyonu 113 kişiyi dinledi: Kim ne istedi?
13:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала