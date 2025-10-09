https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/tbmm-baskani-kurtulmus-israil-anlasmaya-uymali-1100069557.html
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail anlaşmaya uymalı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail anlaşmaya uymalı
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tokat’ta düzenlenen 'Sivil Toplum Buluşması' programında yaptığı konuşmada Gazze ateşkesi ve Milli Dayanışma Komisyonu hakkında... 09.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-09T20:40+0300
2025-10-09T20:40+0300
2025-10-09T20:40+0300
türki̇ye
türkiye
numan kurtulmuş
i̇srail
tokat
gazze
tbmm
terör
terör saldırısı
terör örgütü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100069386_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e65e44760d4209e9dbde4d662edd5e84.jpg
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tokat’ta düzenlenen 'Sivil Toplum Buluşması' programında konuştu.Kurtulmuş, “Anlaşmaya İsrail tarafından uyulmasını, bu konuda özellikle ABD başta olmak üzere etkili ülkelerin de baskı yapmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na da değinen Kurtulmuş, “Bu komisyondan milletimizin birliğini, beraberliğini zedeleyecek hiçbir sonuç çıkmayacak, hiçbir karar alınmayacaktır” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/tbmmde-terorsuz-turkiye-komisyonu-113-kisiyi-dinledi-kim-ne-istedi-1100050454.html
türki̇ye
i̇srail
tokat
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100069386_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5b979d34d8f0a48ce42d091462329e90.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, numan kurtulmuş, i̇srail, tokat, gazze, tbmm, terör, terör saldırısı, terör örgütü, terör örgütleri listesi, terör eylemi, terör örgütü üyeliği
türkiye, numan kurtulmuş, i̇srail, tokat, gazze, tbmm, terör, terör saldırısı, terör örgütü, terör örgütleri listesi, terör eylemi, terör örgütü üyeliği
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail anlaşmaya uymalı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tokat’ta düzenlenen 'Sivil Toplum Buluşması' programında yaptığı konuşmada Gazze ateşkesi ve Milli Dayanışma Komisyonu hakkında değerlendirmelerde bulundu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tokat’ta düzenlenen 'Sivil Toplum Buluşması' programında konuştu.
Kurtulmuş, “Anlaşmaya İsrail tarafından uyulmasını, bu konuda özellikle ABD başta olmak üzere etkili ülkelerin de baskı yapmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na da değinen Kurtulmuş, “Bu komisyondan milletimizin birliğini, beraberliğini zedeleyecek hiçbir sonuç çıkmayacak, hiçbir karar alınmayacaktır” dedi.