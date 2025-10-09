https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/tbmm-baskani-kurtulmus-israil-anlasmaya-uymali-1100069557.html

TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail anlaşmaya uymalı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tokat’ta düzenlenen 'Sivil Toplum Buluşması' programında yaptığı konuşmada Gazze ateşkesi ve Milli Dayanışma Komisyonu hakkında... 09.10.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100069386_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e65e44760d4209e9dbde4d662edd5e84.jpg

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tokat’ta düzenlenen 'Sivil Toplum Buluşması' programında konuştu.Kurtulmuş, “Anlaşmaya İsrail tarafından uyulmasını, bu konuda özellikle ABD başta olmak üzere etkili ülkelerin de baskı yapmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na da değinen Kurtulmuş, “Bu komisyondan milletimizin birliğini, beraberliğini zedeleyecek hiçbir sonuç çıkmayacak, hiçbir karar alınmayacaktır” dedi.

