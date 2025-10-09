Türkiye
Marmaray’dan ‘valiz ücreti’ açıklaması: 'Ücret alınmayacak'
Marmaray'dan 'valiz ücreti' açıklaması: 'Ücret alınmayacak'
Metrolarda 30 kilogramı aşan valizlerden ücret alınacağı yönündeki duyuruların ardından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Marmaray İşletmesi valizlerden... 09.10.2025, Sputnik Türkiye
Metrolarda 30 kilogramın üzerindeki valizlerden ücret alınacağı yönündeki tartışmaların ardından Marmaray İşletmesi konuyla ilgili açıklama yaptı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Marmaray, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, kent içi tren hatlarında valizler için ek ücret uygulanmayacağını bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
00:59 09.10.2025
Metrolarda 30 kilogramın üzerindeki valizlerden ücret alınacağı yönündeki tartışmaların ardından Marmaray İşletmesi konuyla ilgili açıklama yaptı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Marmaray, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, kent içi tren hatlarında valizler için ek ücret uygulanmayacağını bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şirketimizce işletilen Marmaray, Halkalı–Bahçeşehir Banliyö Hattı, Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı ve Sirkeci–Kazlıçeşme Yüzeysel Hat’ta yolcu beraberindeki valizlerden herhangi bir ücret alınmamaktadır. Konfor aynı konfor, valiz ücreti yok!

