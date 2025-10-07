https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/metro-istanbuldan-valizle-yolculuk-aciklamasi-agirlik-siniri-ikinci-valize-ek-ucret-geldi-1099992386.html

Metro İstanbul'dan 'valizle yolculuk' açıklaması: Ağırlık sınırı, ikinci valize ek ücret geldi

Sputnik Türkiye

Metro İstanbul, yolcu yoğunluğu ve güvenlik gerekçesiyle valizle yolculuk kurallarını güncelledi. Buna göre, 30 kilogramdan ağır veya 120×60×50 santimetreden... 07.10.2025, Sputnik Türkiye

türki̇ye

metro

metro i̇stanbul

metro hattı

valiz

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099992524_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c3fbf3230cfb6a168c3cd57fede0de31.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul, şehir içi ulaşımda artan valizli yolculuklara yönelik yeni bir bilgilendirme yayımladı. Açıklamada, metro hatlarında yolcu güvenliği ve konforunun korunması amacıyla valiz taşıma kurallarının yeniden düzenlendiği duyuruldu.30 kilodan ağır valizler metroya alınmayacakMetro İstanbul’un açıklamasına göre,“30 kg’dan ağır veya 120×60×50 cm’den büyük valizler istasyon ve araçlara alınmaz. Kamping tipi büyük çantalar da valiz sayılır.”Bu düzenlemeyle birlikte, özellikle turistik bölgelerde ve havaalanı bağlantılı hatlarda büyük boy valizlerle yapılan yolculukların sınırlanacağı bildirildi.Valiz Sınırı: 1 büyük + 1 kabin boyMetro İstanbul, yolcuların metroya en fazla 1 büyük boy valiz ve 1 kabin boy valiz veya 1 küçük/orta boy sırt çantası ile giriş yapabileceğini duyurdu. Açıklamada, bu uygulamanın hem acil durum tahliyelerini kolaylaştırmak hem de araç içi dolaşım alanlarını korumak amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.Birden fazla valiz taşıyanlardan ek ücret alınacakYeni düzenlemeye göre, birden fazla valizle metroya giriş yapan yolculardan ilave 1 yolculuk ücreti alınacak. Metro İstanbul, bu uygulamanın “adil ücretlendirme ve yolcu kapasitesinin dengelenmesi” hedefiyle devreye alındığını bildirdi.“1’den fazla valiz ile giriş yapacak yolcularımız için ilave 1 yolculuk ücreti alınır.” ifadeleriyle bu kural kamuoyuna duyuruldu.Valizler koltuklara konulmayacakYolculara ayrıca, valizlerini koltuklara koymamaları ve geçiş alanlarını kapatmamaları konusunda da uyarı yapıldı. Metro İstanbul açıklamasında şu ifadelere yer verildi:“Valizlerinizi koltuklara koymayınız ve geçişleri kapatmayınız. Kapı yanındaki ayakta durma alanlarını kullanabilirsiniz.”

türki̇ye

