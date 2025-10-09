Mısır Cumhurbaşkanı Sisi açıkladı: Gazze’de ateşkes yürürlüğe girdi

"Dünya, barış iradesinin savaş mantığına karşı zaferini simgeleyen tarihi bir ana tanıklık etti. Barışın ve diyalog ile yakınlaşmanın beşiği olan Şarm El-Şeyh’ten, Mısır, Katar ve Amerika Birleşik Devletleri’nin himayesinde ve Başkan Trump’ın sunduğu barış planı doğrultusunda, Gazze’de iki yıl süren acıların ardından ateşkes ve savaşın sona erdirilmesine yönelik bir anlaşmaya varıldı.

Bu anlaşma yalnızca bir savaşın sayfasını kapatmıyor, aynı zamanda bölge halkları için adalet ve istikrarın hüküm süreceği umut dolu bir geleceğin kapısını aralıyor."