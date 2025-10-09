Mısır Cumhurbaşkanı Sisi açıkladı: Gazze’de ateşkes yürürlüğe girdi

ABD Başkanı Trump, Hamas ile İsrail arasında barış planının ilk aşamasına ilişkin anlaşmaların imzalandığını duyurmuştu. Anlaşmanın müzakerelerin yapıldığı Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde taraflarca imzalandı. İsrail tarafı, anlaşmayı bugün onaya sunacak.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, X hesabından yaptığı açıklamada İsrail ile Hamas’ın Şarm el-Şeyh’te varılan anlaşmayı uygulamaya koymasıyla 'dünyanın tarihi bir ana tanıklık ettiğini' söyledi.
Sisi, “Bu anlaşma yalnızca savaşın bir sayfasını kapatmıyor; aynı zamanda bölge halkları için adalet ve istikrarla tanımlanacak bir geleceğin kapısını da aralıyor” ifadelerini kullandı.
Mısır Dışişleri Bakanlığı da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında varılan anlaşmanın ardından “Gazze’deki savaşta dönüm noktası niteliğinde olan Şarm el-Şeyh’teki son olumlu gelişmeleri” memnuniyetle karşıladığını belirtti.
İsrail’de onay süreci nasıl işleyecek? Ateşkes onaylanmayabilir mi?
İsrail Güvenlik Kabinesi saat 18.00’de İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu başkanlığında ateşkesi görüşecek. Ardından, anlaşmanın onaylanması İsrail parlamentosu Knesset’te oylamaya sunulacak.
İsrail yasalarına göre, İsraillilere, listede yer alan isimlere karşı yasal itirazda bulunmaları için 48 saat süre tanınması gerekiyor.
Bazı isimlerin onay oyu vermeyeceğini açıklaması sonrası Maliye Bakanı Smootrich da oyunu kullanmayacağını söyleyerek, "Rehineler ülkelerine döndükten sonra Hamas'ın gerçek anlamda ortadan kaldırılması gerek" dedi.
Batı medyası ateşkesin İsrail hükümeti tarafından da resmi olarak kabul edileceğine 'kesin' gözüyle baksa da, İsrail hala Gazze'yi bombalamaya devam ediyor.
Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Dünya, barış iradesinin savaş mantığına karşı zaferini simgeleyen tarihi bir ana tanıklık etti. Barışın ve diyalog ile yakınlaşmanın beşiği olan Şarm El-Şeyh’ten, Mısır, Katar ve Amerika Birleşik Devletleri’nin himayesinde ve Başkan Trump’ın sunduğu barış planı doğrultusunda, Gazze’de iki yıl süren acıların ardından ateşkes ve savaşın sona erdirilmesine yönelik bir anlaşmaya varıldı. Bu anlaşma yalnızca bir savaşın sayfasını kapatmıyor, aynı zamanda bölge halkları için adalet ve istikrarın hüküm süreceği umut dolu bir geleceğin kapısını aralıyor."
Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafından kısıtlı sayıda insani yardım yüklü tır, Gazze'ye giriş yaptı
12:32 09.10.2025
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: Her alanda Filistinlilere destek vereceğiz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Başta Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması, ateşkes koşullarına uyulması olmak üzere her alanda Filistinlilere destek vereceğiz" açıklamasını yaptı.
12:30 09.10.2025
Üst düzey ABD yetkililerinin bu gece İsrail'e gitmesi bekleniyor
İsrail medyasında yer alan haberlere göre, ABD'nin özel temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın eski üst düzey danışmanlarından ve Yahudi damadı Jared Kushner, bu gece İsrail'e gidecek.
12:28 09.10.2025
Kaç esir, ne zaman teslim edilecek?
Hamas’ın elinde hala 48 rehine tutuluyor ve bunlardan 20’sinin hayatta olduğu düşünülüyor.
Şimdiye kadar serbest bırakılanların çoğu, biri Kasım 2023’te, diğeri ise 2025’in başlarında olmak üzere iki ateşkes sırasında Filistinli mahkumlarla takas edilerek serbest bırakıldı.