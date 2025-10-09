Türkiye
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/hamas-bugun-savasin-bitisini-ve-kalici-ateskesin-baslangicini-ilan-ediyoruz-1100069799.html
Hamas'tan 'kalıcı ateşkes başladı' açıklaması: 'Refah Sınır Kapısı iki taraflı olarak açılacak'
Hamas'tan 'kalıcı ateşkes başladı' açıklaması: 'Refah Sınır Kapısı iki taraflı olarak açılacak'
Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya "Bugün savaşın sona erdiğini ve kalıcı ateşkesin başladığını ilan ediyoruz" açıklamasında bulundu. "Arabulucular ve ABD yönetimi, savaşın tamamen sona erdiğini teyit ederek bize güvence verdiler" diyen Halil el-Hayya İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması ile ilgili bir bilgilendirme yaptı.El-Hayya, anlaşmanın Refah Sınır Kapısı’nın her iki yönde açılmasını da içerdiğini belirtti ve şu anda İsrail hapishanelerinde bulunan müebbet hapis cezasına çarptırılmış 250 Filistinli, savaşın başlamasından bu yana tutuklanan bin 700 Filistinli ve İsrail tarafından gözaltına alınan tüm Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılacağını duyurdu.Ateşkese ilişkin konuşan üst düzey Hamas yetkilisi "Arabuluculardan ve ABD yönetiminden savaşın bittiğine dair garanti aldık ve kalan adımları tamamlamak için ulusal ve İslami güçlerle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.Hamas yetkilisi Mısır, Katar ve Türkiye'deki arabulucular ile Yemen, Lübnan, Irak ve İran'dan savaşa ülkeleri adına katılanlara şükranlarını sunduklarını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/filistinli-siyaset-bilimci-filistinliler-sarm-el-seyhte-varilan-ateskes-anlasmasini-uzun-zamandir-1100069695.html
21:18 09.10.2025 (güncellendi: 22:22 09.10.2025)
Hamas, İsrail ile savaşın sona erdiğini ve kalıcı ateşkesin başladığını açıkladı. Hamas'ın üst düzey yetkilisi Halil el- Hayya anlaşmanın Refah Sınır Kapısı'nın iki taraflı olarak açılışını içerdiğini, İsrail'in Filistinli tüm kadın ve çocuklarla, 250 müebbet hapse mahkum edilmiş ve 1700 tutuklu Filistin'in serbest bırakacağını duyurdu.
Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya "Bugün savaşın sona erdiğini ve kalıcı ateşkesin başladığını ilan ediyoruz" açıklamasında bulundu.
"Arabulucular ve ABD yönetimi, savaşın tamamen sona erdiğini teyit ederek bize güvence verdiler" diyen Halil el-Hayya İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması ile ilgili bir bilgilendirme yaptı.
El-Hayya, anlaşmanın Refah Sınır Kapısı’nın her iki yönde açılmasını da içerdiğini belirtti ve şu anda İsrail hapishanelerinde bulunan müebbet hapis cezasına çarptırılmış 250 Filistinli, savaşın başlamasından bu yana tutuklanan bin 700 Filistinli ve İsrail tarafından gözaltına alınan tüm Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılacağını duyurdu.
Ateşkese ilişkin konuşan üst düzey Hamas yetkilisi "Arabuluculardan ve ABD yönetiminden savaşın bittiğine dair garanti aldık ve kalan adımları tamamlamak için ulusal ve İslami güçlerle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Hamas yetkilisi Mısır, Katar ve Türkiye'deki arabulucular ile Yemen, Lübnan, Irak ve İran'dan savaşa ülkeleri adına katılanlara şükranlarını sunduklarını bildirdi.
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Filistinli siyaset bilimci: Filistinliler, Şarm el-Şeyh’te varılan ateşkes anlaşmasını uzun zamandır bekliyordu
