Hamas'tan 'kalıcı ateşkes başladı' açıklaması: 'Refah Sınır Kapısı iki taraflı olarak açılacak'
Hamas'tan 'kalıcı ateşkes başladı' açıklaması: 'Refah Sınır Kapısı iki taraflı olarak açılacak'
Hamas, İsrail ile savaşın sona erdiğini ve kalıcı ateşkesin başladığını açıkladı. Hamas'ın üst düzey yetkilisi Halil el- Hayya anlaşmanın Refah Sınır... 09.10.2025, Sputnik Türkiye
Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya "Bugün savaşın sona erdiğini ve kalıcı ateşkesin başladığını ilan ediyoruz" açıklamasında bulundu. "Arabulucular ve ABD yönetimi, savaşın tamamen sona erdiğini teyit ederek bize güvence verdiler" diyen Halil el-Hayya İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması ile ilgili bir bilgilendirme yaptı.El-Hayya, anlaşmanın Refah Sınır Kapısı’nın her iki yönde açılmasını da içerdiğini belirtti ve şu anda İsrail hapishanelerinde bulunan müebbet hapis cezasına çarptırılmış 250 Filistinli, savaşın başlamasından bu yana tutuklanan bin 700 Filistinli ve İsrail tarafından gözaltına alınan tüm Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılacağını duyurdu.Ateşkese ilişkin konuşan üst düzey Hamas yetkilisi "Arabuluculardan ve ABD yönetiminden savaşın bittiğine dair garanti aldık ve kalan adımları tamamlamak için ulusal ve İslami güçlerle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.Hamas yetkilisi Mısır, Katar ve Türkiye'deki arabulucular ile Yemen, Lübnan, Irak ve İran'dan savaşa ülkeleri adına katılanlara şükranlarını sunduklarını bildirdi.
21:18 09.10.2025 (güncellendi: 22:22 09.10.2025)
Ayrıntılar geliyor
Hamas, İsrail ile savaşın sona erdiğini ve kalıcı ateşkesin başladığını açıkladı. Hamas'ın üst düzey yetkilisi Halil el- Hayya anlaşmanın Refah Sınır Kapısı'nın iki taraflı olarak açılışını içerdiğini, İsrail'in Filistinli tüm kadın ve çocuklarla, 250 müebbet hapse mahkum edilmiş ve 1700 tutuklu Filistin'in serbest bırakacağını duyurdu.
