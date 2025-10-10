https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/israil-kabinesi-ateskesi-onayladi-1100072159.html

Başbakanlık ofisi duyurdu: Rehinelerin serbest bırakılması için Hamas ile ateşkes onaylandı

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail hükümeti, Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin serbest bırakılması için Hamas ile ateşkesi onayladı. 10.10.2025, Sputnik Türkiye

İsrail hükümeti, Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin serbest bırakılması için Filistin hareketi Hamas ile ateşkes anlaşmasını onayladı. Başbakan Benyamin Netanyahu'nun ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Hükümet, tüm rehinelerin -hem yaşayanların hem de ölenlerin- serbest bırakılmasına ilişkin taslağı onayladı" ifadeleri yer aldı.ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül'de Gazze çatışmasını sona erdirmek için 20 maddelik bir plan açıklamıştı.Trump'ın Gazze planı diğer hususların yanı sıra derhal ateşkes ve rehinelerin 72 saat içinde serbest bırakılmasını öngörüyor. Plana göre ayrıca, Hamas hareketi ve diğer grupların Gazze yönetimindeki rollerinden vazgeçmeleri gerekiyor. Plan Gazze'de yönetimin Trump başkanlığındaki uluslararası bir kurul tarafından denetlenecek 'teknokrat, apolitik bir Filistin komitesine' emanet edilmesini şart koşuyor. Çarşamba günü Donald Trump, İsrail ve Hamas'ın Gazze barış anlaşmasının ilk aşamasını imzaladığını ve Hamas'ın tüm rehineleri serbest bırakacağını ve İsrail'in birliklerini kararlaştırılan bir hatta çekeceğini kabul ettiğini açıklamıştı.

