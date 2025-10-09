https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/cin-nadir-toprak-elementlerinin-ihracatini-kisitladi-1100047762.html

Çin, nadir toprak elementlerinin ihracatını kısıtladı

Çin, nadir toprak elementlerinin ihracatını kısıtladı

Çin, yüksek teknoloji ürünlerinin üretiminde kritik öneme sahip nadir toprak elementlerinin ihracatına yeni kısıtlamalar getirdi. Pekin, 'ulusal güvenliği... 09.10.2025, Sputnik Türkiye

Çin Ticaret Bakanlığı, nadir toprak elementlerinin işlenmesi, ayrıştırılması ve mıknatıs üretiminde kullanılan teknolojilerin ihracatına yeni sınırlamalar getirdi. Bakanlık, düzenlemenin "ulusal güvenliği koruma" amacı taşıdığını duyurdu.Yeni kurallar, işleme teknolojileri ve izinsiz yabancı iş birliklerini kapsayan mevcut düzenlemeleri resmileştiriyor. Bu çerçevede Çinli şirketlerin, hükümet onayı olmadan yabancı ortaklarla nadir toprak alanında çalışması yasaklandı.Bakanlık açıklamasında, nadir toprakların madenciliği, ergitilmesi, manyetik malzeme üretimi ve geri dönüşümü gibi alanlarda kullanılan teknolojilerin artık sadece devlet izniyle ihraç edilebileceği belirtildi. Ayrıca bu lisansların silah üreticileri ve bazı çip firmalarına verilmeyeceği vurgulandı.Karar, Pekin ile Washington arasındaki ticaret ve gümrük müzakerelerinin sürdüğü dönemde geldi.Rekor ihracattan kısıtlamayaÇin'in nadir toprak ürünleri ihracatı, Ağustos ayında son 13 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Gümrük verilerine göre ülke, geçen ay 7.338 ton nadir toprak ürünü ihraç etti.Yılın ilk aylarında ABD ile yaşanan ticaret gerilimi nedeniyle düşüşe geçen ihracat, taraflar arasında başlayan müzakerelerin ardından yeniden yükselişe geçmişti. Bu artış, 2012'den bu yana kaydedilen en yüksek aylık rakam olarak dikkat çekmişti.Nadir topraklar neden önemli?Nadir toprak elementleri, yüksek teknoloji ürünlerinin üretiminde kritik rol oynayan 17 kimyasal elementten oluşuyor. Neodimyum, itriyum ve europiyum gibi elementler; hoparlör, bilgisayar sabit diski, elektrikli araç motoru ve jet motoru gibi ürünlerin daha küçük ve verimli olmasını sağlıyor.Her ne kadar doğada bol bulunsalar da saf halde çıkarılmaları oldukça zor ve çevre açısından tehlikeli. Çin, hem üretimde hem de işleme sürecinde küresel pazarın büyük bölümünü kontrol ediyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre Çin, nadir toprakların üretiminde yüzde 61, işleme faaliyetlerinde ise yüzde 92 paya sahip.

