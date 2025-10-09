Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/cin-nadir-toprak-elementlerinin-ihracatini-kisitladi-1100047762.html
Çin, nadir toprak elementlerinin ihracatını kısıtladı
Çin, nadir toprak elementlerinin ihracatını kısıtladı
Sputnik Türkiye
Çin, yüksek teknoloji ürünlerinin üretiminde kritik öneme sahip nadir toprak elementlerinin ihracatına yeni kısıtlamalar getirdi. Pekin, 'ulusal güvenliği... 09.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-09T11:42+0300
2025-10-09T12:08+0300
dünya
çin
abd
şi cinping
uluslararası enerji ajansı (iea)
ticaret bakanlığı
nadir toprak elementleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103540/26/1035402639_0:208:3500:2177_1920x0_80_0_0_dcb2f5c5269ea5aa832183f12e5c079f.jpg
Çin Ticaret Bakanlığı, nadir toprak elementlerinin işlenmesi, ayrıştırılması ve mıknatıs üretiminde kullanılan teknolojilerin ihracatına yeni sınırlamalar getirdi. Bakanlık, düzenlemenin “ulusal güvenliği koruma” amacı taşıdığını duyurdu.Yeni kurallar, işleme teknolojileri ve izinsiz yabancı iş birliklerini kapsayan mevcut düzenlemeleri resmileştiriyor. Bu çerçevede Çinli şirketlerin, hükümet onayı olmadan yabancı ortaklarla nadir toprak alanında çalışması yasaklandı.Bakanlık açıklamasında, nadir toprakların madenciliği, ergitilmesi, manyetik malzeme üretimi ve geri dönüşümü gibi alanlarda kullanılan teknolojilerin artık sadece devlet izniyle ihraç edilebileceği belirtildi. Ayrıca bu lisansların silah üreticileri ve bazı çip firmalarına verilmeyeceği vurgulandı.Karar, Pekin ile Washington arasındaki ticaret ve gümrük müzakerelerinin sürdüğü dönemde geldi.Rekor ihracattan kısıtlamayaÇin’in nadir toprak ürünleri ihracatı, Ağustos ayında son 13 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Gümrük verilerine göre ülke, geçen ay 7.338 ton nadir toprak ürünü ihraç etti.Yılın ilk aylarında ABD ile yaşanan ticaret gerilimi nedeniyle düşüşe geçen ihracat, taraflar arasında başlayan müzakerelerin ardından yeniden yükselişe geçmişti. Bu artış, 2012’den bu yana kaydedilen en yüksek aylık rakam olarak dikkat çekmişti.Nadir topraklar neden önemli?Nadir toprak elementleri, yüksek teknoloji ürünlerinin üretiminde kritik rol oynayan 17 kimyasal elementten oluşuyor. Neodimyum, itriyum ve europiyum gibi elementler; hoparlör, bilgisayar sabit diski, elektrikli araç motoru ve jet motoru gibi ürünlerin daha küçük ve verimli olmasını sağlıyor.Her ne kadar doğada bol bulunsalar da saf halde çıkarılmaları oldukça zor ve çevre açısından tehlikeli. Çin, hem üretimde hem de işleme sürecinde küresel pazarın büyük bölümünü kontrol ediyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre Çin, nadir toprakların üretiminde yüzde 61, işleme faaliyetlerinde ise yüzde 92 paya sahip.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/cinin-nadir-toprak-urunleri-ihracati-13-yilin-zirvesine-ulasti-1099466756.html
çin
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103540/26/1035402639_195:0:3307:2334_1920x0_80_0_0_62e92c17fba1aa31be74b3f9cb5c0a14.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çin, nadir toprak elementleri, nadir toprak ihracatı, xi cinping, donald trump, abd çin ticaret savaşı, çip krizi, neodimyum, itriyum, europiyum, ticaret bakanlığı, ihracat kısıtlaması, teknoloji ihracatı, abd çin müzakereleri, nadir topraklar
çin, nadir toprak elementleri, nadir toprak ihracatı, xi cinping, donald trump, abd çin ticaret savaşı, çip krizi, neodimyum, itriyum, europiyum, ticaret bakanlığı, ihracat kısıtlaması, teknoloji ihracatı, abd çin müzakereleri, nadir topraklar

Çin, nadir toprak elementlerinin ihracatını kısıtladı

11:42 09.10.2025 (güncellendi: 12:08 09.10.2025)
© REUTERS'Çin pazarı büyümeye devam ediyor, ABD'nin ticaret savaşını kazanma şansı yok'
'Çin pazarı büyümeye devam ediyor, ABD'nin ticaret savaşını kazanma şansı yok' - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2025
© REUTERS
Abone ol
Çin, yüksek teknoloji ürünlerinin üretiminde kritik öneme sahip nadir toprak elementlerinin ihracatına yeni kısıtlamalar getirdi. Pekin, 'ulusal güvenliği koruma' gerekçesiyle bazı teknolojilerin yurtdışına satışını yasakladı. Karar, Şi Cinping ve Donald Trump’ın bu ay yapması beklenen görüşme öncesine denk geldi.
Çin Ticaret Bakanlığı, nadir toprak elementlerinin işlenmesi, ayrıştırılması ve mıknatıs üretiminde kullanılan teknolojilerin ihracatına yeni sınırlamalar getirdi. Bakanlık, düzenlemenin “ulusal güvenliği koruma” amacı taşıdığını duyurdu.
Yeni kurallar, işleme teknolojileri ve izinsiz yabancı iş birliklerini kapsayan mevcut düzenlemeleri resmileştiriyor. Bu çerçevede Çinli şirketlerin, hükümet onayı olmadan yabancı ortaklarla nadir toprak alanında çalışması yasaklandı.
Bakanlık açıklamasında, nadir toprakların madenciliği, ergitilmesi, manyetik malzeme üretimi ve geri dönüşümü gibi alanlarda kullanılan teknolojilerin artık sadece devlet izniyle ihraç edilebileceği belirtildi. Ayrıca bu lisansların silah üreticileri ve bazı çip firmalarına verilmeyeceği vurgulandı.
Karar, Pekin ile Washington arasındaki ticaret ve gümrük müzakerelerinin sürdüğü dönemde geldi.

Rekor ihracattan kısıtlamaya

Çin’in nadir toprak ürünleri ihracatı, Ağustos ayında son 13 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Gümrük verilerine göre ülke, geçen ay 7.338 ton nadir toprak ürünü ihraç etti.
Yılın ilk aylarında ABD ile yaşanan ticaret gerilimi nedeniyle düşüşe geçen ihracat, taraflar arasında başlayan müzakerelerin ardından yeniden yükselişe geçmişti. Bu artış, 2012’den bu yana kaydedilen en yüksek aylık rakam olarak dikkat çekmişti.

Nadir topraklar neden önemli?

Nadir toprak elementleri, yüksek teknoloji ürünlerinin üretiminde kritik rol oynayan 17 kimyasal elementten oluşuyor. Neodimyum, itriyum ve europiyum gibi elementler; hoparlör, bilgisayar sabit diski, elektrikli araç motoru ve jet motoru gibi ürünlerin daha küçük ve verimli olmasını sağlıyor.
Her ne kadar doğada bol bulunsalar da saf halde çıkarılmaları oldukça zor ve çevre açısından tehlikeli. Çin, hem üretimde hem de işleme sürecinde küresel pazarın büyük bölümünü kontrol ediyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre Çin, nadir toprakların üretiminde yüzde 61, işleme faaliyetlerinde ise yüzde 92 paya sahip.
Çin-ABD Ticaret Savaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2025
DÜNYA
Çin’in nadir toprak ürünleri ihracatı 13 yılın zirvesine ulaştı
18 Eylül, 13:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала