Çin’in nadir toprak ürünleri ihracatı 13 yılın zirvesine ulaştı
Çin’in nadir toprak ürünleri ihracatı Ağustos ayında son 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Gümrük verilerine göre ihracat 7.338 tona çıktı. 18.09.2025, Sputnik Türkiye
Çin nadir toprak ürünleri alanında ağustos ayında yaptığı ihracat ile son 13 yılın rekorunu kırdı. Çin hükümeti verilerinden yapılan hesaplamalara göre, ağustos ayında nadir toprak ürünleri ihracatı 7.338 ton oldu. Bu, 2012’den bu yana kaydedilen en yüksek aylık rakam olarak dikkat çekti.Ticaret geriliminin ardından toparlanma Dünyanın en büyük üreticisi konumundaki Çin’in ihracatı, yılın ilk aylarında ABD ile yaşanan ticaret gerilimi nedeniyle gerilemişti. Bunun üzerine Pekin yönetimi bazı nadir toprak ürünlerine ihracat kısıtlaması getirmişti. Sonrasında taraflar arasında görüşmeler başladı ve ihracat yeniden artışa geçti. Bu hafta Madrid’de yapılan müzakerelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile cuma günü telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.Pekin’den resmi açıklama yok Çin tarafı söz konusu telefon görüşmesi hakkında şu ana kadar herhangi bir doğrulama ya da resmi açıklama yapmadı.Nadir toprak elementleri ne işe yarar?Nadir toprak elementleri neodimyum, lantan, seryum gibi lantanitler ile birlikte itriyum ve skandiyumu kapsayan bir gruptur. Bu elementler manyetikler, piller, lazerler, cam cilaları, akıllı telefonlar, rüzgar türbinleri ve savaş uçakları gibi yüksek teknoloji ürünlerinde kullanılır. Özellikle neodimyum mıknatısları elektrikli araç motorlarının vazgeçilmez parçalarıdır.
