Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/turkiyede-kira-fiyatlari-belli-oldu-en-ucuz-ve-en-pahali-sehirler-hangisi--1100031774.html
Türkiye'de kira fiyatları belli oldu: En ucuz ve en pahalı şehirler hangisi?
Türkiye'de kira fiyatları belli oldu: En ucuz ve en pahalı şehirler hangisi?
Sputnik Türkiye
İstanbul Gayrimenkul Değerleme’nin 'ilandaki konutlar' verilerine göre, Türkiye genelinde ortalama kira bedeli 22 bin TL’ye ulaştı. Ülke genelinde kiraların en... 08.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-08T17:15+0300
2025-10-08T17:15+0300
ekonomi̇
türkiye
i̇stanbul
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇stanbul valiliği
kira
kira artış oranı
kira anlaşmazlığı
kira davası
kira zam oranı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/18/1091980475_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d0baca5d6f9d4bbbb84988aada24b1cf.jpg
İstanbul Gayrimenkul Değerleme’nin güncel 'ilandaki konutlar' analizi yayımlandı.Türkiye genelinde ortalama kira bedeli 22 bin TL seviyesine ulaştı. Mayıs ayında 20 bin TL olan ortalama kira, üç ayda yaklaşık yüzde 10 oranında arttı. Kiralarda en yüksek ortalama, beklendiği gibi İstanbul’da 33 bin TL oldu. İstanbul’u Muğla (30 bin TL), Ankara (27 bin TL), İzmir (25 bin TL) ve Antalya (24 bin TL) takip etti. Kocaeli (23 bin TL), Diyarbakır (22 bin 500 TL), Çanakkale (22 bin TL), Bursa (20 bin TL) ve Adana (20 bin TL) da ilk 10 şehir arasında yer aldı.En uygun kiralar ise ağırlıklı olarak Anadolu’nun iç ve doğu bölgelerinde ölçüldü. Muş ve Aksaray 12 bin TL’lik ortalamayla listenin en alt basamağında yer aldı. Isparta, Burdur, Yozgat ve Şırnak’ta kiralar ortalama 13 bin TL seviyesinde seyrederken, Kars ve Bayburt’ta bu rakam 13 bin 500 TL olarak kaydedildi. Siirt, Mardin, Hakkâri, Düzce, Kırıkkale ve Osmaniye illerinde kiralar 14 bin TL, Kütahya’da ise 14 bin 500 TL civarında ölçüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/ekim-ayi-kira-artis-orani-belli-oldu-1099872403.html
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/18/1091980475_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9c55671272d8531ee4b204abad7e36a4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul valiliği, kira, kira artış oranı, kira anlaşmazlığı, kira davası, kira zam oranı, kira sertifikası, kira bedeli, kira yardımı, kira sözleşmesi, kira beyannamesi
türkiye, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul valiliği, kira, kira artış oranı, kira anlaşmazlığı, kira davası, kira zam oranı, kira sertifikası, kira bedeli, kira yardımı, kira sözleşmesi, kira beyannamesi

Türkiye'de kira fiyatları belli oldu: En ucuz ve en pahalı şehirler hangisi?

17:15 08.10.2025
© AAKonut
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2025
© AA
Abone ol
İstanbul Gayrimenkul Değerleme’nin 'ilandaki konutlar' verilerine göre, Türkiye genelinde ortalama kira bedeli 22 bin TL’ye ulaştı. Ülke genelinde kiraların en pahalı olduğu şehir ise İstanbul oldu.
İstanbul Gayrimenkul Değerleme’nin güncel 'ilandaki konutlar' analizi yayımlandı.
Türkiye genelinde ortalama kira bedeli 22 bin TL seviyesine ulaştı. Mayıs ayında 20 bin TL olan ortalama kira, üç ayda yaklaşık yüzde 10 oranında arttı.
Kiralarda en yüksek ortalama, beklendiği gibi İstanbul’da 33 bin TL oldu. İstanbul’u Muğla (30 bin TL), Ankara (27 bin TL), İzmir (25 bin TL) ve Antalya (24 bin TL) takip etti. Kocaeli (23 bin TL), Diyarbakır (22 bin 500 TL), Çanakkale (22 bin TL), Bursa (20 bin TL) ve Adana (20 bin TL) da ilk 10 şehir arasında yer aldı.
En uygun kiralar ise ağırlıklı olarak Anadolu’nun iç ve doğu bölgelerinde ölçüldü. Muş ve Aksaray 12 bin TL’lik ortalamayla listenin en alt basamağında yer aldı. Isparta, Burdur, Yozgat ve Şırnak’ta kiralar ortalama 13 bin TL seviyesinde seyrederken, Kars ve Bayburt’ta bu rakam 13 bin 500 TL olarak kaydedildi. Siirt, Mardin, Hakkâri, Düzce, Kırıkkale ve Osmaniye illerinde kiralar 14 bin TL, Kütahya’da ise 14 bin 500 TL civarında ölçüldü.
kira artış oranı düşüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2025
EKONOMİ
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
3 Ekim, 10:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала