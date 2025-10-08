https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/turkiyede-kira-fiyatlari-belli-oldu-en-ucuz-ve-en-pahali-sehirler-hangisi--1100031774.html
Türkiye'de kira fiyatları belli oldu: En ucuz ve en pahalı şehirler hangisi?
Türkiye'de kira fiyatları belli oldu: En ucuz ve en pahalı şehirler hangisi?
08.10.2025
İstanbul Gayrimenkul Değerleme’nin güncel 'ilandaki konutlar' analizi yayımlandı.Türkiye genelinde ortalama kira bedeli 22 bin TL seviyesine ulaştı. Mayıs ayında 20 bin TL olan ortalama kira, üç ayda yaklaşık yüzde 10 oranında arttı. Kiralarda en yüksek ortalama, beklendiği gibi İstanbul’da 33 bin TL oldu. İstanbul’u Muğla (30 bin TL), Ankara (27 bin TL), İzmir (25 bin TL) ve Antalya (24 bin TL) takip etti. Kocaeli (23 bin TL), Diyarbakır (22 bin 500 TL), Çanakkale (22 bin TL), Bursa (20 bin TL) ve Adana (20 bin TL) da ilk 10 şehir arasında yer aldı.En uygun kiralar ise ağırlıklı olarak Anadolu’nun iç ve doğu bölgelerinde ölçüldü. Muş ve Aksaray 12 bin TL’lik ortalamayla listenin en alt basamağında yer aldı. Isparta, Burdur, Yozgat ve Şırnak’ta kiralar ortalama 13 bin TL seviyesinde seyrederken, Kars ve Bayburt’ta bu rakam 13 bin 500 TL olarak kaydedildi. Siirt, Mardin, Hakkâri, Düzce, Kırıkkale ve Osmaniye illerinde kiralar 14 bin TL, Kütahya’da ise 14 bin 500 TL civarında ölçüldü.
i̇stanbul
İstanbul Gayrimenkul Değerleme’nin güncel 'ilandaki konutlar' analizi yayımlandı.
Türkiye genelinde ortalama kira bedeli 22 bin TL seviyesine ulaştı. Mayıs ayında 20 bin TL olan ortalama kira, üç ayda yaklaşık yüzde 10 oranında arttı.
Kiralarda en yüksek ortalama, beklendiği gibi İstanbul’da 33 bin TL oldu. İstanbul’u Muğla (30 bin TL), Ankara (27 bin TL), İzmir (25 bin TL) ve Antalya (24 bin TL) takip etti. Kocaeli (23 bin TL), Diyarbakır (22 bin 500 TL), Çanakkale (22 bin TL), Bursa (20 bin TL) ve Adana (20 bin TL) da ilk 10 şehir arasında yer aldı.
En uygun kiralar ise ağırlıklı olarak Anadolu’nun iç ve doğu bölgelerinde ölçüldü. Muş ve Aksaray 12 bin TL’lik ortalamayla listenin en alt basamağında yer aldı. Isparta, Burdur, Yozgat ve Şırnak’ta kiralar ortalama 13 bin TL seviyesinde seyrederken, Kars ve Bayburt’ta bu rakam 13 bin 500 TL olarak kaydedildi. Siirt, Mardin, Hakkâri, Düzce, Kırıkkale ve Osmaniye illerinde kiralar 14 bin TL, Kütahya’da ise 14 bin 500 TL civarında ölçüldü.