https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/turkiyede-kira-fiyatlari-belli-oldu-en-ucuz-ve-en-pahali-sehirler-hangisi--1100031774.html

Türkiye'de kira fiyatları belli oldu: En ucuz ve en pahalı şehirler hangisi?

Türkiye'de kira fiyatları belli oldu: En ucuz ve en pahalı şehirler hangisi?

Sputnik Türkiye

İstanbul Gayrimenkul Değerleme’nin 'ilandaki konutlar' verilerine göre, Türkiye genelinde ortalama kira bedeli 22 bin TL’ye ulaştı. Ülke genelinde kiraların en... 08.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-08T17:15+0300

2025-10-08T17:15+0300

2025-10-08T17:15+0300

ekonomi̇

türkiye

i̇stanbul

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

i̇stanbul valiliği

kira

kira artış oranı

kira anlaşmazlığı

kira davası

kira zam oranı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/18/1091980475_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d0baca5d6f9d4bbbb84988aada24b1cf.jpg

İstanbul Gayrimenkul Değerleme’nin güncel 'ilandaki konutlar' analizi yayımlandı.Türkiye genelinde ortalama kira bedeli 22 bin TL seviyesine ulaştı. Mayıs ayında 20 bin TL olan ortalama kira, üç ayda yaklaşık yüzde 10 oranında arttı. Kiralarda en yüksek ortalama, beklendiği gibi İstanbul’da 33 bin TL oldu. İstanbul’u Muğla (30 bin TL), Ankara (27 bin TL), İzmir (25 bin TL) ve Antalya (24 bin TL) takip etti. Kocaeli (23 bin TL), Diyarbakır (22 bin 500 TL), Çanakkale (22 bin TL), Bursa (20 bin TL) ve Adana (20 bin TL) da ilk 10 şehir arasında yer aldı.En uygun kiralar ise ağırlıklı olarak Anadolu’nun iç ve doğu bölgelerinde ölçüldü. Muş ve Aksaray 12 bin TL’lik ortalamayla listenin en alt basamağında yer aldı. Isparta, Burdur, Yozgat ve Şırnak’ta kiralar ortalama 13 bin TL seviyesinde seyrederken, Kars ve Bayburt’ta bu rakam 13 bin 500 TL olarak kaydedildi. Siirt, Mardin, Hakkâri, Düzce, Kırıkkale ve Osmaniye illerinde kiralar 14 bin TL, Kütahya’da ise 14 bin 500 TL civarında ölçüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/ekim-ayi-kira-artis-orani-belli-oldu-1099872403.html

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul valiliği, kira, kira artış oranı, kira anlaşmazlığı, kira davası, kira zam oranı, kira sertifikası, kira bedeli, kira yardımı, kira sözleşmesi, kira beyannamesi