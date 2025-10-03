https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/ekim-ayi-kira-artis-orani-belli-oldu-1099872403.html
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu. Ekim ayında kira artış oranı yüzde 38.36 oldu. 03.10.2025
Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Eylül ayında enflasyon yüzde 3.23 oldu. Enflasyona göre kira artış oranı yeniden hesaplandı.Ekim ayı kira artış oranı ne kadar?Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2025 Eylül ayı enflasyon verileri 3 Ekim saat 10.00’da geldi. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Eylül'de aylık yüzde 3.23 olarak gerçekleşirken yıllık bazda yüzde 33.29 artış kaydetti.Ekim ayında kira artış oranı yüzde 38.36 oldu.Bu yıl kira artış oranları aydan aya ne kadar oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/enflasyon-rakamlari-belli-oldu-eylul-ayi-enflasyonu-aciklandi-1099872086.html
2025
10:13 03.10.2025
