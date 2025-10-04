https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/rus-ordusu-ukraynanin-askeri-sanayi-isletmelerinin-faaliyetlerini-destekleyen-enerji-tesislerini-1099906660.html
Rus ordusu Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerini destekleyen enerji tesislerini vurdu
Rus ordusu Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerini destekleyen enerji tesislerini vurdu
2025-10-04T12:44+0300
2025-10-04T12:44+0300
2025-10-04T12:50+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
donbass
rus ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
özel askeri harekat
kayıp
himars
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı. Buna göre:Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin cephenin tüm istikametlerinde son bir gündeki kaybı 1.460 asker, 2 tank ve 15 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus ordusunun savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlediği grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerini destekleyen enerji tesislerini ve Ukrayna ordusuna ait uzun menzilli insansız hava araçlarının (İHA) fırlatmaya hazırlandığı yerleri, ayrıca Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler de dahil olmak üzere dahil 143 hedef imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 5 adet güdümlü uçak bombası, bir ABD yapımı HIMARS füzesi ve 314 uçak tipi İHA önledi.
rusya
ukrayna
donbass
Rus ordusu Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerini destekleyen enerji tesislerini vurdu
12:44 04.10.2025 (güncellendi: 12:50 04.10.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerini destekleyen enerji tesislerini ve Ukrayna ordusuna ait uzun menzilli insansız hava araçlarının (İHA) fırlatma yerlerini vurduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı. Buna göre:
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin cephenin tüm istikametlerinde son bir gündeki kaybı 1.460 asker, 2 tank ve 15 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Rus ordusunun savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlediği grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerini destekleyen enerji tesislerini ve Ukrayna ordusuna ait uzun menzilli insansız hava araçlarının (İHA) fırlatmaya hazırlandığı yerleri, ayrıca Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler de dahil olmak üzere dahil 143 hedef imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 5 adet güdümlü uçak bombası, bir ABD yapımı HIMARS füzesi ve 314 uçak tipi İHA önledi.