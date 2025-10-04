https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/rus-ordusu-ukraynanin-askeri-sanayi-isletmelerinin-faaliyetlerini-destekleyen-enerji-tesislerini-1099906660.html

Rus ordusu Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerini destekleyen enerji tesislerini vurdu

Rus ordusu Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerini destekleyen enerji tesislerini vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerini destekleyen enerji tesislerini ve Ukrayna ordusuna... 04.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-04T12:44+0300

2025-10-04T12:44+0300

2025-10-04T12:50+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

donbass

rus ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

özel askeri harekat

kayıp

himars

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/04/1099906504_0:4:821:466_1920x0_80_0_0_8502f402038d7533c25ad23d97cc172e.png

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı. Buna göre:Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin cephenin tüm istikametlerinde son bir gündeki kaybı 1.460 asker, 2 tank ve 15 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus ordusunun savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlediği grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerini destekleyen enerji tesislerini ve Ukrayna ordusuna ait uzun menzilli insansız hava araçlarının (İHA) fırlatmaya hazırlandığı yerleri, ayrıca Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler de dahil olmak üzere dahil 143 hedef imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 5 adet güdümlü uçak bombası, bir ABD yapımı HIMARS füzesi ve 314 uçak tipi İHA önledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/bati-medyasi-ukrayna-ordusu-rus-fuzelerini-onleyemiyor-kilit-onemine-sahip-tesisleri-yok-edildi-1099839558.html

rusya

ukrayna

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, kayıp, himars, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)