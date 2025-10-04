Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/rus-ordusu-ukraynanin-askeri-sanayi-isletmelerinin-faaliyetlerini-destekleyen-enerji-tesislerini-1099906660.html
Rus ordusu Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerini destekleyen enerji tesislerini vurdu
Rus ordusu Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerini destekleyen enerji tesislerini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerini destekleyen enerji tesislerini ve Ukrayna ordusuna... 04.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-04T12:44+0300
2025-10-04T12:50+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
donbass
rus ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
özel askeri harekat
kayıp
himars
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/04/1099906504_0:4:821:466_1920x0_80_0_0_8502f402038d7533c25ad23d97cc172e.png
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı. Buna göre:Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin cephenin tüm istikametlerinde son bir gündeki kaybı 1.460 asker, 2 tank ve 15 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus ordusunun savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlediği grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerini destekleyen enerji tesislerini ve Ukrayna ordusuna ait uzun menzilli insansız hava araçlarının (İHA) fırlatmaya hazırlandığı yerleri, ayrıca Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler de dahil olmak üzere dahil 143 hedef imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 5 adet güdümlü uçak bombası, bir ABD yapımı HIMARS füzesi ve 314 uçak tipi İHA önledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/bati-medyasi-ukrayna-ordusu-rus-fuzelerini-onleyemiyor-kilit-onemine-sahip-tesisleri-yok-edildi-1099839558.html
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/04/1099906504_99:0:723:468_1920x0_80_0_0_3b766952d36fc860a6b3d9c2ce29918d.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, kayıp, himars, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, kayıp, himars, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Rus ordusu Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerini destekleyen enerji tesislerini vurdu

12:44 04.10.2025 (güncellendi: 12:50 04.10.2025)
© Sputnik / Rusya Savunma BakanlığıRus füzesi
Rus füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2025
© Sputnik / Rusya Savunma Bakanlığı
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerini destekleyen enerji tesislerini ve Ukrayna ordusuna ait uzun menzilli insansız hava araçlarının (İHA) fırlatma yerlerini vurduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı. Buna göre:
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin cephenin tüm istikametlerinde son bir gündeki kaybı 1.460 asker, 2 tank ve 15 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Rus ordusunun savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlediği grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerini destekleyen enerji tesislerini ve Ukrayna ordusuna ait uzun menzilli insansız hava araçlarının (İHA) fırlatmaya hazırlandığı yerleri, ayrıca Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler de dahil olmak üzere dahil 143 hedef imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 5 adet güdümlü uçak bombası, bir ABD yapımı HIMARS füzesi ve 314 uçak tipi İHA önledi.
İskender balistik füze sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2025
UKRAYNA KRİZİ
Batı medyası: Ukrayna ordusu Rus füzelerini önleyemiyor, kilit önemine sahip tesisleri yok edildi
2 Ekim, 10:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала