Yurt dışı fuarlarına düzenleme: Yeni belge şartı getirildi
Yurt dışında düzenlenecek fuar organizasyonlarında yeni kriterler belirlenirken, organizatörlerin uyması gereken kurallarda düzenlemeye gidildi. 07.10.2025, Sputnik Türkiye
Yurt dışında fuar düzenlenmesine ilişkin tebliğde değişiklik yapıldı.Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Tanımı değiştiBuna göre, yurt dışı fuar organizasyonu, Bakanlık tarafından görevlendirilen yurt dışı fuar organizatörü koordinatörlüğünde yurt dışında düzenlenen organizasyon olarak tanımlandı.Unvan sağlama görevi sona erdiOrganizatörlerin görev ve sorumluluklarına ilişkin düzenleme yapılarak, organizatörlerin stant alanlarında katılımcıların unvanlarının yer almasını sağlama görevine dair hüküm tebliğden kaldırıldı.Yabancı dil şartı: En az C düzeyindeki belge şartı aranacakGeçici belge düzenlenmesinde, personelden en az üçünün Almanca, Arapça, Çince, İspanyolca, Fransızca, İngilizce, Portekizce ve Rusça dillerinden birinde yeterliliğini gösterecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) alınan en az C düzeyindeki belge şartı aranacak.Başvuru şartıOrganizatörler, fuar başlangıcından en az üç ay önce Bakanlığa bağlı İhracat Genel Müdürlüğüne başvuru yapabilecek. Bakanlığın uygun görüşü alınmaksızın yurt dışı fuar organizasyonunun gerçekleştirilmesi durumunda, söz konusu organizatör, en az 3 en fazla 12 ay olmak üzere belirlenecek süre içerisinde organizasyon düzenleme başvurusunda bulunamayacak.İptal edilen belgelere 5 yıl şartıBelgesi veya geçici belgesi iki kez iptal edilen organizatörün yeni geçici belge talebi, iptalin tebliğinden itibaren 5 yıl süreyle değerlendirmeye alınmayacak.Organizatör firma ve kuruluşların 1 Haziran 2026 tarihine kadar tebliğe uyum sağlamaları gerekiyor.
Yurt dışında fuar düzenlenmesine ilişkin tebliğde değişiklik yapıldı.
Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, yurt dışı fuar organizasyonu, Bakanlık tarafından görevlendirilen yurt dışı fuar organizatörü koordinatörlüğünde yurt dışında düzenlenen organizasyon olarak tanımlandı.
Unvan sağlama görevi sona erdi
Organizatörlerin görev ve sorumluluklarına ilişkin düzenleme yapılarak, organizatörlerin stant alanlarında katılımcıların unvanlarının yer almasını sağlama görevine dair hüküm tebliğden kaldırıldı.
Yabancı dil şartı: En az C düzeyindeki belge şartı aranacak
Geçici belge düzenlenmesinde, personelden en az üçünün Almanca, Arapça, Çince, İspanyolca, Fransızca, İngilizce, Portekizce ve Rusça dillerinden birinde yeterliliğini gösterecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) alınan en az C düzeyindeki belge şartı aranacak.
Organizatörler, fuar başlangıcından en az üç ay önce Bakanlığa bağlı İhracat Genel Müdürlüğüne başvuru yapabilecek. Bakanlığın uygun görüşü alınmaksızın yurt dışı fuar organizasyonunun gerçekleştirilmesi durumunda, söz konusu organizatör, en az 3 en fazla 12 ay olmak üzere belirlenecek süre içerisinde organizasyon düzenleme başvurusunda bulunamayacak.
İptal edilen belgelere 5 yıl şartı
Belgesi veya geçici belgesi iki kez iptal edilen organizatörün yeni geçici belge talebi, iptalin tebliğinden itibaren 5 yıl süreyle değerlendirmeye alınmayacak.
Organizatör firma ve kuruluşların 1 Haziran 2026 tarihine kadar tebliğe uyum sağlamaları gerekiyor.