Kronik yorgunluk sendromu için ilk kan testi geliştirildi
Sputnik Türkiye
Yıllardır teşhisi zor olan ve milyonlarca insanı etkileyen kronik yorgunluk sendromu için ilk kez güvenilir bir kan testi geliştirildi. Uzmanlar, testin... 08.10.2025, Sputnik Türkiye
sağlik
dna
yorgunluk
kronik yorgunluk sendromu
analiz
kan testi
Miyaljik ensefalomiyelit (ME/CFS), dinlenmeyle geçmeyen şiddetli yorgunluk ve hayatı kısıtlayan belirtilerle biliniyor. Ancak bugüne kadar bu hastalığı kesin olarak saptayan bir test yoktu. Birçok hasta yanlış teşhis aldı veya yıllarca beklemek zorunda kaldı. East Anglia Üniversitesi'nden Prof. Dmitry Pshezhetskiy ve ekibi, hastaların kan örneklerindeki DNA'nın katlanma biçimlerinde sağlıklı kişilerde olmayan özel bir işaret keşfetti. Araştırmada 47 hasta ve 61 sağlıklı kişi karşılaştırıldı. Yeni testin yüzde 92 duyarlılık ve yüzde 98 doğruluk oranına sahip olduğu açıklandı.Hastalar için umut, ama bilim insanları temkinli Ancak bazı uzmanlar temkinli. ME Derneği'nden Dr. Charles Shepherd, "Test umut verici, ancak farklı hastalıklarla karıştırılmadığından emin olmak için daha geniş çalışmalar yapılmalı" uyarısında bulundu. Edinburgh Üniversitesi'nden Prof. Chris Ponting ise testin klinik kullanım için henüz erken olduğunu belirterek "Bağımsız ve daha kapsamlı çalışmalar gerekiyor. Ayrıca test pahalı olabilir" dedi.Teşhisi zor bir hastalığa umut ışığı Araştırmacılar, testin daha da geliştirilmesi ve doğrulanması halinde milyonlarca hastanın yıllarca yanlış tanı almasının önüne geçilebileceğini söylüyor. ME/CFS için ilk kez bilimsel olarak güvenilir bir tanı aracı ortaya çıkmış oldu.
Yıllardır teşhisi zor olan ve milyonlarca insanı etkileyen kronik yorgunluk sendromu için ilk kez güvenilir bir kan testi geliştirildi. Uzmanlar, testin hastalara erken tanı ve doğru tedavi için umut olabileceğini söylerken, bazı bilim insanları daha fazla doğrulama gerektiğini vurguladı.
Miyaljik ensefalomiyelit (ME/CFS), dinlenmeyle geçmeyen şiddetli yorgunluk ve hayatı kısıtlayan belirtilerle biliniyor. Ancak bugüne kadar bu hastalığı kesin olarak saptayan bir test yoktu. Birçok hasta yanlış teşhis aldı veya yıllarca beklemek zorunda kaldı.
East Anglia Üniversitesi’nden Prof. Dmitry Pshezhetskiy ve ekibi, hastaların kan örneklerindeki DNA’nın katlanma biçimlerinde sağlıklı kişilerde olmayan özel bir işaret keşfetti. Araştırmada 47 hasta ve 61 sağlıklı kişi karşılaştırıldı. Yeni testin yüzde 92 duyarlılık ve yüzde 98 doğruluk oranına sahip olduğu açıklandı.
Hastalar için umut, ama bilim insanları temkinli
Ancak bazı uzmanlar temkinli. ME Derneği’nden Dr. Charles Shepherd, “Test umut verici, ancak farklı hastalıklarla karıştırılmadığından emin olmak için daha geniş çalışmalar yapılmalı” uyarısında bulundu. Edinburgh Üniversitesi’nden Prof. Chris Ponting ise testin klinik kullanım için henüz erken olduğunu belirterek “Bağımsız ve daha kapsamlı çalışmalar gerekiyor. Ayrıca test pahalı olabilir” dedi.
Teşhisi zor bir hastalığa umut ışığı
Araştırmacılar, testin daha da geliştirilmesi ve doğrulanması halinde milyonlarca hastanın yıllarca yanlış tanı almasının önüne geçilebileceğini söylüyor. ME/CFS için ilk kez bilimsel olarak güvenilir bir tanı aracı ortaya çıkmış oldu.