YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
İrem Derici gözaltına alındı
İrem Derici gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 38 yaşındaki sanatçı İrem Derici, 'uyuşturucu madde kullanımını özendirmek' suçlamasıyla... 08.10.2025, Sputnik Türkiye
İrem Derici gözaltına alındı

07:49 08.10.2025
İrem Derici
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 38 yaşındaki sanatçı İrem Derici, 'uyuşturucu madde kullanımını özendirmek' suçlamasıyla Şişli'deki evinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
