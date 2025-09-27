https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/borsa-istanbulda-ikinci-dalga-operasyonu-cok-sayida-gozalti-var-1099711271.html

Borsa İstanbul'da ikinci dalga operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da hisse senetlerine yönelik kuşkulu işlemler nedeniyle ikinci dalga operasyon başlattı. PAMEL Yenilenebilir... 27.09.2025

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul’daki hisse işlemleri ile ilgili yürüttüğü soruşturmayı genişletti. Daha önce Investco Holding yetkilileri hakkında “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla başlatılan dosya kapsamında, yeni bir dalga operasyon yapıldı.Manipülasyon iddiasıBaşsavcılıktan yapılan açıklamada, PAMEL Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. hisselerinde manipülasyon tespit edildiği iddia edildi. Soruşturmanın, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçları kapsamında genişletildiği belirtildi.11 kişi gözaltına alındıİstanbul merkezli ve Van’da gerçekleştirilen operasyonda; Ahmet K., Botan Ç., Eda Y., Enes Ö.K., Eyüp B., Hasan G., İhsan K.B., Kamil B., Kenan D., Kerim İ.B. ve Sinan D. gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı. Başsavcılık, “Soruşturma titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürülmektedir” açıklamasını yaptı.

