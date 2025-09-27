Türkiye
Borsa İstanbul'da ikinci dalga operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Borsa İstanbul'da ikinci dalga operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul’da hisse senetlerine yönelik kuşkulu işlemler nedeniyle ikinci dalga operasyon başlattı. PAMEL Yenilenebilir... 27.09.2025, Sputnik Türkiye
27.09.2025
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul’da hisse senetlerine yönelik kuşkulu işlemler nedeniyle ikinci dalga operasyon başlattı. PAMEL Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. hisselerinde manipülasyon tespit edildiği iddiasıyla İstanbul ve Van’da düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul’daki hisse işlemleri ile ilgili yürüttüğü soruşturmayı genişletti. Daha önce Investco Holding yetkilileri hakkında “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla başlatılan dosya kapsamında, yeni bir dalga operasyon yapıldı.

Manipülasyon iddiası

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, PAMEL Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. hisselerinde manipülasyon tespit edildiği iddia edildi. Soruşturmanın, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçları kapsamında genişletildiği belirtildi.

11 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli ve Van’da gerçekleştirilen operasyonda; Ahmet K., Botan Ç., Eda Y., Enes Ö.K., Eyüp B., Hasan G., İhsan K.B., Kamil B., Kenan D., Kerim İ.B. ve Sinan D. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı. Başsavcılık, “Soruşturma titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürülmektedir” açıklamasını yaptı.
