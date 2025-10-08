https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/hindistanda-heyelan-otobusu-yuttu-15-kisi-hayatini-kaybetti-kayiplar-araniyor-1100019642.html
Hindistan’da heyelan otobüsü yuttu: 15 kişi hayatını kaybetti, kayıplar aranıyor
Hindistan’ın Himachal Pradesh eyaletinde günler süren şiddetli yağışların ardından meydana gelen heyelan bir otobüsü yuttu. En az 15 kişi yaşamını yitirdi... 08.10.2025, Sputnik Türkiye
Yerel yetkililer, Hindistan'ın Bilaspur bölgesinde yokuşlu bir dağ yolunda ilerleyen otobüsün üzerine gece saatlerinde büyük bir toprak kütlesi kaydığını bildirdi. Araçta 20-25 yolcu bulunuyordu. Polis, ölenler arasında dokuz erkek, dört kadın ve iki çocuğun bulunduğunu söyledi.Kurtarma ekipleri zamana karşı yarışıyor Üç yaralı çocuk kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Diğer yolcular için arama-kurtarma çalışmaları ağır makineler ve el gücüyle devam ediyor. Paylaşılan görüntülerde otobüsün enkaz haline gelmiş gövdesi ve çamurla kaplanan eşyalar dikkat çekti.İklim değişikliği uyarısı Yetkililer, pazartesiden beri aralıksız süren yağmurların dağ yamaçlarını zayıflattığını belirtti. Uzmanlar, insan kaynaklı iklim değişikliğinin Güney Asya’daki muson yağmurlarını daha düzensiz ve şiddetli hale getirdiğini söylüyor.Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu ve Başbakan Narendra Modi, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Modi, kurtarma ekiplerine destek mesajı gönderdi.
