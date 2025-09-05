https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/yolcu-otobusu-ucuruma-yuvarlandi-15-olu-16-yarali-1099133558.html

Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 15 ölü, 16 yaralı

Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 15 ölü, 16 yaralı

Sputnik Türkiye

Sri Lanka’da dağlık bölgede seyir halindeki bir yolcu otobüsü uçuruma düştü. Feci kazada 15 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı. 05.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-05T11:56+0300

2025-09-05T11:56+0300

2025-09-05T11:56+0300

dünya

sri lanka

otobüs

kaza

otobüs kazası

ölü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099132988_0:27:3546:2022_1920x0_80_0_0_1980f6cc9033b8b3c5c37de7708c2006.jpg

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo’nun yaklaşık 280 kilometre doğusundaki Wellawaya kasabası yakınlarında meydana gelen kazada, otobüs yaklaşık 300 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı. İlk belirlemelere göre otobüs şoförünün aşırı hız yaptığı, direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve bir araca çarptıktan sonra bariyerleri aşarak uçuruma yuvarlandığı tespit edildi.Kazada, aralarında beş çocuğun da bulunduğu 16 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırılırken, bazılarının durumunun kritik olduğu bildirildi.Zorlu kurtarma operasyonu Yerel televizyonlarda yayınlanan görüntülerde, ağır hasar almış otobüsün uçurumun dibinde hurdaya döndüğü görüldü. Polis, askerler ve gönüllüler gece boyunca engebeli arazide zorlu bir kurtarma operasyonu yürüttü.Ülkede özellikle dağlık bölgelerdeki dar ve bakımsız yollar ile sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle sık sık ölümlü otobüs kazaları yaşanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/abdde-otobus-kazasi-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1098779506.html

sri lanka

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sri lanka, otobüs, kaza, otobüs kazası, ölü