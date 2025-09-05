Türkiye
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 15 ölü, 16 yaralı
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 15 ölü, 16 yaralı
Sri Lanka'da dağlık bölgede seyir halindeki bir yolcu otobüsü uçuruma düştü. Feci kazada 15 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı. 05.09.2025
Sri Lanka'nın başkenti Kolombo’nun yaklaşık 280 kilometre doğusundaki Wellawaya kasabası yakınlarında meydana gelen kazada, otobüs yaklaşık 300 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı. İlk belirlemelere göre otobüs şoförünün aşırı hız yaptığı, direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve bir araca çarptıktan sonra bariyerleri aşarak uçuruma yuvarlandığı tespit edildi.Kazada, aralarında beş çocuğun da bulunduğu 16 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırılırken, bazılarının durumunun kritik olduğu bildirildi.Zorlu kurtarma operasyonu Yerel televizyonlarda yayınlanan görüntülerde, ağır hasar almış otobüsün uçurumun dibinde hurdaya döndüğü görüldü. Polis, askerler ve gönüllüler gece boyunca engebeli arazide zorlu bir kurtarma operasyonu yürüttü.Ülkede özellikle dağlık bölgelerdeki dar ve bakımsız yollar ile sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle sık sık ölümlü otobüs kazaları yaşanıyor.
sri lanka
sri lanka, otobüs, kaza, otobüs kazası, ölü
11:56 05.09.2025
Sri Lanka’da dağlık bölgede seyir halindeki bir yolcu otobüsü uçuruma düştü. Feci kazada 15 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı.
Sri Lanka'nın başkenti Kolombo’nun yaklaşık 280 kilometre doğusundaki Wellawaya kasabası yakınlarında meydana gelen kazada, otobüs yaklaşık 300 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı. İlk belirlemelere göre otobüs şoförünün aşırı hız yaptığı, direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve bir araca çarptıktan sonra bariyerleri aşarak uçuruma yuvarlandığı tespit edildi.
Kazada, aralarında beş çocuğun da bulunduğu 16 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırılırken, bazılarının durumunun kritik olduğu bildirildi.

Zorlu kurtarma operasyonu

Yerel televizyonlarda yayınlanan görüntülerde, ağır hasar almış otobüsün uçurumun dibinde hurdaya döndüğü görüldü. Polis, askerler ve gönüllüler gece boyunca engebeli arazide zorlu bir kurtarma operasyonu yürüttü.
Ülkede özellikle dağlık bölgelerdeki dar ve bakımsız yollar ile sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle sık sık ölümlü otobüs kazaları yaşanıyor.
DÜNYA
ABD'de otobüs kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var
22 Ağustos, 23:41
