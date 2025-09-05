https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/yolcu-otobusu-ucuruma-yuvarlandi-15-olu-16-yarali-1099133558.html
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 15 ölü, 16 yaralı
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 15 ölü, 16 yaralı
Sputnik Türkiye
Sri Lanka’da dağlık bölgede seyir halindeki bir yolcu otobüsü uçuruma düştü. Feci kazada 15 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı. 05.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-05T11:56+0300
2025-09-05T11:56+0300
2025-09-05T11:56+0300
dünya
sri lanka
otobüs
kaza
otobüs kazası
ölü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099132988_0:27:3546:2022_1920x0_80_0_0_1980f6cc9033b8b3c5c37de7708c2006.jpg
Sri Lanka'nın başkenti Kolombo’nun yaklaşık 280 kilometre doğusundaki Wellawaya kasabası yakınlarında meydana gelen kazada, otobüs yaklaşık 300 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı. İlk belirlemelere göre otobüs şoförünün aşırı hız yaptığı, direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve bir araca çarptıktan sonra bariyerleri aşarak uçuruma yuvarlandığı tespit edildi.Kazada, aralarında beş çocuğun da bulunduğu 16 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırılırken, bazılarının durumunun kritik olduğu bildirildi.Zorlu kurtarma operasyonu Yerel televizyonlarda yayınlanan görüntülerde, ağır hasar almış otobüsün uçurumun dibinde hurdaya döndüğü görüldü. Polis, askerler ve gönüllüler gece boyunca engebeli arazide zorlu bir kurtarma operasyonu yürüttü.Ülkede özellikle dağlık bölgelerdeki dar ve bakımsız yollar ile sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle sık sık ölümlü otobüs kazaları yaşanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/abdde-otobus-kazasi-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1098779506.html
sri lanka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099132988_408:0:3139:2048_1920x0_80_0_0_2ff1ee35ca5cd8e76c8aa60aabe18ad7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sri lanka, otobüs, kaza, otobüs kazası, ölü
sri lanka, otobüs, kaza, otobüs kazası, ölü
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 15 ölü, 16 yaralı
Sri Lanka’da dağlık bölgede seyir halindeki bir yolcu otobüsü uçuruma düştü. Feci kazada 15 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı.
Sri Lanka'nın başkenti Kolombo’nun yaklaşık 280 kilometre doğusundaki Wellawaya kasabası yakınlarında meydana gelen kazada, otobüs yaklaşık 300 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı. İlk belirlemelere göre otobüs şoförünün aşırı hız yaptığı, direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve bir araca çarptıktan sonra bariyerleri aşarak uçuruma yuvarlandığı tespit edildi.
Kazada, aralarında beş çocuğun da bulunduğu 16 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırılırken, bazılarının durumunun kritik olduğu bildirildi.
Zorlu kurtarma operasyonu
Yerel televizyonlarda yayınlanan görüntülerde, ağır hasar almış otobüsün uçurumun dibinde hurdaya döndüğü görüldü. Polis, askerler ve gönüllüler gece boyunca engebeli arazide zorlu bir kurtarma operasyonu yürüttü.
Ülkede özellikle dağlık bölgelerdeki dar ve bakımsız yollar ile sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle sık sık ölümlü otobüs kazaları yaşanıyor.