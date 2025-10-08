https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/ab-ulkelerinin-buyukelcileri-rus-petrolu-ithalatini-sonlandirma-planini-onay-icin-gonderdi-1100038329.html

AB ülkelerinin büyükelçileri, Rus petrolü ithalatını sonlandırma planını onay için gönderdi

AB ülkelerinin büyükelçileri, Rus petrolü ithalatını sonlandırma planını onay için gönderdi

Sputnik Türkiye

AB büyükelçileri, 2028 yılına kadar Rus petrolü ve gazından tamamen vazgeçme planını 20 Ekim'de yapılacak bakanlar toplantısına yönlendirdi; plan, gaz... 08.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-08T22:37+0300

2025-10-08T22:37+0300

2025-10-08T22:34+0300

dünya

avrupa birliği

avrupa komisyonu

ab

rusya

macaristan

avrupa

slovakya

ab konseyi

rus petrolü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/08/1095228612_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2fa86050f7ee393e30788f21444eff50.png

Reuters'ın diplomatik kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, AB ülkelerinin büyükelçileri, 20 Ekim'de yapılacak bakanlar toplantısında onaylanması için, 2028 yılına kadar Rusya'dan petrol ve gaz ithalatını sonlandırmayı öngören yasa tasarısını göndermeyi kabul etti.Haberde, "AB'nin Rus enerjisinden hızlandırılmış vazgeçme planı ilk siyasi engeli aştı. Çarşamba günü yapılan kapalı toplantıda AB büyükelçileri, önerilen yasa tasarısını 20 Ekim'deki toplantıda onaylanmak üzere bakanlara göndermeyi kabul etti” ifadelerine yer verildi.Yasa tasarısı, yeni sözleşmeler kapsamında Ocak 2026'dan, mevcut kısa vadeli sözleşmelerde Haziran 2026'dan ve uzun vadeli sözleşmelerde Ocak 2028'den itibaren Rus doğalgaz ithalatının aşamalı olarak durdurulmasını öngörüyor. Ayrıca, Macaristan ve Slovakya, 2028 yılına kadar Rus petrolü ithalatını durdurmak zorunda kalacak.AB Konseyi daha önce, AB daimi temsilcilerinin, Rusya ve Belarus'a yönelik 19. yaptırım paketine ilişkin Avrupa Komisyonu'nun önerilerini görüşmek üzere COREPER II komitesi kapsamında Çarşamba günü Brüksel'de bir araya geleceğini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/zaharova-merkel-polonyanin-ab-ve-nato-politikalarindaki-yikici-rolunu-dogruladi-1100032205.html

rusya

macaristan

slovakya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa birliği, avrupa komisyonu, ab, rusya, macaristan, avrupa, slovakya, ab konseyi, rus petrolü