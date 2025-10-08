https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/ab-ulkelerinin-buyukelcileri-rus-petrolu-ithalatini-sonlandirma-planini-onay-icin-gonderdi-1100038329.html
AB ülkelerinin büyükelçileri, Rus petrolü ithalatını sonlandırma planını onay için gönderdi
AB ülkelerinin büyükelçileri, Rus petrolü ithalatını sonlandırma planını onay için gönderdi
08.10.2025
Reuters'ın diplomatik kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, AB ülkelerinin büyükelçileri, 20 Ekim'de yapılacak bakanlar toplantısında onaylanması için, 2028 yılına kadar Rusya'dan petrol ve gaz ithalatını sonlandırmayı öngören yasa tasarısını göndermeyi kabul etti.Haberde, "AB'nin Rus enerjisinden hızlandırılmış vazgeçme planı ilk siyasi engeli aştı. Çarşamba günü yapılan kapalı toplantıda AB büyükelçileri, önerilen yasa tasarısını 20 Ekim'deki toplantıda onaylanmak üzere bakanlara göndermeyi kabul etti" ifadelerine yer verildi.Yasa tasarısı, yeni sözleşmeler kapsamında Ocak 2026'dan, mevcut kısa vadeli sözleşmelerde Haziran 2026'dan ve uzun vadeli sözleşmelerde Ocak 2028'den itibaren Rus doğalgaz ithalatının aşamalı olarak durdurulmasını öngörüyor. Ayrıca, Macaristan ve Slovakya, 2028 yılına kadar Rus petrolü ithalatını durdurmak zorunda kalacak.AB Konseyi daha önce, AB daimi temsilcilerinin, Rusya ve Belarus'a yönelik 19. yaptırım paketine ilişkin Avrupa Komisyonu'nun önerilerini görüşmek üzere COREPER II komitesi kapsamında Çarşamba günü Brüksel'de bir araya geleceğini duyurmuştu.
AB ülkelerinin büyükelçileri, Rus petrolü ithalatını sonlandırma planını onay için gönderdi
AB büyükelçileri, 2028 yılına kadar Rus petrolü ve gazından tamamen vazgeçme planını 20 Ekim'de yapılacak bakanlar toplantısına yönlendirdi; plan, gaz ithalatını yeni sözleşmelerde Ocak 2026'dan itibaren kademeli olarak sonlandırıyor.
Reuters'ın diplomatik kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, AB ülkelerinin büyükelçileri, 20 Ekim'de yapılacak bakanlar toplantısında onaylanması için, 2028 yılına kadar Rusya'dan petrol ve gaz ithalatını sonlandırmayı öngören yasa tasarısını göndermeyi kabul etti.
Haberde, "AB'nin Rus enerjisinden hızlandırılmış vazgeçme planı ilk siyasi engeli aştı. Çarşamba günü yapılan kapalı toplantıda AB büyükelçileri, önerilen yasa tasarısını 20 Ekim'deki toplantıda onaylanmak üzere bakanlara göndermeyi kabul etti” ifadelerine yer verildi.
Yasa tasarısı, yeni sözleşmeler kapsamında Ocak 2026'dan, mevcut kısa vadeli sözleşmelerde Haziran 2026'dan ve uzun vadeli sözleşmelerde Ocak 2028'den itibaren Rus doğalgaz ithalatının aşamalı olarak durdurulmasını öngörüyor. Ayrıca, Macaristan ve Slovakya, 2028 yılına kadar Rus petrolü ithalatını durdurmak zorunda kalacak.
AB Konseyi daha önce, AB daimi temsilcilerinin, Rusya ve Belarus'a yönelik 19. yaptırım paketine ilişkin Avrupa Komisyonu'nun önerilerini görüşmek üzere COREPER II komitesi kapsamında Çarşamba günü Brüksel'de bir araya geleceğini duyurmuştu.