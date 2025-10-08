Türkiye
AB ülkelerinin büyükelçileri, Rus petrolü ithalatını sonlandırma planını onay için gönderdi
dünya
avrupa birliği
avrupa komisyonu
ab
rusya
macaristan
avrupa
slovakya
ab konseyi
rus petrolü
Reuters'ın diplomatik kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, AB ülkelerinin büyükelçileri, 20 Ekim'de yapılacak bakanlar toplantısında onaylanması için, 2028 yılına kadar Rusya'dan petrol ve gaz ithalatını sonlandırmayı öngören yasa tasarısını göndermeyi kabul etti.Haberde, "AB'nin Rus enerjisinden hızlandırılmış vazgeçme planı ilk siyasi engeli aştı. Çarşamba günü yapılan kapalı toplantıda AB büyükelçileri, önerilen yasa tasarısını 20 Ekim'deki toplantıda onaylanmak üzere bakanlara göndermeyi kabul etti” ifadelerine yer verildi.Yasa tasarısı, yeni sözleşmeler kapsamında Ocak 2026'dan, mevcut kısa vadeli sözleşmelerde Haziran 2026'dan ve uzun vadeli sözleşmelerde Ocak 2028'den itibaren Rus doğalgaz ithalatının aşamalı olarak durdurulmasını öngörüyor. Ayrıca, Macaristan ve Slovakya, 2028 yılına kadar Rus petrolü ithalatını durdurmak zorunda kalacak.AB Konseyi daha önce, AB daimi temsilcilerinin, Rusya ve Belarus'a yönelik 19. yaptırım paketine ilişkin Avrupa Komisyonu'nun önerilerini görüşmek üzere COREPER II komitesi kapsamında Çarşamba günü Brüksel'de bir araya geleceğini duyurmuştu.
rusya
macaristan
slovakya
© SputnikRus enerji kaynaklarından vazgeçen AB, 1.3 trilyondan fazla euro'luk zarara uğradı
Rus enerji kaynaklarından vazgeçen AB, 1.3 trilyondan fazla euro'luk zarara uğradı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2025
© Sputnik
Reuters'ın diplomatik kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, AB ülkelerinin büyükelçileri, 20 Ekim'de yapılacak bakanlar toplantısında onaylanması için, 2028 yılına kadar Rusya'dan petrol ve gaz ithalatını sonlandırmayı öngören yasa tasarısını göndermeyi kabul etti.
Haberde, "AB'nin Rus enerjisinden hızlandırılmış vazgeçme planı ilk siyasi engeli aştı. Çarşamba günü yapılan kapalı toplantıda AB büyükelçileri, önerilen yasa tasarısını 20 Ekim'deki toplantıda onaylanmak üzere bakanlara göndermeyi kabul etti” ifadelerine yer verildi.
Yasa tasarısı, yeni sözleşmeler kapsamında Ocak 2026'dan, mevcut kısa vadeli sözleşmelerde Haziran 2026'dan ve uzun vadeli sözleşmelerde Ocak 2028'den itibaren Rus doğalgaz ithalatının aşamalı olarak durdurulmasını öngörüyor. Ayrıca, Macaristan ve Slovakya, 2028 yılına kadar Rus petrolü ithalatını durdurmak zorunda kalacak.
AB Konseyi daha önce, AB daimi temsilcilerinin, Rusya ve Belarus'a yönelik 19. yaptırım paketine ilişkin Avrupa Komisyonu'nun önerilerini görüşmek üzere COREPER II komitesi kapsamında Çarşamba günü Brüksel'de bir araya geleceğini duyurmuştu.
