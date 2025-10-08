https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/zaharova-merkel-polonyanin-ab-ve-nato-politikalarindaki-yikici-rolunu-dogruladi-1100032205.html

Zaharova: Merkel, Polonya’nın AB ve NATO politikalarındaki yıkıcı rolünü doğruladı

08.10.2025

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova düzenlediği basın brifinginde, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, özel askeri operasyon öncesinde Polonya ve Baltık ülkelerinin AB ve NATO politikalarında yıkıcı bir rol oynadığını doğruladığını ifade etti.Zaharova, “Merkel, özel askeri operasyon öncesinde AB ve NATO politikalarında kuyruğun köpeği salladığı bir durumun ortaya çıktığını doğruladı. Aslında marjinal, Doğu Avrupa elitleri, daha doğrusu ‘küçük elitler’, kendi görüşlerini AB çoğunluğuna dayattı ve bunları tüm Batı Avrupa’nın pozisyonu gibi sundu” dedi.Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un daha önceki açıklamalarında Polonya ve Baltık ülkelerinin AB politikalarındaki zararlı rolüne defalarca dikkat çektiğini anımsatarak, “Lavrov, AB içinde Polonya ve Baltık ülkelerinin ‘yıkıcı köstebekler’ gibi çalıştığını, sadece AB’ye yabancı, özellikle Anglosakson politikalarını uyguladıklarını değil, aynı zamanda AB’nin çıkarlarına karşı hareket ettiklerini belirtmişti” diye konuştu.Daha önce Merkel, Macar haber sitesi Partizan’a verdiği röportajda, 2021’de Fransa ve Almanya’nın Minsk Anlaşmaları yerine Rusya ile doğrudan görüşmeler için yeni bir format önerdiğini, ancak Polonya ve Baltık ülkelerinin bu öneriyi desteklemediğini söylemişti. Estonya Dışişleri Bakanlığı ise Merkel’in bu suçlamalarına tepki göstererek, iddiaların “küstahça ve tamamen asılsız” olduğunu ifade etmişti.

