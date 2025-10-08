https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/2026-fifa-dunya-kupasina-bir-ulke-daha-katilim-hakki-kazandi-hangi-ulkeler-dunya-kupasinda-1100037752.html
2026 FIFA Dünya Kupası’na bir ülke daha katılım hakkı kazandı: Hangi ülkeler Dünya Kupası'nda?
Mısır, Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu’nda 9. haftada Cibuti’ye konuk oldu.Maçı İbrahim Adel’in 9. dakikadaki golü ve Muhammed Salah’ın 15. ve 85. dakikalardaki golleriyle 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran Mısır, 23 puana yükseldi. Bu sonuçla grup liderliğini bitime bir hafta kala garantileyen Mısır, 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı.Ev sahibi ülkeler ABD, Kanada ve Meksika, otomatik olarak turnuvaya katılma hakkı kazandı. Elemeler sonucunda turnuvaya katılacak diğer ülkeler ise şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/a-milli-takimi-abd-karsisinda-goz-doldurdu-2-1-1096867051.html
Japonya
– AFC Üçüncü Tur C grubu lideri
Yeni Zelanda
– OFC Üçüncü Tur kazananı
İran
– AFC Üçüncü Tur A grubu lideri
Arjantin
– CONMEBOL lideri
Özbekistan
– AFC Üçüncü Tur A grubu ikincisi
Güney Kore
– AFC Üçüncü Tur B grubu lideri
Ürdün
– AFC Üçüncü Tur B grubu ikincisi
Avustralya
– AFC Üçüncü Tur C grubu ikincisi
Brezilya
– CONMEBOL beşincisi
Ekvador
– CONMEBOL ikincisi
Uruguay
– CONMEBOL dördüncüsü
Kolombiya
– CONMEBOL üçüncüsü
Paraguay
– CONMEBOL altıncısı
Fas
– CAF Birinci Tur E Grubu lideri
Tunus
– CAF Birinci Tur H Grubu lideri
Mısır
– Afrika Elemeleri A Grubu 9. hafta galibi