https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/2026-fifa-dunya-kupasina-bir-ulke-daha-katilim-hakki-kazandi-hangi-ulkeler-dunya-kupasinda-1100037752.html

2026 FIFA Dünya Kupası’na bir ülke daha katılım hakkı kazandı: Hangi ülkeler Dünya Kupası'nda?

2026 FIFA Dünya Kupası’na bir ülke daha katılım hakkı kazandı: Hangi ülkeler Dünya Kupası'nda?

Sputnik Türkiye

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde Kuzey Amerika’da düzenlenecek. Mısır, Afrika Elemeleri A Grubu’nda 9. haftada Cibuti’yi 3-0... 08.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-08T22:09+0300

2025-10-08T22:09+0300

2025-10-08T22:09+0300

spor

dünya kupası

maç

maç yayını

tarihi maç

futbol

futbol maçı

futbol antrenörü

avrupa futbol şampiyonası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/1f/1066385554_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4d1e1801088a923dea6fb4f54a720830.jpg

Mısır, Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu’nda 9. haftada Cibuti’ye konuk oldu.Maçı İbrahim Adel’in 9. dakikadaki golü ve Muhammed Salah’ın 15. ve 85. dakikalardaki golleriyle 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran Mısır, 23 puana yükseldi. Bu sonuçla grup liderliğini bitime bir hafta kala garantileyen Mısır, 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı.Ev sahibi ülkeler ABD, Kanada ve Meksika, otomatik olarak turnuvaya katılma hakkı kazandı. Elemeler sonucunda turnuvaya katılacak diğer ülkeler ise şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/a-milli-takimi-abd-karsisinda-goz-doldurdu-2-1-1096867051.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dünya kupası, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, futbol antrenörü, avrupa futbol şampiyonası