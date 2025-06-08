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ABD zaferi sonrası Montella: Hedef Dünya Kupası
ABD zaferi sonrası Montella: Hedef Dünya Kupası
Sputnik Türkiye
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne hazırlanan A Milli Futbol Takımı, ilk hazırlık maçında Amerika Birleşik Devletleri ile kozlarını paylaştı. Mücadelede 1-0... 08.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-08T09:33+0300
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a milli futbol takımı
fifa
milli takım
abd
arda güler
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Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesi hazırlıklarını ABD'de sürdüren A Milli Futbol Takımı, özel maçta Amerika Birleşik Devletleri ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar, erken gelen gole rağmen rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.Maçın henüz 1. dakikasında Jack McGlynn’in golüyle geriye düşen Milliler, 24. dakikada Arda Güler’in klas dokunuşuyla eşitliği sağladı. Sadece üç dakika sonra sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu, skoru 2-1’e getirerek galibiyeti perçinledi.A Milli Takım, bir sonraki hazırlık maçını 11 Haziran Çarşamba günü (salı gecesi) TSİ 04.00’te Meksika’ya karşı oynayacak.Maçtan dakikalarTeknik direktör Vincenzo Montella, kalede Berke Özer’e forma verirken, sahaya Berke Özer, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız 11’iyle çıktı.Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okay Yokuşlu, Barış Alper Yılmaz, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Deniz Gül, Can Uzun, Kaan Ayhan, Mustafa Eskihellaç, Demir Ege Tıknaz ve Yasin Özcan yedekler arasında yer aldı.Hedef Dünya KupasıABD'yi 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı Teknik Direktör Vincenzo Montella, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Montella şunları kaydetti:Karşılaşmanın 1. dakikasında Jack McGlynn’in golüyle ABD 1-0 öne geçti. Ancak 24. dakikada Arda Güler’in presi sonucu topu kazanan milliler, genç yıldızın ağlara yolladığı topla eşitliği sağladı. 27. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun ceza sahası içindeki karambolde yaptığı düzgün vuruşla skor 2-1 oldu.Millilerde 76. dakikada sakatlanan Eren Elmalı’nın yerine Mustafa Eskihellaç oyuna girdi. Genç oyuncu Demir Ege Tıknaz ise ilk kez A Milli maç kadrosuna alındı. Karşılaşmada görev alması durumunda milli formayı da ilk kez giyecekti.Kaptanlık bandını bu maçta Çağlar Söyüncü taşıdı. Hakan Çalhanoğlu’nun sakatlığı nedeniyle kadroda yer almaması üzerine Montella, bu görevi tecrübeli stopere verdi.Milliler, ABD ile 5 kez karşılaştıMilliler, ABD ile bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Bu maçla birlikte galibiyet sayıları eşitlendi: 2 Türkiye, 2 ABD, 1 beraberlik. Her iki takım da toplamda 7 gol kaydetti.
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a milli futbol takımı, fifa, milli takım, abd, arda güler, kerem aktürkoğlu
a milli futbol takımı, fifa, milli takım, abd, arda güler, kerem aktürkoğlu

ABD zaferi sonrası Montella: Hedef Dünya Kupası

09:33 08.06.2025 (güncellendi: 09:41 08.06.2025)
© AA / Mostafa BassimA Milli Takımı ABD karşısında göz doldurdu: 2-1
A Milli Takımı ABD karşısında göz doldurdu: 2-1 - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2025
© AA / Mostafa Bassim
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2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne hazırlanan A Milli Futbol Takımı, ilk hazırlık maçında Amerika Birleşik Devletleri ile kozlarını paylaştı. Mücadelede 1-0 geriye düşen Ay-Yıldızlılar, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu’nun golleriyle sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Zafer sonrası Montella, hedefin Dünya Kupası olduğunu açıkladı.
Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesi hazırlıklarını ABD'de sürdüren A Milli Futbol Takımı, özel maçta Amerika Birleşik Devletleri ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar, erken gelen gole rağmen rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Maçın henüz 1. dakikasında Jack McGlynn’in golüyle geriye düşen Milliler, 24. dakikada Arda Güler’in klas dokunuşuyla eşitliği sağladı. Sadece üç dakika sonra sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu, skoru 2-1’e getirerek galibiyeti perçinledi.
A Milli Takım, bir sonraki hazırlık maçını 11 Haziran Çarşamba günü (salı gecesi) TSİ 04.00’te Meksika’ya karşı oynayacak.
© AA / Mostafa BassimA Milli Takımı ABD karşısında göz doldurdu: 2-1
A Milli Takımı ABD karşısında göz doldurdu: 2-1 - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2025
© AA / Mostafa Bassim

Maçtan dakikalar

Teknik direktör Vincenzo Montella, kalede Berke Özer’e forma verirken, sahaya Berke Özer, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız 11’iyle çıktı.
Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okay Yokuşlu, Barış Alper Yılmaz, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Deniz Gül, Can Uzun, Kaan Ayhan, Mustafa Eskihellaç, Demir Ege Tıknaz ve Yasin Özcan yedekler arasında yer aldı.

Hedef Dünya Kupası

ABD'yi 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı Teknik Direktör Vincenzo Montella, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Montella şunları kaydetti:
"ABD'ye karşı çalıştığımızın dışında bir maç başlangıcı yaptık. Erken golü buldular. Ancak sonrasında geri dönüşü yaptık ve isteğimizi, arzumuzu sahaya yansıttık. Nereye gidersek gidelim Türk milleti arkamızda. Türkiye Milli Takımı'nı çalıştırmaktan son derece gururluyum. Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz."
Karşılaşmanın 1. dakikasında Jack McGlynn’in golüyle ABD 1-0 öne geçti. Ancak 24. dakikada Arda Güler’in presi sonucu topu kazanan milliler, genç yıldızın ağlara yolladığı topla eşitliği sağladı. 27. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun ceza sahası içindeki karambolde yaptığı düzgün vuruşla skor 2-1 oldu.
Millilerde 76. dakikada sakatlanan Eren Elmalı’nın yerine Mustafa Eskihellaç oyuna girdi. Genç oyuncu Demir Ege Tıknaz ise ilk kez A Milli maç kadrosuna alındı. Karşılaşmada görev alması durumunda milli formayı da ilk kez giyecekti.
Kaptanlık bandını bu maçta Çağlar Söyüncü taşıdı. Hakan Çalhanoğlu’nun sakatlığı nedeniyle kadroda yer almaması üzerine Montella, bu görevi tecrübeli stopere verdi.

Milliler, ABD ile 5 kez karşılaştı

Milliler, ABD ile bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Bu maçla birlikte galibiyet sayıları eşitlendi: 2 Türkiye, 2 ABD, 1 beraberlik. Her iki takım da toplamda 7 gol kaydetti.
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