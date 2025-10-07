https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/rus-ordusu-adim-adim-ilerleyemeye-devam-ediyor-donbass-ve-zaporojyede-iki-yerlesim-rus-askerlerin-1099981859.html
Rus ordusu adım adım ilerleyemeye devam ediyor: Donbass ve Zaporojye’de iki yerleşim Rus askerlerin kontrolüne geçti
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Güney Askeri Grubu'na bağlı birlikler, aktif eylemlerle DHC'deki Fedorovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi. Doğu Askeri Grubu'na bağlı birlikler ise aktif ve kararlı eylemler sonucu Zaporojye Bölgesi'nde Novasilevskoye yerleşimini kontrol altına aldı.Açıklamaya göre ayrıca Rus ordusu dün gece Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerini sağlayan enerji ve ulaştırma altyapısını ve akaryakıt depolarını hedef alarak grup saldırısı gerçekleştirdi, saldırılar hedeflerine ulaştı, belirlenen tüm hedefler imha edildi. Ayrıca Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler de dahil olmak üzere 148 bölgedeki hedefler imha edildi.Ukrayna silahlı kuvvetlerinin son bir gündeki kaybı 1.355’in üzerinde asker, ayrıca 3 tank ve 14 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusuna ait 3 adet güdümlü uçak bombası, 16 adet HIMARS füzesi ve 416 uçak tipi İHA önledi.
12:11 07.10.2025 (güncellendi: 12:53 07.10.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Fedorovka, Zaporojye Bölgesi’nde ise Novovasilevskoye yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Güney Askeri Grubu'na bağlı birlikler, aktif eylemlerle DHC'deki Fedorovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi. Doğu Askeri Grubu'na bağlı birlikler ise aktif ve kararlı eylemler sonucu Zaporojye Bölgesi'nde Novasilevskoye yerleşimini kontrol altına aldı.
Açıklamaya göre ayrıca Rus ordusu dün gece Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerini sağlayan enerji ve ulaştırma altyapısını ve akaryakıt depolarını hedef alarak grup saldırısı gerçekleştirdi, saldırılar hedeflerine ulaştı, belirlenen tüm hedefler imha edildi. Ayrıca Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler de dahil olmak üzere 148 bölgedeki hedefler imha edildi.
Ukrayna silahlı kuvvetlerinin son bir gündeki kaybı 1.355’in üzerinde asker, ayrıca 3 tank ve 14 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusuna ait 3 adet güdümlü uçak bombası, 16 adet HIMARS füzesi ve 416 uçak tipi İHA önledi.