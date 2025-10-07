https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/papa-14-leo-ilk-yurt-disi-ziyaretini-turkiyeye-yapacak-iznike-geliyor-1099987730.html

Papa 14. Leo ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapacak: İznik'e geliyor

Sputnik Türkiye

Vatikan, Papa 14. Leo’nun ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştireceğini duyurdu. 27-30 Kasım tarihleri arasında ülkemizde bulunacak olan Papa... 07.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-07T13:47+0300

2025-10-07T13:47+0300

2025-10-07T13:49+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098745781_0:160:1024:736_1920x0_80_0_0_978b16e2468118014ac037e5d2c48881.png

Vatikan’dan yapılan resmi açıklamada, Papa 14. Leo’nun ilk yurt dışı ziyaretinin Türkiye olacağı bildirildi. Papa’nın 27-30 Kasım tarihleri arasında Türkiye’de bulunacağı, bu kapsamda hem dini hem de kültürel temaslarda bulunacağı belirtildi.İznik Konsili’nin bin 700. yılıZiyaretin ana nedeni, Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yıl dönümü. Papa Leo’nun, Hristiyanlık tarihinin dönüm noktalarından biri olan bu önemli konsil nedeniyle İznik’e özel bir ziyaret gerçekleştireceği ifade edildi.Tarihi konsilin önemiBirinci İznik Konsili, Roma İmparatoru I. Konstantinos tarafından 325 yılında çağrılmış ve Hristiyanlıkta tüm piskoposların katılımıyla düzenlenmişti. Konsilde, dini doktrinlerin şekillenmesi, kilise birliği ve iman esaslarının tanımlanması gibi konular karara bağlanmıştı. Bu yönüyle konsil, Hristiyanlık tarihinin temel taşlarından biri olarak kabul ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/papa-leonun-yurt-disi-turuna-cikacagi-ilk-ulkeler-belli-oldu-turkiye-ve-lubnan-1099467658.html

2025

Sputnik Türkiye

