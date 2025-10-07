Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Papa 14. Leo ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapacak: İznik'e geliyor
Vatikan, Papa 14. Leo’nun ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştireceğini duyurdu. 27-30 Kasım tarihleri arasında ülkemizde bulunacak olan Papa... 07.10.2025, Sputnik Türkiye
Papa 14. Leo ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapacak: İznik'e geliyor

13:47 07.10.2025 (güncellendi: 13:49 07.10.2025)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturKara Ay yarın görülecek, İncil'deki kehanet gündemde: Çok nadiren yaşanan bu astronomik olay neden korku yarattı?
Kara Ay yarın görülecek, İncil'deki kehanet gündemde: Çok nadiren yaşanan bu astronomik olay neden korku yarattı? - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Vatikan, Papa 14. Leo’nun ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştireceğini duyurdu. 27-30 Kasım tarihleri arasında ülkemizde bulunacak olan Papa, Birinci İznik Konsili’nin bin 700’üncü yıl dönümü dolayısıyla İznik’te düzenlenecek törenlere katılacak.
Vatikan’dan yapılan resmi açıklamada, Papa 14. Leo’nun ilk yurt dışı ziyaretinin Türkiye olacağı bildirildi. Papa’nın 27-30 Kasım tarihleri arasında Türkiye’de bulunacağı, bu kapsamda hem dini hem de kültürel temaslarda bulunacağı belirtildi.

İznik Konsili’nin bin 700. yılı

Ziyaretin ana nedeni, Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yıl dönümü. Papa Leo’nun, Hristiyanlık tarihinin dönüm noktalarından biri olan bu önemli konsil nedeniyle İznik’e özel bir ziyaret gerçekleştireceği ifade edildi.

Tarihi konsilin önemi

Birinci İznik Konsili, Roma İmparatoru I. Konstantinos tarafından 325 yılında çağrılmış ve Hristiyanlıkta tüm piskoposların katılımıyla düzenlenmişti. Konsilde, dini doktrinlerin şekillenmesi, kilise birliği ve iman esaslarının tanımlanması gibi konular karara bağlanmıştı. Bu yönüyle konsil, Hristiyanlık tarihinin temel taşlarından biri olarak kabul ediliyor.
