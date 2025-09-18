https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/papa-leonun-yurt-disi-turuna-cikacagi-ilk-ulkeler-belli-oldu-turkiye-ve-lubnan-1099467658.html

Papa Leo’nun yurt dışı turuna çıkacağı ilk ülkeler belli oldu: Türkiye ve Lübnan

Sputnik Türkiye

Vatikan kaynakları, Papa 14. Leo’nun Kasım ayı sonunda Türkiye ve Lübnan’ı kapsayan ilk yurt dışı seyahatini gerçekleştireceğini aktardı. Ziyaret, İznik... 18.09.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/12/1099467197_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_f2d6a31211be54f9b9a474a4ecdcc17a.jpg

Papa Leo'nun ilk yurtdışı ziyaretleri için Türkiye ve Lübnan'a kasım ayı sonunda gelmeyi planladığı aktarıldı. Papa Leo’nun programında önce İstanbul'un yer aldığı aktarıldı. Ekümenik Patrik Bartholomeos’un sözcüsü, papanın 29 Kasım’da İstanbul’da yapılacak bir etkinliğe davet edildiğini doğruladı. Ardından papanın ve patrik Bartholomeos’un birlikte 30 Kasım Aziz Andreas Günü’nde İznik’e gitmeleri planlanmakta. Papa Leo, daha önce Temmuz ayında yaptığı açıklamada İznik Konsili’nin 1700. yıldönümüne katılmak istediğini belirtmişti.Lübnan’a da gidecek Vatikan kaynakları, aynı seyahatte Lübnan’ın da programa dahil edileceğini belirtti. Lübnan Maruni Kilisesi lideri Patrik Beşara el-Rai, ağustos ayında yaptığı açıklamada papanın 'Aralık ayına kadar' ülkeyi ziyaret edeceğini söylemişti. Haziran ayında Vatikan’ı ziyaret eden Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun’un da resmi davette bulunduğu aktarıldı.Önceki ziyaretler Çok dinli yapısıyla öne çıkan Lübnan’ı son olarak 2012’de Papa 16. Benedikt ziyaret etmişti. Türkiye’ye ise son papa ziyareti 2014 yılında Papa Francis tarafından yapılmıştı. Ancak sağlık sorunları nedeniyle bu yılki İznik törenlerine katılamamıştı.

