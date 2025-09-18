https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/papa-leonun-yurt-disi-turuna-cikacagi-ilk-ulkeler-belli-oldu-turkiye-ve-lubnan-1099467658.html
Papa Leo’nun yurt dışı turuna çıkacağı ilk ülkeler belli oldu: Türkiye ve Lübnan
Papa Leo’nun yurt dışı turuna çıkacağı ilk ülkeler belli oldu: Türkiye ve Lübnan
Sputnik Türkiye
Vatikan kaynakları, Papa 14. Leo’nun Kasım ayı sonunda Türkiye ve Lübnan’ı kapsayan ilk yurt dışı seyahatini gerçekleştireceğini aktardı. Ziyaret, İznik... 18.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-18T13:28+0300
2025-09-18T13:28+0300
2025-09-18T13:28+0300
dünya
patrik bartholomeos
papa francis
lübnan
i̇stanbul
vatikan
papa 14. leo
i̇znik
bartholomeos
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/12/1099467197_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_f2d6a31211be54f9b9a474a4ecdcc17a.jpg
Papa Leo'nun ilk yurtdışı ziyaretleri için Türkiye ve Lübnan'a kasım ayı sonunda gelmeyi planladığı aktarıldı. Papa Leo’nun programında önce İstanbul'un yer aldığı aktarıldı. Ekümenik Patrik Bartholomeos’un sözcüsü, papanın 29 Kasım’da İstanbul’da yapılacak bir etkinliğe davet edildiğini doğruladı. Ardından papanın ve patrik Bartholomeos’un birlikte 30 Kasım Aziz Andreas Günü’nde İznik’e gitmeleri planlanmakta. Papa Leo, daha önce Temmuz ayında yaptığı açıklamada İznik Konsili’nin 1700. yıldönümüne katılmak istediğini belirtmişti.Lübnan’a da gidecek Vatikan kaynakları, aynı seyahatte Lübnan’ın da programa dahil edileceğini belirtti. Lübnan Maruni Kilisesi lideri Patrik Beşara el-Rai, ağustos ayında yaptığı açıklamada papanın 'Aralık ayına kadar' ülkeyi ziyaret edeceğini söylemişti. Haziran ayında Vatikan’ı ziyaret eden Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun’un da resmi davette bulunduğu aktarıldı.Önceki ziyaretler Çok dinli yapısıyla öne çıkan Lübnan’ı son olarak 2012’de Papa 16. Benedikt ziyaret etmişti. Türkiye’ye ise son papa ziyareti 2014 yılında Papa Francis tarafından yapılmıştı. Ancak sağlık sorunları nedeniyle bu yılki İznik törenlerine katılamamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/papa-xiv-leo-kasim-ayinda-turkiyeye-gelmeyi-umuyor-izniki-ziyaret-edecek-1097962804.html
lübnan
i̇stanbul
i̇znik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/12/1099467197_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_38c2ebd4bef532d6bdf42539474c263e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
patrik bartholomeos, papa francis, lübnan, i̇stanbul, vatikan, papa 14. leo, i̇znik, bartholomeos
patrik bartholomeos, papa francis, lübnan, i̇stanbul, vatikan, papa 14. leo, i̇znik, bartholomeos
Papa Leo’nun yurt dışı turuna çıkacağı ilk ülkeler belli oldu: Türkiye ve Lübnan
Vatikan kaynakları, Papa 14. Leo’nun Kasım ayı sonunda Türkiye ve Lübnan’ı kapsayan ilk yurt dışı seyahatini gerçekleştireceğini aktardı. Ziyaret, İznik Konsili’nin 1700. yıldönümüyle aynı tarihlere denk geliyor.
Papa Leo'nun ilk yurtdışı ziyaretleri için Türkiye ve Lübnan'a kasım ayı sonunda gelmeyi planladığı aktarıldı. Papa Leo’nun programında önce İstanbul'un yer aldığı aktarıldı. Ekümenik Patrik Bartholomeos’un sözcüsü, papanın 29 Kasım’da İstanbul’da yapılacak bir etkinliğe davet edildiğini doğruladı. Ardından papanın ve patrik Bartholomeos’un birlikte 30 Kasım Aziz Andreas Günü’nde İznik’e gitmeleri planlanmakta. Papa Leo, daha önce Temmuz ayında yaptığı açıklamada İznik Konsili’nin 1700. yıldönümüne katılmak istediğini belirtmişti.
Vatikan kaynakları, aynı seyahatte Lübnan’ın da programa dahil edileceğini belirtti. Lübnan Maruni Kilisesi lideri Patrik Beşara el-Rai, ağustos ayında yaptığı açıklamada papanın 'Aralık ayına kadar' ülkeyi ziyaret edeceğini söylemişti. Haziran ayında Vatikan’ı ziyaret eden Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun’un da resmi davette bulunduğu aktarıldı.
Çok dinli yapısıyla öne çıkan Lübnan’ı son olarak 2012’de Papa 16. Benedikt ziyaret etmişti. Türkiye’ye ise son papa ziyareti 2014 yılında Papa Francis tarafından yapılmıştı. Ancak sağlık sorunları nedeniyle bu yılki İznik törenlerine katılamamıştı.