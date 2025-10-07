Türkiye
Marmaray Sirkeci’de arıza: Onlarca yolcu mahsur kaldı
Marmaray Sirkeci’de arıza: Onlarca yolcu mahsur kaldı
İstanbul’da Marmaray’ın Sirkeci istasyonunda meydana gelen arıza, yolcuların mağduriyetine yol açtı. 07.10.2025, Sputnik Türkiye
Marmaray'ın Sirkeci istasyonunda iş çıkışı saatine denk gelen arıza nedeniyle onlarca yolcu mağdur oldu.Bazı yolcular sosyal medyadan, “Elektrik kesildi, deniz altında öyle duruyoruz, birazdan bayılmalar başlayacak” diyerek yaşadıkları sıkıntıyı paylaştı.Marmaray yetkilileri, yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edildiğini ve arızanın kısa sürede giderileceğini açıkladı.
20:44 07.10.2025
İstanbul’da Marmaray’ın Sirkeci istasyonunda meydana gelen arıza, yolcuların mağduriyetine yol açtı.
Marmaray'ın Sirkeci istasyonunda iş çıkışı saatine denk gelen arıza nedeniyle onlarca yolcu mağdur oldu.
Bazı yolcular sosyal medyadan, “Elektrik kesildi, deniz altında öyle duruyoruz, birazdan bayılmalar başlayacak” diyerek yaşadıkları sıkıntıyı paylaştı.
Marmaray yetkilileri, yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edildiğini ve arızanın kısa sürede giderileceğini açıkladı.
marmaray - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2025
TÜRKİYE
Marmaray’da teknik arıza: Seferlerde gecikme yaşanıyor
7 Temmuz, 09:19
