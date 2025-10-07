https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/marmaray-sirkecide-ariza-onlarca-yolcu-mahsur-kaldi-1100000757.html

Marmaray Sirkeci’de arıza: Onlarca yolcu mahsur kaldı

İstanbul'da Marmaray'ın Sirkeci istasyonunda meydana gelen arıza, yolcuların mağduriyetine yol açtı. 07.10.2025

Marmaray'ın Sirkeci istasyonunda iş çıkışı saatine denk gelen arıza nedeniyle onlarca yolcu mağdur oldu.Bazı yolcular sosyal medyadan, “Elektrik kesildi, deniz altında öyle duruyoruz, birazdan bayılmalar başlayacak” diyerek yaşadıkları sıkıntıyı paylaştı.Marmaray yetkilileri, yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edildiğini ve arızanın kısa sürede giderileceğini açıkladı.

