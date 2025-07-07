https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/marmarayda-teknik-ariza-seferlerde-gecikme-yasaniyor-1097651217.html

Marmaray’da teknik arıza: Seferlerde gecikme yaşanıyor

Marmaray’da teknik arıza: Seferlerde gecikme yaşanıyor

Sputnik Türkiye

Marmaray hattında "teknik bir arıza" nedeniyle Yenikapı yönünde seferler aksıyor. Bazı tren seferleri iptal edilirken, duraklarda yoğunluk oluştu. 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T09:19+0300

2025-07-07T09:19+0300

2025-07-07T10:36+0300

türki̇ye

marmaray

türkiye

yenikapı

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İstanbul’da bazı Marmaray seferleri teknik bir arıza nedeniyle yapılamıyor. Özellikle Yenikapı yönünde trenlerde gecikmeler yaşanırken, bazı seferler iptal edildi.Marmaray çalışıyor mu?Marmaray duraklarında yapılan anonslarda, “Sayın yolcularımız, teknik bir aksaklık nedeniyle Marmaray trenlerimizde gecikmeler meydana gelmektedir” ifadeleriyle yolcular bilgilendirildi.Resmi açıklama yapılmadıMarmaray'dan resmi bir açıklama yapılmazken, bazı vatandaşlar işe geç kaldıklarını belirterek duruma tepki gösterdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/ikinci-bir-duyuruya-kadar-kapali-yenikapi-haciosman-metro-hattinda-bazi-istasyonlar-isletmeye-1097482108.html

türki̇ye

yenikapı

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