https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/marmarayda-teknik-ariza-seferlerde-gecikme-yasaniyor-1097651217.html
Marmaray’da teknik arıza: Seferlerde gecikme yaşanıyor
Marmaray’da teknik arıza: Seferlerde gecikme yaşanıyor
Sputnik Türkiye
Marmaray hattında "teknik bir arıza" nedeniyle Yenikapı yönünde seferler aksıyor. Bazı tren seferleri iptal edilirken, duraklarda yoğunluk oluştu. 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T09:19+0300
2025-07-07T09:19+0300
2025-07-07T10:36+0300
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marmaray
türkiye
yenikapı
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İstanbul’da bazı Marmaray seferleri teknik bir arıza nedeniyle yapılamıyor. Özellikle Yenikapı yönünde trenlerde gecikmeler yaşanırken, bazı seferler iptal edildi.Marmaray çalışıyor mu?Marmaray duraklarında yapılan anonslarda, “Sayın yolcularımız, teknik bir aksaklık nedeniyle Marmaray trenlerimizde gecikmeler meydana gelmektedir” ifadeleriyle yolcular bilgilendirildi.Resmi açıklama yapılmadıMarmaray'dan resmi bir açıklama yapılmazken, bazı vatandaşlar işe geç kaldıklarını belirterek duruma tepki gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/ikinci-bir-duyuruya-kadar-kapali-yenikapi-haciosman-metro-hattinda-bazi-istasyonlar-isletmeye-1097482108.html
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marmaray, marmaray son dakika, marmaray çalışıyor mu, marmaray teknik arıza
marmaray, marmaray son dakika, marmaray çalışıyor mu, marmaray teknik arıza
Marmaray’da teknik arıza: Seferlerde gecikme yaşanıyor
09:19 07.07.2025 (güncellendi: 10:36 07.07.2025)
Marmaray hattında "teknik bir arıza" nedeniyle Yenikapı yönünde seferler aksıyor. Bazı tren seferleri iptal edilirken, duraklarda yoğunluk oluştu.
İstanbul’da bazı Marmaray seferleri teknik bir arıza nedeniyle yapılamıyor. Özellikle Yenikapı yönünde trenlerde gecikmeler yaşanırken, bazı seferler iptal edildi.
Marmaray duraklarında yapılan anonslarda, “Sayın yolcularımız, teknik bir aksaklık nedeniyle Marmaray trenlerimizde gecikmeler meydana gelmektedir” ifadeleriyle yolcular bilgilendirildi.
Marmaray'dan resmi bir açıklama yapılmazken, bazı vatandaşlar işe geç kaldıklarını belirterek duruma tepki gösterdi.